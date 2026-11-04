Сборная России по нарушениям ПДД: Дзюба, Кокорин и Тарасов нагоняли штрафов на миллионы, но им плевать Оглавление Нарушители и должники: что не так с российскими футболистами Китаец вместо Bentley: как Тарасов собирает штрафы Кокорин снова кошмарит Москву: 1500 штрафов и ноль раскаяния Дорогие машины, дешёвые понты: самоутверждение Дзюбы на дороге Серийные нарушители ПДД — футболисты Тарасов, Кокорин и Дзюба — в совокупности собрали штрафов на несколько миллионов. Складывается впечатление, что они плевать хотели на законы и других автомобилистов. Подробно — в статье Life.ru. Почему Тарасов, Дзюба и Кокорин решили, что ПДД написаны не для них. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN, © РИА Новости / Максим Блинов, © ТАСС / Сергей Фадеичев, Антон Новодережкин

Нарушители и должники: что не так с российскими футболистами

Футболист Дмитрий Тарасов за два месяца более 100 раз нарушил ПДД на сумму 140 тыс. рублей. Если брать в среднем, бывший Ольги Бузовой получает почти по два штрафа в день. Спортсмен время от времени оплачивает их, но на данный момент неоплаченными ещё остаются 52 нарушения на сумму 77 тыс. рублей.

По данным SHOT, в сентябре и октябре 2026 года Тарасов в основном превышал скорость — по этому поводу он попал в поле зрения дорожных камер 76 раз. Остальные штрафы были выписаны за езду по выделенке и игнорирование дорожных знаков.

С весны 2024 года бывший игрок сборной России по футболу гоняет на китайском кроссовере LiXiang Li7. С того времени за рулём гибрида он умудрился нарушить правила 1441 раз — общая стоимость его дорожных приключений перевалила за 2 млн рублей.

Стоит отметить, что Дмитрий Тарасов — далеко не единственный злостный «звёздный» нарушитель ПДД. Ещё один дорожный беспредельщик — Александр Кокорин. К концу прошлого года он собрал более полутора тысяч штрафов на сумму, приближающуюся к 2 млн рублей.

Нарушитель «попроще» — Артём Дзюба, у которого сотни штрафов ГИБДД и периодические проблемы с судебными приставами из-за их неоплаты. Характер нарушений тот же: превышение скорости и езда с непристёгнутым ремнём безопасности. В отличие от первых двух, футболист не допускает образования астрономических долгов — пока «потолок» Дзюбы 300 тыс. рублей.

И это только футболисты. Если посмотреть на остальных спортсменов или представителей шоу-бизнеса, счёт пойдёт на десятки, если не сотни, нарушителей. Немудрено, что подобное поведение на дорогах злит простой люд. В комментариях к любой новости о хамском вождении очередной «звезды» читатели возмущаются, что на них попросту нет управы.

В итоге в сентябре этого года общественники даже обращались к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ввести двойные штрафы для тех, кто нарушил правила более 50 раз за год, и тройные — для самых злостных автохулиганов, совершивших более 100 нарушений за тот же период.

Остановит ли это тех же Тарасова или Кокорина — вопрос открытый, ведь в последнее время их жизнь в их же собственных глазах больше не выглядит как образцовая. Возможно, хамство (и не только на дорогах) — это реакция на трудности, которые преследуют спортсменов в последние годы.

Китаец вместо Bentley: как Тарасов собирает штрафы

На свой LiXiang Li7 Тарасов пересел не от хорошей жизни. Ранее его видели за рулём Bentley и нескольких роскошных автомобилей Mercedes, включая «заряженный гелик» Mercedes-Benz G-Class и премиальный Mercedes GLE. До этого спортсмен ездил на огромном Cadillac Escalade.

При этом на фоне демонстрации роскоши спортсмена появлялись сообщения о его долгах и кредитах. Ещё в 2019 году его адвокат добивался уменьшения размера алиментов, которые Тарасов выплачивал на содержание дочери от первого брака. В качестве аргументов он приводил наличие детей в третьем браке и кредит, взятый на покупку «огромного загородного дома».

Похоже, это тот самый роскошный особняк площадью около тысячи квадратных метров, построенный ещё во втором браке — с Ольгой Бузовой. Его Тарасов продал за 200 млн рублей в 2024 году. Тогда таблоиды писали, что дом якобы не нравился его новой супруге, модели Анастасии Костенко. Дескать, слишком большой и неудобный и напоминает её о прошлой жизни Тарасова.

Но тогда стоило бы ожидать появления пусть другого жилья, но того же уровня. Однако новое жильё футболист купил всего за 54 млн рублей. При этом дом оказался без ремонта и, судя по недавним сообщениям, работы там до сих пор не завершены, и супруги с четырьмя детьми продолжают ютиться в съёмном таунхаусе.

Известно, что в 2021 году он завершил спортивную карьеру и с тех пор постоянно «ищет себя» — пытался петь, работал конферансье, развивал соцсети, зарабатывал, участвуя в различных передачах и интернет-проектах.

В 2024 году Дмитрий Тарасов назвал себя «официальным безработным», признав, что основной источник дохода семьи — его жена, которая зарабатывает на ведении блога и рекламе, в то время как он больше занимается детьми и домашними делами. При этом он заявил, что не считает это чем-то постыдным, а воспринимает как «разумное разделение труда в семье».

Кокорин снова кошмарит Москву: 1500 штрафов и ноль раскаяния

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жизнь Александра Кокорина пошла под откос после памятной драки в кафе, за которой последовали судебный приговор и срок в колонии. После отсидки футболист вернулся в ФК «Зенит», но долго там не пробыл — отправился на правах аренды в клуб «Сочи», после чего оказался в московском «Спартаке», где, по сути, не смог играть из-за травмы. На этом футбольная карьера Кокорина в России, кажется, закончилась.

В январе 2021 года он оказался в итальянской «Фиорентине», однако этот период оказался для него неудачным: за полтора года в Серии А он провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями, и клуб сбагрил игрока на Кипр в «Арис».

Как выяснил Life.ru, за последние годы Кокорин заметно обеднел. Раньше в его гараже стоял суперкар Lamborghini Aventador, на котором красовался номер с буквами ХАМ, кроме него были люксовый лимузин Rolls-Royce Wraith с номером 009, крутой «гелик» Mercedes-AMG G63 с буквами ВОР и лютый спорткар — Porsche 911 Turbo S. Тоже с номером 009, но отличной от «роллса» серии.

В итоге в 2024 году за 8 млн рублей футболист купил китайский паркетник LiXiang L9. Помощнее, чем у Тарасова — 450 л. с. На него поставил красивые номера от проданного «роллса» и гонял по городским улицам Москвы под 155 км/ч. Спортсмен явно понимал, что делает: одна из дорожных камер в столичном Хорошёвском районе зафиксировала неприличный жест футболиста — видимо, адресованный сотрудникам ГИБДД.

Забавно, что после отсидки за него перед общественностью вступалась бывшая сожительница — певица Дарья Валитова. Журналистам она рассказывала, что после отсидки «у Саши ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определённого возраста». Но, похоже, нет.

Дорогие машины, дешёвые понты: самоутверждение Дзюбы на дороге

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Кажется, карьера Артёма Дзюбы тоже дала трещину: в этом году его контракт с ФК «Акрон» истёк, и теперь он является свободным агентом. Причём в октябре появлялись сообщения, что футболист продлил контракт с клубом на один сезон. Однако другие источники утверждали, что Дзюба вёл переговоры о переходе в «Родину».

Как бы то ни было, спортсмен до сих пор не трудоустроен. Судя по данным профильных СМИ, игрок рассчитывает найти клуб, который будет платить ему 800–900 тыс. евро в год, при условии заключения контракта минимум на один сезон. При этом Дзюба готов согласиться даже на роль запасного в топ-клубах Российской премьер-лиги и надеется завершить свою карьеру в московском «Спартаке».

Пережить безденежье футболисту могут помочь его родители: на них оформлена недвижимость, приобретённая на заработанные им деньги. Например, на Дзюбу-старшего оформлены две соседние квартиры общей площадью около 350 квадратных метров, стоимостью более 600 млн рублей. Кроме этого, загородный дом, расположенный в посёлке «Усадьба Жодочи» в Московской области площадью 1200 «квадратов» и стоимостью около 350 млн рублей.

На мать оформлена квартира на улице Вавилова площадью 99 кв. метров и стоимостью около 63,5 млн рублей. Самому Артёму Дзюбе принадлежат два автомобиля Mercedes-Benz, один из которых — мощный Mercedes-AMG GLS 63. Именно на нём спортсмен активно собирает штрафы ГИБДД с 2024 года.

Авторы Евгений Кузнецов