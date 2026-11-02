Выросло число жалоб на обман при ремонте. Как мастера заставляют переплачивать и как спасти свои деньги Оглавление На чём обманывают мастера по ремонту Как не переплатить за ремонт Юристы зафиксировали рост числа жалоб от заказчиков на обман при ремонте. Какие новые схемы стали использовать недобросовестные мастера и бригадиры и как избежать переплаты? Эксперты рассказали как избежать обмана при ремонте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На чём обманывают мастера по ремонту

В этом году не только заказчики, но и сотрудники строительных магазинов, и владельцы рыночных павильонов стали часто жаловаться на недобросовестных бригадиров, которые злоупотребляют возвратом товара.

Мастера часто закупают лишний материал. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

- Типичный случай. Идёт ремонт в загородном доме. Бригадир делает крупную закупку. В частности, 100 мешков шпаклевки. Заказчик не разбирается сколько нужно материалов, все оплачивает. Бригадир шлет фотоотчет – мешки на даче. А вот дальше используют в лучшем случае половину. А другую половину мешков отвозят обратно в магазин или на рынок. Если оплата была наличными или с карты бригадира, то он спокойно возвращает все деньги себе. Такого рода жалоб стало больше, - рассказала юрист Елена Кузнецова.

Заказчик об обмане обычно узнает случайно. А вот продавцы на рынках эту схему хорошо знают. Для них — регулярный возврат товара тоже большая проблема.

Ещё одна популярная схема – заработок на доставке. Бригадир обещает сэкономить. И, действительно, находит места, где можно купить стройматериалы дешевле. Приносит заказчику чеки из магазинов. Но при этом озвучивает очень высокую цену за доставку. Само собой – доставкой занимается он сам или его знакомый, с которым они делят доход от выгодного заказа.

- Таких схем очень много. И главное, что с юридической точки зрения работа бригадира выгдядит безупречной. Часто доказать его вину бывает проблематично, так как доказательств нет, - добавила юрист Елена Кузнецова.

Фантазия недобросовестных мастеров безгранична. Одна из них — банальное исчезновение с авансом после имитации бурной деятельности. Типичный сценарий: мастер или бригада берут предоплату (иногда десятки тысяч рублей), создают видимость работы на несколько дней, а затем активность стихает, мастер оправдывается болезнью, проблемами в личной жизни и другим, а затем и вовсе пропадает. Об этом рассказала учредитель и директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.

Смета может вырасти на пустом месте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

- Но есть и более «безобидные» манипуляции. Например, незаметное раздувание сметы на ровном месте. Замеры площади «округляются» в большую сторону, а при первичном расчёте исполнители якобы «забывают» включить, например, балкон, чтобы потом выставить за них отдельный счет. Монтаж люстры в прайсе может идти одной строкой, а в счёте распадается на «сборку», «подключение», «монтаж крюка или планки», «настройку», «проверку» и так далее — каждая позиция тарифицируется отдельно, хотя технически это единый процесс. Ещё вариант: мастер «не замечает» в первичной смете, что у вас натяжной потолок или бетонная плита, а потом выставляет доплату за «сложные условия» и крепёж, - добавила Светлана Опрышко.

Ещё одна зона возможного обмана — материалы, особенно в той части, что потом будет скрыта под слоем стяжки или штукатурки: трубы, кабель, утепление. В документах пишут стоимость дорогой трубы с нужным диаметром и толщиной стенки, а ставят дешёвый аналог — после зашивки это уже не доказать.

- Может быть и такая схема — материалы закупаются с запасом (причё это может сделать и сам клиент по запросу рабочих): вместо 10 рулонов, которые реально нужны, просят условно 15, а излишек потом оседает на соседних объектах или уходит на продажу, - отметила Светлана Опрышко.

Бывает, что рабочие, если покупка материалов является их задачей, приносят распечатки из интернет-магазинов, где цена завышена, — хотя на деле закупались у оптовика по куда более скромной цене. Разница оседает в кармане, а клиент платит за «розницу», которой не было.

Как не переплатить за ремонт

Чтобы не переплатить за ремонт, начните с отказа от привычки выбирать исполнителя по самой низкой цифре в смете: дешёвое предложение почти всегда означает либо неполный перечень работ с последующими доплатами, либо экономию на материалах, о которой не говорят клиенту. Необходимо также запросить детальную смету с единицами измерения и конкретными технологиями, а не общими формулировками вроде «выравнивание пола». Такую рекомендацию дала Светлана Опрышко.

Чтобы избежать переплаты материалы лучше заказывать самостоятельно. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

- Ключевые материалы можно заказать самостоятельно. Платить бригаде только поэтапно, по факту принятых работ, а не крупным авансом вперед. А также вести собственный учёт трат в таблице или приложении: когда расходы видны по категориям, перерасход можно заметить до того, как он превратился в дыру в бюджете. Нужно лично контролировать весь процесс и быть начеку: даже если клиент лично пересчитал все доставленные стройматериалы на месте, это вовсе не означает, что они действительно будут использованы на объекте и бригада не заменит их более дешёвым аналогом в процессе работ, - рассказала Светлана Опрышко.

Елена Кузнецова добавила, что нужно быть очень аккуратными с авансом. Если бригада просит крупные суммы вперед – это повод насторожиться. Самую большую часть оплаты лучше отдавать в самом конце, когда помещение будет готово «под ключ». Иначе есть риск, что бригада сделает какую-то значимую часть работы и исчезнет, оставив мелкие недоработки. Чтобы их устранить придется снова искать мастеров и доплачивать.

- Очень важно не просто составить смету перед началом ремонта, но и определить порядок внесения аванса и приёма работ. Также важно сохранять все чеки и документы, подтверждающие оплату, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева