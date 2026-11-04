Сводка СВО 4 ноября: Бои за Малый Бурлук и Красный Лиман, ВСУ несут потери в ДНР и Сумской области, назначены переговоры России и Украины Оглавление Сумская область 4 ноября: бои за Коренёк Харьковская область 4 ноября: наступление на Малый Бурлук ДНР 4 ноября: бои у Дружковки и Красного Лимана Карта СВО на 4 ноября 2026 года Переговоры в Абу-Даби: названа дата трёхсторонней встречи Армия России наступает у Коренька и Петровки, продвижение «Севера» к Харькову, укрепрайон ВСУ ликвидирован в Сумской области, в Абу-Даби названа дата переговоров по Украине — дайджест за 4 ноября. 5832 5832 Армия России продвигается в ДНР и Харьковской области. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Сумская область 4 ноября: бои за Коренёк

Армия России с боями пробивается вглубь Сумской области. Активные действия группировки «Север» заставляют киевское командование высылать в регион дополнительные силы.

— В Сумскую область из Запорожской переброшен батальон беспилотных систем 115-й ОБр ТрО для восполнения потерь, понесённых расчётами БПЛА ВСУ на направлении в результате ударов ВС РФ, — сообщили в «Севере».

Продолжаются бои у приграничного села Коренёк и в Сумском районе. В Краснопольском районе артиллеристы и операторы тяжёлых огнемётных систем ровняют с землёй позиции противника.

Потери Украины в Сумской области превысили 60 человек. ВС РФ уничтожили вражеские бронемашину «Казак», автомобили БПЛА, НРТК, а также разбили укрепрайон ВСУ.

— В Сумской области в ходе ведения воздушной разведки выявлен крупный укрепрайон противника. На месте обнаружена сеть блиндажей и несколько стоянок с техникой. Несколькими ударами FPV позиции ВСУ разбиты, — рассказали в группировке «Север» о работе подразделения «Легион».

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили живую силу и позиции подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 4 ноября: наступление на Малый Бурлук

В Харьковской области Армия России ведёт наступление у Бугаевки, Приколотного, Гарбузовки и Малого Бурлука. В зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидированы свыше 70 украинских военнослужащих. В связи с растущими потерями в регион могут быть передислоцированы иностранные наёмники. Этот вопрос поднимался на совещании, которое проводил первый заместитель командующего Национальной гвардии Украины генерал-майор Вадим Гладков.

— Он заслушал доклады начальника восточного территориального управления Национальной гвардии Украины и командиров подразделений, в частности 13-й БрОН и 23-го ОШП. На совещании решался вопрос об увеличении численности гарнизона иностранных наёмников в Харьковской области и организации обороны Харькова, — заявили в «Севере».

ДНР 4 ноября: бои у Дружковки и Красного Лимана

ВС РФ расширяют зону контроля между Добропольем и Дружковкой. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает, что российские войска закрепились в Петровке. Кроме этого, штурмовики приближаются к Лидино и Новотроицкому.

На севере ДНР продолжаются столкновения с противником у Красного Лимана. Армия России вернула себе инициативу на этом участке, однако противник пытается вытеснить наши войска из Озёрного.

— На Краснолиманском направлении сообщается о боестолкновениях в районе Заречного и Колодезей. ВС РФ занимают новые позиции в Диброве и продвигаются в западную часть населённого пункта, — пишут авторы канала «WarGonzo».

Карта СВО на 4 ноября 2026 года

ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ в ДНР. Фото © divgen.ru

Переговоры в Абу-Даби: названа дата трёхсторонней встречи

10 и 11 ноября 2026 года представители России, Украины и США проведут переговоры в Абу-Даби. Помощник российского президента Владимир Мединский возглавит делегацию из Москвы.

— Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными, — рассказал «Вестям» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В свою очередь спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф рассчитывает, что переговоры приблизят подписание мирного соглашения, которое «обеспечит безопасность на многие поколения вперёд».

Отдельная встреча российских и украинских дипломатов состоится в Вашингтоне. Её организует супруга президента США Мелания Трамп. Встреча намечена на 5 ноября 2026 года.

Авторы Даниил Черных