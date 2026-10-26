Томатный сок на зиму в домашних условиях: рецепт с соковыжималкой, мясорубкой и без Оглавление Какие помидоры подойдут Что понадобится Томатный сок через соковыжималку Томатный сок через мясорубку Томатный сок без соковыжималки: блендер и сито Томатный сок из томатной пасты Соль, сахар и специи Как закатать сок на зиму Как хранить томатный сок Частые ошибки Ответы на частые вопросы Рецепт домашнего томатного сока на зиму: через соковыжималку, мясорубку, блендер или сито. Как варить, закатывать и хранить, сколько класть соли. Томатный сок на зиму: в соковыжималке, через мясорубку, сито. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сделать томатный сок на зиму в домашних условиях проще, чем кажется: нужно лишь несколько килограммов спелых помидоров (можно взять тепличные или из магазина), соковыжималка или мясорубка и полтора-два часа свободного времени. В этом материале мы собрали сразу несколько рецептов домашнего томатного сока — с мякотью и без, через соковыжималку, мясорубку, блендер и сито с пропорциями на литр и правилами закатки.

Какие помидоры подойдут

Томаты сорта «Бычье сердце». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jiri Hera

Для томатного сока лучше всего подойдут мясистые сорта с небольшим количеством семян, например, «Бычье сердце», «Сан-Марцано», «Рома» (сливка), а также «Розовый гигант» и «Медовый спас» — из них сок получается особенно густым и насыщенным. Спелые, но не перезревшие плоды дают яркий цвет и приятную сладость. Перезревшие, впрочем, тоже пойдут в дело: вкус они не испортят, но сока из них меньше.

Гнилые и заплесневелые плоды безжалостно выбрасываем: плесень не убивается кипячением.

Что понадобится

Приготовление томатного сока на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нам нужны кастрюля на 5–6 литров, соковыжималка или мясорубка, марля или сито, стерилизованные банки и крышки.

Также понадобятся соль, сахар и лимонная кислота. Пропорции на литр сока — базовые:

Соль — 1 чайная ложка (по вкусу),

Сахар — 1 столовая ложка (по вкусу),

Лимонная кислота — ½ чайной ложки.

Лимонная кислота — обязательный ингредиент, если хотите хранить сок при комнатной температуре. Она нужна не для вкуса, а для безопасности. Томаты — продукт с пограничной кислотностью, и без подкисления в банке могут развиться нежелательные микроорганизмы. Об этом подробнее — в разделе про закатку.

Томатный сок через соковыжималку

Шаг 1. Моем помидоры, удаляем плодоножки и разрезаем крупные плоды на половинки. Мелкие можно оставить целиком — соковыжималка справится.

Шаг 2. Пропускаем помидоры через соковыжималку. Если аппарат выбрасывает мякоть отдельно, а вы хотите сок с мякотью, часть жмыха возвращаем в сок.

Шаг 3. Переливаем сок в кастрюлю, доводим до кипения на среднем огне и снимаем пену. Провариваем пять минут, добавляем соль, сахар и лимонную кислоту.

Нужно ли варить томатный сок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шаг 4. Разливаем горячим по стерилизованным банкам, не доливая до края на 1–2 см, и сразу закатываем.

Томатный сок через мясорубку

Если соковыжималки нет, подойдёт обычная мясорубка. Способ чуть дольше, зато сок получается гуще и ароматнее.

Шаг 1. Моем помидоры, удаляем плодоножки и пропускаем через мясорубку с крупной решёткой.

Как сделать томатный сок в мясорубке. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Tetiana Komchatnikh

Шаг 2. Перекладываем массу в кастрюлю и нагреваем, помешивая, до 80–90 °C — так она станет мягче и легче протрётся.

Шаг 3. Протираем горячую массу через сито или отжимаем через марлю, сложенную в два-три слоя. Жмых можно пропустить через мясорубку ещё раз — так сока получится больше.

Шаг 4. Доводим сок до кипения, варим пять минут, добавляем специи и закатываем.

Томатный сок без соковыжималки: блендер и сито

Шаг 1. Моем помидоры, удаляем плодоножки и измельчаем в чаше блендера порциями.

Шаг 2. Протираем массу через сито или марлю. Если не отжимать слишком тщательно, сок получится с мякотью.

Шаг 3. Доводим сок до кипения, варим пять минут, добавляем соль, сахар и лимонную кислоту, разливаем по банкам и закатываем.

Как правильно хранить томатный сок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кстати, блендер подойдёт и для вкусных и полезных смузи.

Пригодятся для сока и другие кулинарные гаджеты. Например, соковарка работает по принципу паровой обработки, сок получается прозрачным, но процесс занимает больше времени. Можно сделать сок и в мультиварке — в режиме «Тушение» помидоры прогреваются равномерно, но сок всё равно нужно будет протереть.

Томатный сок из томатной пасты

Если свежих помидоров нет, сок можно сделать из пасты.

Можно ли хранить томатный сок без холодильника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JackCA

Ингредиенты

Томатная паста — 500 г,

Вода — 1,5 л,

Соль — 1 чайная ложка,

Сахар — 1 столовая ложка,

Лимонная кислота — ½ чайной ложки.

Шаг 1. Разводим пасту водой в пропорции 1:3 (одна часть пасты на три части воды).

Шаг 2. Доводим до кипения, добавляем соль, сахар и лимонную кислоту, провариваем пять минут и закатываем.

Вкус будет отличаться от свежего сока, но для зимнего стола — вполне достойный вариант.

Соль, сахар и специи

Классика — соль и сахар по вкусу, но можно экспериментировать.

Томатный сок и специи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хотите удивить домочадцев необычным вкусом? Добавьте чеснок: два-три зубчика на литр за две минуты до конца варки. С базиликом — сушёным или свежим — получится средиземноморский акцент. Острый вариант: щепотка красного перца или половинка чили на литр.

Сладкий сок тоже имеет право на жизнь — добавьте больше сахара, и получится напиток, который оценят дети. Сахар можно и вовсе не добавлять: если помидоры сладкие, сок получится вкусным и без него. А вот соль лучше не исключать — она работает как консервант и подчёркивает вкус.

Как закатать сок на зиму

Томаты имеют pH в диапазоне примерно 4,1–4,6 — это близко к границе, за которой в банке могут развиваться бактерии. Чтобы гарантировать безопасность заготовки, обязательно добавляем лимонную кислоту: половину чайной ложки на литр сока или две столовые ложки лимонного сока на литр. Это обязательный шаг, если вы планируете хранить сок при комнатной температуре.

Банки стерилизуем одним из удобных способов: держим над паром 10–15 минут, прогреваем в духовке при 100 °C или в микроволновке, а крышки кипятим пять минут. Разливаем сок горячим — температура не ниже 90 °C — по банкам, не доливая до края на 1–2 см, и сразу закатываем.

Если хотите подстраховаться, после закатки ставим банки в кастрюлю с горячей водой, на дно которой положено полотенце, доводим до кипения и прогреваем: литровые банки — 40 минут, пол-литровые — 35 минут. Затем вынимаем и даём остыть, перевернув вверх дном.

Сколько хранится томатный сок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подробнее о других заготовках читайте в нашем специальном разделе.

Как хранить томатный сок

Закатанные банки храним в тёмном прохладном месте — идеально при температуре 10–15 °C. Срок хранения — до 12 месяцев.

Если сок помутнел, появился осадок или неприятный запах, банку лучше выбросить: содержимое, увы, испорчено.

Частые ошибки

Сок расслаивается. Это не страшно, это естественный процесс: мякоть оседает на дно, а сыворотка остаётся сверху. Перед употреблением просто взболтайте банку.

Это не страшно, это естественный процесс: мякоть оседает на дно, а сыворотка остаётся сверху. Перед употреблением просто взболтайте банку. Горчит. Скорее всего, попались недозрелые или повреждённые плоды либо сок переварили. В следующий раз выбирайте спелые томаты и не держите сок на огне дольше пяти минут.

Скорее всего, попались недозрелые или повреждённые плоды либо сок переварили. В следующий раз выбирайте спелые томаты и не держите сок на огне дольше пяти минут. Бродит. Недостаточно подкислили или плохо простерелизовали банки. Проверьте пропорции лимонной кислоты и тщательность стерилизации.

Недостаточно подкислили или плохо простерелизовали банки. Проверьте пропорции лимонной кислоты и тщательность стерилизации. Густая пена. Слишком большой огонь. Варите на умеренном огне и снимайте пену шумовкой.

Ответы на частые вопросы

Можно ли закатать томатный сок без стерилизации?

Да, если сок подкислен лимонной кислотой, разлит кипящим и банки тщательно простерелизованы. Но для длительного хранения при комнатной температуре лучше дополнительно прогреть банки в кипящей воде.

Нужна ли соль в томатном соке?

Соль — не только даёт вкус, но и консервирует. Минимум — половина чайной ложки на литр. Если солите меньше, храните заготовку в холодильнике.

Должен ли быть осадок у томатного сока. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olivka888

Почему томатный сок расслаивается?

Это нормально: мякоть оседает на дно, а сыворотка остаётся сверху. Перед употреблением взболтайте банку.

Сколько сока получится из килограмма помидоров?

В среднем 700–800 мл, в зависимости от сорта и сочности: мясистые сорта дают больше, водянистые — меньше.

Томатный сок на зиму — одна из самых благодарных заготовок: минимум ингредиентов, понятная технология и предсказуемый результат. Подкислите сок, простерилизуйте банки — и зимой у вас будет свой напиток, без консервантов и лишних добавок. А если захочется ещё чего-то вкусного и полезного, загляните в материал про тыквенный сок.

Авторы Божена Зажицкая