Новости СВО 5 ноября: ВС РФ заняли Омельник и продвинулись у Алисовки, удар по 128-й бригаде ВСУ, Путин и Трамп встретятся в Китае Оглавление Сумская область 5 ноября: Оборона Уланово и бои в районе Хотени ДНР 5 ноября: наступление на Белозёрское Запорожская область 5 ноября: ВС РФ контролируют Омельник Харьковская область 5 ноября: ВСУ отступают к Харькову Карта СВО на 5 ноября 2026 года Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп Встреча Путина и Трампа: судьба Украины решится в Китае Армия России продвигается к Васиновке и Новосолошино, ВСУ бегут к Харькову, ВКС России уничтожили бункер с операторами дронов противника — дайджест на 5 ноября. 7326 7326 Армия России уничтожает ВСУ в оккупированной части ДНР. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Сумская область 5 ноября: Оборона Уланово и бои в районе Хотени

​В Сумской области продолжаются позиционные бои, где штурмовики группировки «Север» продвигаются при поддержке авиации и дронов.

— В Сумском районе бойцы ВС РФ ведут стрелковые бои в окрестностях Хотени, а в Шосткинском районе украинские формирования попытались контратаковать у Уланово, но с потерями отступили на исходные позиции, — сообщает «Северный ветер».

ДНР 5 ноября: наступление на Белозёрское

На Добропольском направлении Армия России наступает на Серегеевку и Белозёрское. Идут упорные бои за эти населённые пункты.

— Подразделения группировки «Юг» заняли новые позиции по линии фронта. За прошедшие сутки ВСУ потеряли больше 180 солдат и 31 автомобиль в результате ударов ВС РФ по окрестностям Дружковки, Кондратовки, Краматорска, Славянска, Стародубовки и Ясногорки, — передаёт пресс-служба Минобороны России.

Расчет «Урагана» группировки «Запад» ликвидировал вражескую САУ «Богдана». Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 5 ноября: ВС РФ контролируют Омельник

​В зоне ответственности группировки войск «Восток» на Запорожском фронте подразделения Армии России развивают наступление. Как сообщил военкор Евгений Лисицын, под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Омельник.

​— Штурмовые группы группировки «Восток» заняли опорные пункты обороны противника: укреплённый район юго-восточнее Васиновки и позиции западнее Новосолошино. Западнее Никольского и Червоного Яра выведены из строя три пункта управления беспилотниками, склад и три станции Starlink, — передаёт «Воин DV».

​Западнее Зелёной Дибровы силы «Востока» расширяют плацдарм на западном берегу реки Верхняя Терса, нанося удары в районах Барвиновки и Воскресенки. Наступление также продолжается западнее Шевченковского, Голубково и Светлой Долины.

​По информации телеграм-канала «Военная хроника», авиация ВКС России нанесла серию ударов по Камышевахе. Боеприпас поразил заглублённый бункер, служивший пунктом временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Несмотря на попытки Киева заявить о разрушении «подземной школы», военное назначение объекта подтвердили украинские источники: в сооружении размещались местная администрация и штаб расчётов БпЛА. В момент удара внутри находилось больше 100 человек личного состава и специалистов беспилотной авиации.

Харьковская область 5 ноября: ВСУ отступают к Харькову

​В Харьковской области силы Минобороны России развивают наступление на нескольких участках.

— Штурмовые группы группировки «Север» продвинулись южнее Алисовки, а также развивают успех в районах Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Первого, — сообщают авторы канала «Северный ветер».

​На фоне сложной обстановки на северо-востоке региона правительство Украины выделило 102,2 млн гривен на экстренное возведение фортификаций вокруг Харькова. При этом российская авиация и артиллерия наносят системные удары по тылам: в районе Колодезного поражено скопление пехоты и техники 3-й механизированной бригады ВСУ.

​На Купянском и Богуславском направлениях действуют подразделения группировки «Запад». По данным канала «Оперативный простор», авиаударом уничтожен пункт временной дислокации 41-й мехбригады ВСУ в Староверовке, а в районе Песков-Радьковских поражены позиции и техника противника.

Карта СВО на 5 ноября 2026 года

ВС РФ закрывают доступы ВСУ к Белозёрскому. Фото © divgen.ru

Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова могут представить Москву на встрече с Меланией Трамп, если удастся согласовать логистику.

​— Отдельный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не планируется, — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что полный состав российской делегации на консультациях в Абу-Даби Кремль объявит своевременно.

Встреча Путина и Трампа: судьба Украины решится в Китае

​Лидеры России, США и Китая могут провести трёхсторонние переговоры в ноябре на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Как сообщает агентство Bloomberg, Пекин ведёт активные консультации с Москвой и Вашингтоном по организации встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подтвердила, что китайская сторона поддерживает непрерывные контакты со всеми участниками процесса. Несмотря на то что главы государств ранее выражали интерес к подобному диалогу, окончательных договорённостей о проведении саммита пока не достигнуто.

Параллельно Дональд Трамп в интервью газете Financial Times заявил об оптимизме относительно дипломатического урегулирования украинского конфликта. По оценке американского лидера, и Москва, и Киев вплотную подошли к соглашению о прекращении конфликта.

​— Я думаю, что обе стороны уже готовы сказать: «Давайте договоримся», — подчеркнул Трамп.

Авторы Артём Артёмов