Названы вклады, которые опасно открывать. Почему высокий процент может обернуться потерей денег Оглавление От каких вкладов лучше отказаться Что нужно учитывать при открытии банковского вклада Экономисты рассказали, от каких вкладов лучше отказаться, какие продукты выгоднее открывать в ноябре и как вычислить подводные камни при вложении денег. Экономисты предупредили об опасностях при открытии вклада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

От каких вкладов лучше отказаться

Независимый экономист Виктор Мангазеев рекомендует отказаться от вкладов, ради которых нужно покупать ненужную страховку, инвестиционный продукт или дорогой пакет обслуживания. Повышенный процент по депозиту ещё не означает, что всё предложение выгодно. В комбинированных продуктах инвестиционная часть не защищена системой страхования вкладов, а её доходность может быть не гарантирована.

Высокая ставка сама по себе не повод настораживаться. Вопрос в том, получите ли её именно вы. Иногда она действует только часть срока или требует дополнительных расходов. Посмотрите на минимальную гарантированную ставку: банк обязан указывать её на первой странице договора. Она показывает доходность, на которую можно рассчитывать, если держать деньги до конца срока без выполнения дополнительных условий.

— Я бы также просил расчёт в рублях: сколько внесу сегодня и сколько получу к дате окончания вклада. Так проще сравнить предложения и понять, стоит ли прибавка к проценту всех сопутствующих условий, — отметил Виктор Мангазеев.

Если деньги могут понадобиться через несколько месяцев, не стоит размещать всю сумму на год только ради более высокой ставки. При досрочном закрытии обычного срочного вклада проценты могут пересчитать по ставке до востребования — потери зависят от договора. Поэтому заранее проверьте условия частичного снятия и досрочного возврата, а запас на непредвиденные расходы держите отдельно.

— Автоматическое продление удобно, но прежняя ставка при нём не обязательно сохраняется. Ещё до открытия выясните, продлится ли вклад, на каких условиях и куда поступят деньги, если продления нет. Эти условия должны быть в договоре. Я бы поставил напоминание за несколько дней до окончания, чтобы принять решение самому, — добавил Виктор Мангазеев.

Стоит насторожиться, если в условиях открытия вклада фигурирует фраза «ставка „до“» и следом идёт число крупными цифрами. Максимальный процент может действовать только первые месяцы, распространяться на «новые деньги» или зависеть от покупок по карте. Здесь важно заранее узнать доход в рублях за весь срок именно на вашу сумму. Это гораздо полезнее для сравнения, чем рекламный процент. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Накопительный счёт тоже не стоит путать со срочным вкладом. Ставка по нему может меняться, а проценты иногда начисляют на минимальный остаток за месяц. Поэтому возможность свободно снимать деньги ещё не означает, что снятие никак не повлияет на доход.

— Отдельно я бы предостерёг от размещения всей финансовой подушки на вкладе без частичного снятия. Если деньги понадобятся раньше, проценты могут пересчитать по существенно более низкой ставке. Получится, что несколько месяцев вы держали сбережения почти без дохода. Запас на непредвиденные расходы лучше оставить доступным, — добавил Денис Астафьев.

Что нужно учитывать при открытии банковского вклада

Для обычных вкладов базовое страховое возмещение ограничено 1,4 млн рублей на человека в одном банке — вместе с начисленными процентами и с учётом других застрахованных счетов. Разделение суммы на несколько вкладов внутри одного банка лимит не увеличивает.

— Если хотите полностью уложиться в стандартную защиту, учитывайте и будущие проценты, а не только первоначальный взнос. Хороший вклад — не обязательно тот, где самый высокий процент. Это предложение, в котором понятны доход, расходы и последствия досрочного снятия, — пояснил Виктор Мангазеев.

Перед открытием проверьте лицензию банка и его участие в системе страхования вкладов, прочитайте условия досрочного возврата и сохраните договор. Страховой лимит относится к совокупности застрахованных средств в одном банке, а не к каждому вкладу отдельно. Такую рекомендацию дал Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева