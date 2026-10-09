«Я не россиянин»: Макс Покровский снимает лживую документалку про Бучу, чтобы продать альбом Оглавление Сказки про Страну цветов: вояж предателя Покровского Репортаж на костях: как Покровский* снимал Бучу Провальный альбом: как Покровский* пытался вернуться Ипотека, плесень и Бушвик: как живёт Покровский* Сбежавший в США Максим Покровский* выпускает лживый репортаж из Страны солнечных цветов — так он теперь называет Украину. Музыкант посетил Бучу и пообщался с неонацистами. Всё это ради пиара нового альбома, чтобы вылезти со дна. Как Максим Покровский* придумал «Страну солнечных цветов», чтобы прикрыть провал своей карьеры. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Максим Покровский* уже больше украинец, чем сами украинцы. Антироссийские выпады, признания в любви к Незалежной, песни типа «Russia, Go Home!», «Буква Zю» и «Гойда, орки» — всего этого ему показалось мало. Теперь фронтмен «Ногу Свело!» готовит большой псевдодокументальный фильм под названием «I’m Here to Witness» («Я здесь, чтобы свидетельствовать» — перевод). Для этой цели музыкант даже съездил по своему американскому паспорту на Украину — кстати, это произошло с ним впервые после начала СВО. Ранее он предпочитал любить Щеневмерлу издалека из Нью-Йорка.

— Я, конечно, приехал не как гражданин России, а как гражданин Соединенных Штатов. Возможно, я первый человек с российским происхождением, кто покинет вашу страну без унитаза, — шутил артист, давая интервью украинским СМИ.

— Я бы хотел, чтобы у меня было полное право говорить, что я еду в Украину как домой. Но пока я на себя такую ответственность не беру. Это ваша страна, это ваш дом, я здесь гость. Но я придумал для неё волшебное, сказочное название — Страна Солнечных Цветов, — подобострастно облизывал Покровский*.

Он не устаёт объяснять, что приехал на Украину с «любовью, теплотой и уважением», что хочет быть «полезен» украинцам. Без конца бросается украинскими неонацистским лозунгами. Также счёл нужным слёзно объясниться, почему посмел гастролировать в Крыму в 2016 году, мол, «наивный» был и «российские власти обманули».

Покровский* на каждом шагу кричит о любви к Украине. Фото © threads / max_pokrovskiy

Репортаж на костях: как Покровский* снимал Бучу

Съемочная группа экстремиста-иноагента посетила Славянск, Краматорск, Харьков, Киев, Изюм и, конечно, Бучу, являющуюся символом вражеской пропаганды лжи.

Максим Покровский* позировал на фоне каких-то разрушенных зданий и говорил с якобы случайными людьми, однообразно причитающими о «плохой кровожадной России». Нескольких таких «случайных» людей Life.ru разоблачил.

На фото ниже военный психолог Александра, которая возглавляет некую «Армию волонтёров». Эта организация связана с украинскими спецслужбами и обеспечивает ВСУ бронежилетами, касками, медстредствами и внедорожниками.







Ещё у Покровского* была встреча с известным в узких кругах неонацистом Максимилианом Цезарем Андрониковым** — бывшим российским ультраправым, который перешел на сторону Украины. Сейчас Цезарь исполняет роли заместители командира Легиона «Свободная Россия»** и члена «Съезда народных депутатов»** Ильи Пономарёва**

Также Покровский* виделся с отъявленным русофобом и бывшим депутатом Госдумы РФ Марком Фейгиным**.

Покровский* теперь дружит с другими такими же бежавшими из России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

На протяжении всей поездки по Украине скандальный музыкант якобы попадал под российские атаки, но неизменно спасался. Со стороны было похоже на дешёвую постановку.

Ещё беглый артист рекламировал украинскую систему радиоэлектронной разведки Чуйка 3.0.

— Почему «Чуйка»? Потому что она чует не только дроны, но и запах орков, — стебался Покровский*.

Провальный альбом: как Покровский* пытался вернуться

На самом деле вся эта поездка не более чем рекламное промо. Недавно Покровский* выпустил первый в своей карьере англоязычный альбом «Unstable Equilibrium» («Нестабильное равновесие» — перевод).

Среди песен нового альбома англоязычная версия старого хита «Наши юные смешные голоса». На неё уже даже сняли клип на фоне апокалиптических украинских пейзажей. Кажется, это и была настоящая цель псевдодокументалки.

— Сняв клип на развалинах, мы затронули самые ранимые струны в гамме чувств большинства украинцев. У песни появляется новый функция привлечения внимания к тому, что творит на планете абсолютное зло, — говорит Покровский*.

Между строк, он впрочем признается, что работает вовсе не на украинскую, а на американскую публику.

Однако даже такой шаг не слишком-то ему помог вылезти со дна.

— Мы делаем все возможное для того, чтобы новый альбом был услышан. Успехи пока скромные — мы потихонечку начали мелькать в локальных медиа, причём не только в нашем штате, — признаётся Покровский*.

Ипотека, плесень и Бушвик: как живёт Покровский*

Как известно, Максим Покровский* попал в ипотечную кабалу. Ещё в 2016 году он купил таунхаус в не самом благополучном районе Нью-Йорка, в Бушвике. Полная стоимость миллион долларов, пока что артист выплатил лишь 45% от цены. Раньше Покровский* легко справлялся с ипотекой, но последнее время средств не хватает. Денег настолько мало, что ему приходится сдавать посуточно одну из комнат таунхауса посторонним людям, а после за ними как горничная убираться.

Таунхаус Покровского* покрыт плесенью. Фото © maps.app.goo.gl

Упомянутый Бушвик — это квартал на севере Бруклина, известный плохой транспортной доступностью, высоким уровнем преступности и большим количеством мигрантов.

Тяжело в США приходится и дочери Покровского* Таисии. Попав в школу латиноамериканского района, она оказалась единственной белой в классе. Одноклассники встретили её бытовым расизмом.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. **Признан в России иностранным агентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

Авторы Пётр Егоров