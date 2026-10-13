«Синдром пионера»: как мошенники ломают жизни отличников и за что дают реальный срок Оглавление Портрет идеальной жертвы: почему мошенники любят «отличников» Как работает ловушка: от «спасения Родины» до поджога банкомата Мнение психолога: какие дети в группе риска и как предотвратить «Это секрет, никому не говори»: список фраз, которые должны насторожить Что говорят эксперты: ломаем схему на корню Игровая зависимость как входная точка Цена доверчивости: почему это не «шуточка» Москва как полигон для безопасности: опыт, который нужно масштабировать Техника безопасности: что настроить прямо сейчас Если беда уже случилась: срочный алгоритм Заключение Почему мошенники выбирают в жертвы умных и ответственных детей? Life.ru выяснил, как московский проект «Перезвони сам», МВД и СК РФ учат распознавать ловушки, чтобы подросток не стал невольным пособником преступников. Как мошенники заставляют отличников идти на преступления: шокирующая статистика. Коллаж © Life.ru, фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © Shutterstock / FOTODOM / Fran Rodriguez Fotografia

В современном цифровом мире именно дети всё чаще становятся инструментом в руках аферистов. Сегодня мы поговорим о том, как работает столичный проект «Перезвони сам», почему патриотичные отличники оказываются в зоне риска, и о том, где проходит тонкая грань между «помощью Родине» и уголовной статьей.

Портрет идеальной жертвы: почему мошенники любят «отличников»

Долгое время считалось, что жертвами аферистов становятся бабушки, которых легко запугать «переводом денег на безопасный счет». Но статистика последних лет перевернула это представление с ног на голову.

Так, 20 сентября 2026 года в Петербурге девочка-подросток попала под уголовное дело о теракте после поджога служебных автомобилей у отдела полиции. 14-летняя школьница также попыталась поджечь машины около отдела ГИБДД на севере города. 24 сентября восьмиклассница бросила бутылку растворителя в автозаправочную станцию самообслуживания. На 24 сентября 2026 года в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга значатся 518 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее Совбез отмечал, что в январе – июне 2026 г. в 2,2 раза (с 88 до 196) увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в 1,4 раза (с 62 до 87) – экстремистской направленности.

В МВД России по Москве составили психологический портрет ребёнка, которого легче всего обмануть. И это не двоечник-хулиган. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в интервью ТАСС, чаще всего мишенями становятся патриотически воспитанные ответственные дети из полных и благополучных семей, которые хорошо учатся. Сотрудники правоохранительных органов даже ввели неофициальный термин — «синдром пионера».

Суть проста и страшна одновременно. Такой ребёнок искренне любит свою страну, он готов помогать государству, он ответственен и дисциплинирован, послушен. Именно эти качества злоумышленники используют как ключ к замку.

Как работает ловушка: от «спасения Родины» до поджога банкомата

Схема вербовки выглядит как отлично отрепетированный спектакль. Школьнику звонят с незнакомого номера. На том конце провода — уверенный, строгий голос человека, который представляется сотрудником полиции, ФСБ или Следственного комитета. Далее в ход идут фразы, бьющие в цель: «Ты должен помочь задержать преступника», «Ты должен спасти свою страну», «Мы заметили подозрительную активность, и только ты можешь помочь».

Под предлогом помощи в поимке опасного террориста или раскрытии финансовой аферы ребенка втягивают в преступную цепочку. Сначала это безобидные просьбы передать «секретный код» или посмотреть, что находится «под кроватью у родителей». Затем — установка приложений на телефон, снятие денег — и совершение диверсий. Мошенники обещают государственную премию за бдительность, а на деле превращают подростка в исполнителя опасных задач, просят поджечь автомобили, банкоматы или оборудование на железной дороге.

Мнение психолога: какие дети в группе риска и как предотвратить

Психологи подтверждают, что в группе риска дети из благополучных семей, которых зачастую слишком «сторожат» родители. Гиперопека не стимулирует развитие критического мышления и не способствует получению своего социального опыта.

