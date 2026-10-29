Неблагодарные «братья»: Сербия готовится вонзить нож в спину России, как когда-то Чехия и Черногория Оглавление «Мы проиграли»: Вучич сдал Сербию Вокзал смерти: как всё началось Джокович, баскетбол и гранты Запада Срданович: врач с двойным дном Россия, Китай и новый расклад Болгария на очереди: предаст или устоит? Отношения Сербии с Россией могут измениться до неузнаваемости. Александра Вучича свергли ради ЕС, а новый премьер, черногорец, симпатизирует НАТО. История предательства «братьев-славян» — в статье Life.ru. Лидер оппозиционного «Студенческого списка» Илия Срданович. Обложка © коллаж © Life.ru , фото © ТАСС / ANDREJ CUKIC, Александр Рюмин

«Мы проиграли»: Вучич сдал Сербию

25 октября 2026 года в Сербии прошли досрочные парламентские выборы: сенсационную победу одержало оппозиционное движение «Студенческий список — Студенты побеждают». Это конец четырнадцатилетней эпохи доминирования Сербской прогрессивной партии во главе с Александром Вучичем. Экс-президент страны признал поражение ещё до объявления окончательных итогов голосования.

— Мы проиграли выборы. Победил список Студенческого блока, у них будет до 140 мандатов (из 250 мест — прим.), у нас — около 105. Это революция, которую они осуществили напрямую при поддержке европейских стран и американского «глубинного государства». Я поздравляю их, хотя они — всего лишь исполнители грязной работы. Им удалось на время, а как долго — посмотрим. Мы победим это зло быстрее, чем они думают! — бравировал на пресс-конференции Вучич.

Бывший глава Сербии добавил, что опасается ухудшения взаимоотношений с Сараево и Республикой Сербской. Также он спрогнозировал, что весной новое руководство Сербии под нажимом Запада введёт санкции против России.

Вокзал смерти: как всё началось

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Внеплановые выборы в Народную скупщину Сербии спровоцировал политический кризис, который начался два года назад после обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде, когда погибли 16 человек. Общество обвинило власти в халатности и коррупции при реконструкции здания.

Последнюю пару лет страну штормило. В Белграде и других крупных городах то и дело вспыхивали масштабные протестные акции. Ядро уличной оппозиции составили, как сейчас во Франции, Италии и Испании, студенты. Молодёжь перекрывала улицы, мосты и ключевые здания: «блокада» превратилась в их главную форму гражданского неповиновения.

В Сербии даже появился термин «блокадери» — так Вучич с его сторонниками негативно называют самих протестующих студентов и представляющую их партию.

Прижатый к стенке Александр Вучич пошёл на политический манёвр: распустил парламент, назначил досрочные выборы и ушёл в отставку в надежде занять пост премьер-министра. Однако просчитался…

Джокович, баскетбол и гранты Запада

В ответ на манёвры Вучича протестующие буквально за день и без соответствующего опыта создали партию — «Студенческий список — Студенты побеждают». Её первыми лицами были назначены уважаемые вузовские профессора и популисты из разных сфер жизни, например баскетболист Деян Бодирога с теннисистом Новаком Джоковичем. Движение выглядит идеологически очень разнородным: по сути, её членов объединяет только неприятие Вучича.

Огромную роль сыграли СМИ: накануне выборов сербские телеканалы Nova S и N1 выкупил португальский концерн Alpak Capital, который возглавляет Педро Варгас Давид, председатель Совета директоров медиахолдинга Euronews. Nova S и N1 начали методично уничтожать репутацию партии Александра Вучича. Сам бывший президент Сербии назвал журналистов этих каналов «подонками».

Срданович: врач с двойным дном

Фото © ТАСС / Armin Durgut

«Студенческий список» шёл на выборы с популистской программой «за всё хорошее против всего плохого»: деполитизация судов, борьба с коррупцией, свобода СМИ, реформы здравоохранения и образования.

Лидер движения –- профессор медицинского факультета Нови-Садского университета, врач-кардиолог Илия Срданович. Его и пророчат на пост нового премьер-министра.

— Завтра мы начнём работу по построению государства, основанного на верховенстве закона, — пафосно вещает Срданович после победы.

Политику 56 лет. Женат, воспитывает троих сыновей и дочь. Компромат на него невелик. В 2010 году, работая врачом Института сердечно-сосудистых заболеваний, Илия Срданович якобы грубо относился к подчиненным медсёстрам.

Ещё его обвиняют во флюгерстве: до 2020 года он представлялся ярым сторонником правящей партии Вучича, а к оппозиции якобы примкнул только из-за личной обиды на неназначение заведующим отделения.

Ему ставят в вину нарушения закона о высшем образовании: он агитировал студентов прямо во время учебных занятий. Много претензий к нему и по поводу воспитания собственных детей. Так, страдающий лудоманией старший сын Илии Срдановича был неоднократно задержан за хранение наркотиков.

Но самое страшное в чём подозревают Илию Срдановича, — это симпатии к НАТО и поддержка отделения Черногории от союза с Сербией. Есть даже мнение, что политик является черногорским агентом и ведёт гибридную войну против родины. Так, во время последней переписи населения Срданович назвал себя не сербом, а черногорцем. Помимо этого, он открыто поддержал черногорские власти и их стремление вступить в НАТО. Имеются и другие детали: судя по соцсетям, отец Илии, скульптор Любослав Срданович, всю жизнь позиционировал себя черногорским националистом.









Россия, Китай и новый расклад

Представители «Студенческого списка» уже опровергли прогноз Вучича о грядущих санкциях против России.

— Сербия не планирует вводить антироссийские санкции и продолжит сотрудничество, — прокомментировал Йово Бакич, профессор философского факультета Белградского университета. Также он подчеркнул, что будут сохранены контакты с российским газовым монополистом.

По Украине новые власти Сербии пока не высказывались. Скорее всего, линия Вучича будет по возможности продолжена. То есть формальный нейтралитет с поставками вооружения ВСУ через третьи страны.

Однозначно рады проигрышу Вучича в Евросоюзе. Урсула фон дер Ляйен восторженно поздравила «студентов» с победой, заявив, что двери в ЕС для Сербии открылись.

В явном проигрыше Китай. Именно китайский подрядчик проводил ремонтные работы на обрушившемся новисадском вокзале. Теперь в Сербии могут пересмотреть все крупные китайские инфраструктурные контракты.

Эксперты ожидают, что сформированное победившей партией правительство будет переходным и на фоне противоречий приведёт лишь к усугублению политического кризиса.

Окончательная точка будет поставлена лишь 26 декабря 2026 года, когда в стране пройдут прямые президентские выборы.

Болгария на очереди: предаст или устоит?

1 ноября 2026 года пройдёт второй тур президентских выборов в Болгарии. Всё сводится к дуэли между действующей главой государства Илияной Йотовой, сторонницей диалога с Москвой, и бывшим премьером Андреем Гюровым, сторонником Украины. Первый тур, показав исторически низкую явку, выявил практически паритет сторон. Йотова набрала 34,76% голосов, Гюров — 31,95%.

Эксперты напоминают, что пост президента в Болгарии скорее церемониальный. А более значимую должность премьера сейчас занимает пророссийский политик Румен Радев. Если Йотова проиграет, ему придётся невероятно тяжело сохранить текущий курс.

Авторы Пётр Егоров