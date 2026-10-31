С 1 ноября начнутся изменения в порядке выплаты пенсий. Что изменится осенью и в начале 2027 года Оглавление Какие изменения ждут пенсионеров с 1 ноября Какие изменения ждут пенсионеров зимой Пенсионеров ждут весьма значимые изменения. Они касаются и порядка начисления выплат, и их суммы. Кому, когда и на сколько повысят пенсии? Пенсионерам сделают прибавку. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие изменения ждут пенсионеров с 1 ноября

С 1 ноября пройдёт перерасчёт доплат к пенсиям бывшим членам лётных экипажей и шахтёрам. Это плановый перерасчёт, который делают раз в квартал.

Есть ряд изменений в графике перечисления социальных выплат, который связан с праздником. 4 ноября отмечается День народного единства. Если пенсия приходит 4 ноября, её досрочно перечислят 3 ноября.

— Предпраздничная выплата коснётся тех, кому деньги поступают через банк. В некоторых регионах и почтовые отделения могут доставить выплаты пенсионерам раньше обычного графика. Досрочную пенсию за ноябрь перечислят на карты 3 ноября. Выплаты получат те, кому деньги обычно приходят 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки продолжится по стандартному графику, — пояснили в Социальном фонде России.

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий: страховые (по старости и по инвалидности), социальные и накопительные. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты от СФР, они также будут досрочно перечислены на счёт.

Какие изменения ждут пенсионеров зимой

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении бюджет Социального фонда России на 2027 год. Он предусматривает повышение пенсий, пособий и расширение отдельных мер социальной поддержки.

— Новшеств достаточно много. И на этот раз они будут весьма значимыми. Есть несколько принципиальных новшеств, которых не было раньше. И касаются они, в частности, пенсионеров. Ключевое изменение в пенсионной сфере — это переход к двухэтапной индексации страховых пенсий. Повышение выплат пройдёт в два этапа. Первый раз пенсии повысят с 1 февраля — на 6,8%. Второй раз, с 1 апреля, — на 3,3%. Это что касается страховых пенсий. Кроме того, с 1 апреля пройдёт ещё одна индексация, которая затронет социальные пенсии. Их проиндексируют на 6,8%, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Также важно учесть, что с 1 февраля на 6,8% увеличатся ежемесячные денежные выплаты и компенсации для федеральных льготников, в том числе для ветеранов, инвалидов и чернобыльцев.

Авторы Нина Важдаева