«Умный и сообразительный это разные вещи. И зачастую в обеспеченных семьях детей не то, что прям балуют, но не дают социализироваться, не дают приобрести взрослые навыки, критическое мышление, самозащиту. Соответственно, дети не предоставляются сами себе, и они могут быть начитаны, они два языка знают, но банально какого-то критического такого мышления нет. Откуда ему взяться, если они во дворе никогда ни с кем не конфликтовали, они даже с родителями зачастую не конфликтуют. А тут важно как раз гармонию в этом иметь и равновесие. В одном здесь я конечно забочусь, даю, поглаживаю, хвалю, а вот в другом я ограничу, и дам ребенку с собой поспорить. Вот поэтому, что могут сделать родители, это воспитывать более гармонично. Потому что ограничивающая любовь – тоже любовь, ради него, мы его ограничиваем, даём набивать шишки. И даже если уже какое-то время потеряно, то никогда не поздно начать», — сказал психолог Михаил Хорс в беседе с Life.ru.

«Это секрет, никому не говори»: список фраз, которые должны насторожить

Общественная палата РФ выпустила специальную памятку для подростков, в которой собрала набор фраз-маркеров. Если вы или ваш ребёнок слышите подобное по телефону или читаете в мессенджере — разговор нужно немедленно прекращать. Среди главных «красных флагов»:

«Это секрет, никому не говори» (изоляция от взрослых — главный приём манипулятора).

«Твои родители подозреваются в совершении преступления».

«Включи камеру для дистанционного обыска».

«Сотрудник банка сообщил, что на вас пытаются оформить кредит».

Ключевая задача мошенника — разорвать связь ребёнка с родителями. Внушить, что взрослые не поймут или, того хуже, сами находятся под подозрением. Тайна, манипуляция и изоляция — это три кита любой схемы.

Что делать, если ребёнка атакуют мошенники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Что говорят эксперты: ломаем схему на корню

Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина отмечает, что преступник всегда действует через тайну. Если разрушить хотя бы один элемент этой триады — тайну, манипуляцию или изоляцию — попытка влияния сойдет на нет.

«Безопасность несовершеннолетнего в цифровой среде обеспечивает не отдельное устройство или приложение, а система, включающая технические средства контроля, информированность ребенка и безусловное право обратиться за помощью к родителям без страха наказания», — подчеркивает Шилина.

Именно поэтому эксперты советуют родителям отказаться от жестких запретов. Они вызывают обратную реакцию. Следует выстроить доверительный диалог. Например, объяснить простое правило: «Никогда никому не называй код из СМС — даже если тебе пишут из банка или якобы от маминой подруги. Это как ключ от нашей квартиры». Также необходимо знать, что сотрудники спецслужб не станут привлекать гражданских лиц к своей работе и просить их о помощи.

Игровая зависимость как входная точка

Современные дети живут в интернете: соцсети, мессенджеры, игровые чаты. Мошенники активно используют игровую среду. Самые распространённые схемы:

Обещание бонусов в игре. Ребёнку пишут в игровом чате: «Держи код на редкий скин или внутриигровую валюту». Ссылка ведет на фишинговый сайт — точную копию официального ресурса. Введя данные, ребенок передает мошенникам доступ к родительским картам. Ложный взлом. Паника — лучший друг афериста. Приходит сообщение: «Заметили вход с твоего устройства, если не отправишь код, аккаунт удалят навсегда». В страхе ребёнок диктует СМС-код. Легализация денег. Подростков просят «просто принять перевод» или «обналичить деньги» за небольшое вознаграждение. Часто убеждают, что до 16 лет уголовная ответственность не наступает. Это ложь. Ответственность наступает, а «легкие деньги» оборачиваются реальным сроком.

Цена доверчивости: почему это не «шуточка»

Важно понимать: то, что схема мошенников и украинских спецслужб для детей и подростков начинается как игра или «помощь следствию», а заканчивается уголовным делом. Если ребёнок соглашается передать деньги, снять наличные или совершить поджог, он становится соучастником преступления. И здесь не работает отговорка, мол, «я не знал».

По данным МВД, украинские спецслужбы активно используют эту тактику для вовлечения молодежи в диверсионную деятельность. Чаще всего их отправляют поджигать релейные шкафы и бензоколонки. Это может привести к крушению поездов, травмам и гибели людей, значительному материальному ущербу, нарушению графиков движения. Подростки, которые думали, что играют в «шпионов», оказываются на скамье подсудимых по статьям о терроризме и диверсиях. Реальное наказание — не миф, а суровая реальность. Это важно объяснить детям. Напомним, что уголовная ответственность за совершение теракта, а также приведение в негодность транспортных средств наступает с 14 лет, за диверсию — с 16 лет.

