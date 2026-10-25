Новости СВО 25 октября: ВС РФ окружают Краматорск и Орехов и расширяют плацдарм на Верхней Терсе, Киев готов заморозить конфликт Оглавление ДНР 25 октября: ВС РФ окружают Краматорск Харьковская область 25 октября: «Север» наступает на трёх направлениях Сумская область 25 октября: Продвижение к Кореньку и бои в Великой Рыбицы Запорожская область 25 октября: Армия России сминает гарнизон ВСУ в Орехове Карта СВО на 25 октября 2026 года Россия и Украина расширят гуманитарное перемирие за пределы Алешек Зеленский готов остановить конфликт Армия России отрезает ключевые трассы, ведущие к Краматорску, «Восток» наступает на Барвиновку и Воскресенку, Европа ищет себе место за столом переговоров России, США и Украины — дайджест за 25 октября. Армия России продвигаются на западе ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ДНР 25 октября: ВС РФ окружают Краматорск

Штурмовики Армии России зачищают Доброполье и развивают наступление от освобождённого города. Подразделения ВС РФ уже ведут бои за окраины Белозёрского.

— Это небольшой, но очень важный город для движения группировки «Центр». 51-я армия, 61-я бригада морпехов в том числе, другие подразделения двигаются сейчас в сторону Александровки. Посёлок стоит на трассе из Краматорска в сторону Днепропетровска через Павлоград. Это тоже единственная сейчас трасса, по которой осуществляется логистика противника в Краматорск, — поделился военный корреспондент Павел Кукушкин.

Параллельно ВС РФ ведут бои восточнее — на рубеже Нововодяное — Золотой Колодезь. Противник понимает, что обрушение здесь приведёт к тому, что Армия России широким фронтом продвинется к западу от Краматорска, то есть зайдёт в тыл гарнизону ВСУ.

Харьковская область 25 октября: «Север» наступает на трёх направлениях

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» наступают на трёх ключевых участках. На Липцовском направлении зафиксировано продвижение российских сил южнее Новой Казачьей.

— На Волчанском и Великобурлукском направлениях основные усилия сосредоточены на ликвидации пехоты и техники ВСУ у Великого Бурлука и Хатнего. Одновременно штурмовые группы вели разведывательно-поисковые действия (РПД) в зоне операции «Медвежий угол», выявляя и уничтожая разрозненные отряды противника, — передают авторы канала «Северный ветер».

Операторы «Рубикона» уничтожают технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область 25 октября: Продвижение к Кореньку и бои в Великой Рыбицы

Штурмовики «Севера» развивают наступление практически по всей линии фронта в Сумской области. Бои идут в двух ключевых приграничных секторах.

— В Шосткинском районе российские штурмовики существенно продвинулись в направлении Коренька. В Сумском районе продолжаются стрелковые бои в районе Хотени и Великой Рыбице, — говорится в сообщении «Северного ветра».

Запорожская область 25 октября: Армия России сминает гарнизон ВСУ в Орехове

Бойцы группировок «Днепр» и «Восток» выдавливают ВСУ из Орехова. Город находится в полуокружении, а солдаты Армии России продвигаются по улицам. Также ВС РФ продвигаются к трассе, которая ведёт из Орехова к Запорожью.

— Там мы уже находимся буквально в нескольких километрах от этой трассы. То есть огневой контроль частично уже осуществляем этой трассы, а вот физически её перерезав, подразделения Армии России полностью лишают противника логистики, — подчеркнул Павел Кукушкин.

На северном и северо-западном участках фронта в Запорожской области продолжается методичный взлом оборонительных рубежей. Подразделения группировки вклиниваются в порядки противника западнее Шевченковского, Голубково и Светлой Долины.

— На западном берегу реки Верхняя Терса российские штурмовики расширяют плацдарм. Западнее Зелёной Дибровы бойцы продвигаются в направлении Василькового, ожесточённые столкновения идут в районах Барвиновки и Воскресенки, — сообщает «Воин DV».

Карта СВО на 25 октября 2026 года

ВС РФ расширили зону контроля в Запорожской области. Фото © Telegram / divgen

Россия и Украина расширят гуманитарное перемирие за пределы Алешек

Действие гуманитарного перемирия на фронте планируется распространить за пределы города Алёшки. По заявлению уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, прекращение огня охватит другие районы Херсонской области, а также смежные территории, по которым проходит доставка грузов.

— После начала перемирия специалисты приступят к разминированию ключевых дорог для безопасной доставки воды, продуктов и медикаментов. Отдельный приоритет отдан снабжению местной больницы всем необходимым. Следующим шагом стороны намерены открыть коридоры для эвакуации всех желающих мирных жителей, — заявил Лубинец.

По информации украинского омбудсмена, Москва также одобрила ряд других гуманитарных инициатив Киева. При этом мониторинг соблюдения режима тишины планируется возложить на группу наблюдателей с участием представителей России, Украины и США.

Зеленский готов остановить конфликт

Владимир Зеленский выразил готовность пойти на заморозку конфликта по существующей линии боевого соприкосновения. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что Киев согласен заключить мирное соглашение «уже сегодня», если военные действия остановятся на текущих позициях.

— Под контролем Российской Федерации сейчас находится более 19% территории страны. Киев готов зафиксировать сложившуюся линию соприкосновения, однако категорически отказывается уступать какие-либо другие территории, — заявил Зеленский.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в ближайшие две недели может состояться новый раунд переговоров с участием России, США и Украины. В качестве возможных площадок для консультаций рассматриваются Абу-Даби либо города Швейцарии. По словам американского чиновника, ключевая задача раунда — подготовить почву для личной встречи лидеров трёх государств.

Параллельно за дипломатический стол пытается вернуться Брюссель. По оценке Euronews, Евросоюз стремится войти в переговорный процесс, чтобы скорректировать позицию США, которая в последнее время резко качнулась в сторону интересов Москвы.

Этот дрейф вызывает явную тревогу у лидеров стран ЕС. Эксперты, впрочем, указывают на отсутствие каких-либо гарантий успеха: европейцы неоднократно сталкивались с игнорированием со стороны Вашингтона, а прежний опыт влияния на Трампа утратил актуальность, поскольку и глава Белого дома, и Зеленский стали совершенно другими политиками.

Авторы Артём Артёмов