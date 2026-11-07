Пашут ради сытой родни: как Татьяна Васильева, Лолита и Мэрил Стрип тянут взрослых детей и внуков Оглавление Васильева боится остановиться: на ней вся семья Лера Кудрявцева тянет семью: муж остался без работы Лолита Милявская: «Я кормилец семьи — следовательно, диктатор» Голливудская звезда и скромный скульптор: кто кормил Риз Уизерспун: алиментов нет, сын на ней В сентябре 2026 года актриса Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой. При этом она продолжает выходить на сцену и фактически содержит всю свою семью. Как другие женщины-звёзды тянут взрослую родню — в материале Life.ru. Они всё сами: почему Татьяна Васильева, Лолита и Мэрил Стрип содержат родных. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Васильева боится остановиться: на ней вся семья

Народная артистка России Татьяна Васильева в сентябре 2026 года в восьмой раз стала бабушкой — у её сына Филиппа родился шестой ребёнок — сын Иосиф. Актриса утверждает, что её главная миссия заключается в том, чтобы её близкие ни в чём не нуждались.

Сегодня под её финансовой опекой — сын Филипп, дочь Елизавета и теперь уже восемь внуков. Васильева не ограничивается символической помощью, она покупает квартиры, помогает с машинами, закрывает текущие расходы. При этом официальная пенсия актрисы состовляет всего 60 тысяч рублей, и этого едва хватает на самое необходимое. Поэтому Татьяна продолжает интенсивно работать, снимаясь в кино, выходя на театральную сцену и участвуя в рекламных проектах. По данным СМИ, её доход составляет около трёх миллионов рублей в месяц, но даже эти цифры не дают ей права на паузу.

Васильева честно признаётся, что боится заболеть или хотя бы ненадолго остановиться. Ведь для неё это не просто перерыв в карьере, а риск подвести тех, кто на неё рассчитывает.

У Татьяны Васильевой родился восьмой внук — и она продолжает работать. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ philippvasiliev

Лера Кудрявцева тянет семью: муж остался без работы

Последние годы принесли перемены в союз Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Если раньше пара делила ответственность, то сейчас все заботы о бюджете легли на плечи Леры. У Игоря возникли трудности с работой, и он временно остался без стабильного дохода.

Теледива продолжает активно работать: ведёт проекты на НТВ, участвует в мероприятиях, снимается в рекламе. Её гонорары позволяют сохранять привычный уровень жизни и обеспечивать воспитание дочери Маши, а также помогать старшему сыну Жану и своей матери.

Телеведущая с мужем пережили несколько кризисов и даже объявляли о расставании. Однако позже Игорь прошёл лечение, они смогли услышать друг друга и помириться. В июне 2026 года Кудрявцева и Макаров отметили 13-летие совместной жизни.

Лера Кудрявцева — опора для мужа и дочки Маши. Фото © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Лолита Милявская: «Я кормилец семьи — следовательно, диктатор»

Певица Лолита Милявская в недавнем интервью Юлии Меньшовой сформулировала свою позицию предельно честно: «Я кормилец семьи — следовательно, диктатор».

Самый громкий пример — её пятый муж, тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Лолита не скрывала, что покупала ему дорогую одежду, оплачивала отдых и даже помогала с вложениями в бизнес, который в итоге прогорел. Для многих это могло бы стать поводом для сожалений, но Лолита смотрит на это иначе. Она делала это осознанно, в тот момент считая это правильным.

Сейчас её главные финансовые обязательства связаны с мамой и дочерью Евой, которой исполнилось 27 лет. У Евы диагностирован синдром Аспергера, и Лолита заранее продумала всё, чтобы она ни в чём не нуждалась. Певица уже приобрела для неё недвижимость, оплатила учёбу в Варшавском университете и сейчас готовит завещание, распределяя средства так, чтобы будущее Евы было защищено.

Лолита не скрывает, что содержит маму и дочь Еву. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Голливудская звезда и скромный скульптор: кто кормил

Мерил Стрип ассоциируется с безупречной актёрской игрой, десятками наград и ролями, ставшими классикой. Но за этим блеском всегда стояла другая, не менее важная роль — главного кормильца семьи.

На протяжении многих лет именно её голливудская карьера была основным источником дохода для семьи, в то время как её муж, скульптор Дон Гаммер, занимался творчеством. Его работа не могла сравниться с киноиндустрией в плане уровня доходов. Стрип никогда не делала из этого драмы, она просто брала на себя финансовую ответственность.

Пара была вместе с 1978 года, они воспитали четверых детей: Генри, Мэми, Грейс и Луизу. В 2023 году стало известно, что супруги разъехались, а позже оформили развод. Сегодня все её дети уже взрослые люди, которые сами строят карьеры, но Мэрил продолжает им помогать.

Мэрил Стрип содержала мужа и детей. Фото © ТАСС / Lisa O'Connor

Риз Уизерспун: алиментов нет, сын на ней

Риз Уизерспун — одна из самых состоятельных актрис, к тому же она занимается и продюсерским бизнесом. В своих интервью она часто цитирует совет своей матери, которая говорила «твоя работа — твоя страховка жизни».

Риз Уизерспун растит детей без алиментов. Фото © ТАСС / Lisa O'Connor

У голливудской звезды трое детей. Старшие — 27-летняя Ава и 22-летний Дикон (от брака с Райаном Филлиппом) — уже сами строят карьеру в кино и индустрии моды. А младшему сыну Теннесси (от брака с Джимом Тотом) сейчас 14 лет.

После развода Уизерспун и Тота в 2023 году суд постановил, что никто из экс-супругов не выплачивает друг другу алименты, так как оба имеют стабильно высокий доход. Так что актриса содержит ребёнка сама.

Авторы Кира Громова