Статья 267 УК РФ . За приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, виновному грозит до 4 лет лишения свободы . Если действия повлекли по неосторожности смерть человека — до 5 лет , если смерть двух или более лиц — до 10 лет .

. За приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, виновному грозит . Если действия повлекли по неосторожности смерть человека — , если смерть двух или более лиц — . Статья 205 УК РФ . Если поджог совершён с целью дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие им решений, он может быть квалифицирован как террористический акт . Наказание — лишение свободы на срок до 20 лет .

. Если поджог совершён с целью дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие им решений, он может быть квалифицирован как . Наказание — . Статья 281 УК РФ. Поджог релейного шкафа, совершённый с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, может быть квалифицирован как диверсия. Наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

Видео © Пресс-служба СК РФ

«Злоумышленники пользуются незнанием уголовного законодательства, обещая лёгкий заработок и уход от ответственности, толкают молодых людей к совершению особо тяжких преступлений. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 31. Она освобождает от ответственности при добровольном отказе от преступления. Для её применения необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о происходящем и прекратить любые действия, связанные с подготовкой преступления. Стоит помнить, что выполнение требований злоумышленников неизбежно приведёт к реальному сроку. Для несовершеннолетних он может составлять до 10 лет лишения свободы», — заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Москва как полигон для безопасности: опыт, который нужно масштабировать

Столица стала первым регионом, где выстроили комплексную систему защиты. Проект «Перезвони сам», созданный в 2022 году Правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве, сегодня является одним из самых эффективных инструментов профилактики.

Эксперты проекта проводят очные и онлайн-мероприятия, выпускают памятки, снимают ролики. В школах на уроках «Разговоры о важном» детям объясняют, как действовать в сложных ситуациях. На сайте проекта можно найти записи вебинаров, а также сыграть в игру «Безопасный клик».

Успех московской программы признан на федеральном уровне. В 2023 году проект победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» премии «Золотой сайт», получил премию Рунета в номинации «Информационная безопасность». В 2025 году проект удостоен награды международного конкурса МВД России «Щит и перо».

Техника безопасности: что настроить прямо сейчас

Эксперты дают родителям несколько советов, как обезопасить детей и подростков от мошенников и украинских спецслужб:

Включите на телефоне ребёнка родительский контроль.

Запретите установку приложений из неизвестных источников и включите подтверждение установки паролем.

Отключите возможность покупок в играх и привязку банковской карты родителя к аккаунту ребенка.

Оформите ребенку отдельную банковскую карту с лимитом трат.

Включите двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.

Мнение психолога: как защитить ребёнка от вербовки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / aerophoto

Если беда уже случилась: срочный алгоритм

Если вы поняли, что ребёнок попал в лапы мошенников, действовать нужно быстро. Первое — активируйте авиарежим, отключив телефон от интернета. Затем смените пароли от всех важных аккаунтов с другого устройства. Позвоните в банк по номеру на обороте карты и заблокируйте счета. Обязательно обратитесь в полицию и зафиксируйте факт мошенничества или попытки втянуть ребёнка в криминал и терроризм.

И самое главное — не устраивайте скандал. Проведите спокойную разъяснительную беседу. Ребёнок и так напуган, ваша задача — не наказать, а объяснить, чтобы это не повторилось, и чем это опасно.

Заключение

Война против российских детей идет не с оружием в руках, а через экраны смартфонов. Мошенники и спецслужбы Украины играют на самых светлых чувствах — патриотизме, желании помочь, любви к семье. И наша задача — сделать так, чтобы эти чувства не стали оружием против самих детей.

Москва показала, что система работает: от профилактических бесед до технических ограничений. Но главное звено в этой цепи — родители. Только внимание, доверие и открытый диалог могут защитить ребёнка от того, чтобы однажды он не стал «инструментом» в чужих преступных играх. Помните: безопасность — это не запрет, это система, где объясняют правила.

Авторы Екатерина Субботина