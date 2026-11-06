С 1 декабря курс биткоина выйдет на новый уровень. Как начнутся торги на Мосбирже и сколько будет стоить криптовалюта Оглавление Как начало торгов биткоином на Мосбирже с 1 декабря повлияет на цену криптовалюты Как будет меняться цена биткоина с 1 декабря 1 декабря состоится знаковое событие для российского фондового рынка — Московская биржа запустит торги криптовалютой. В то же время на этой неделе стал расти интерес к биткоину, который заметно прибавил в цене. Каких событий ожидают на рынке и каким будет курс биткоина? Экономисты дали прогноз курса биткоина с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PV productions

Как начало торгов биткоином на Мосбирже с 1 декабря повлияет на цену криптовалюты

Запланированный на 1 декабря запуск торгов криптовалютами на Московской бирже — это важный шаг для российского финансового рынка, однако его влияние на мировую стоимость биткоина, вероятно, будет ограниченным. Цена биткоина формируется на глобальном рынке, поэтому для её устойчивого изменения необходим значительный приток нового капитала, тогда как российская площадка начнёт работу с пилотных сделок и постепенного подключения участников. Об этом рассказала финансовый аналитик Bitbanker, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Марина Алленых.

Кроме того, масштаб спроса будет ограничен лимитом для неквалифицированных инвесторов, а часть операций может представлять собой перенос уже существующих вложений с других торговых площадок. По информации Мосбиржи, первоначально будут доступны Bitcoin, Ethereum и USDT, а неквалифицированным инвесторам потребуется пройти тестирование при ограничении покупок до 300 000 рублей в год через одного брокера.

— Считаю этот лимит достаточно низким: он будет ограничивать возможности формирования долгосрочного инвестиционного портфеля. Поэтому ожидать одномоментного притока крупных объёмов капитала уже в первый день торгов я бы не стала, — отметила Марина Алленых.

По её словам, для российских инвесторов основное изменение — это возможность приобретать криптовалюту через привычную брокерскую инфраструктуру. На старте торгов особое внимание следует уделять комиссиям, ликвидности и разнице между ценами покупки и продажи. При этом использование биржевой инфраструктуры не устраняет основной риск — высокую волатильность самой криптовалюты.

— Локальный рост цен на криптовалюту накануне декабря отражает общую оживлённость рынка и позитивный новостной фон. Включение биткоина в контур регулируемых торгов Мосбиржи создаёт понятную и безопасную инфраструктуру для российских участников, что подталкивает как розничных, так и институциональных инвесторов заранее формировать позиции, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

По её словам, для российских инвесторов появление криптовалютных торгов на бирже означает существенное снижение инфраструктурных и операционных рисков, связанных с использованием сторонних p2p-сервисов и необеспеченных площадок. Главными преимуществами становятся прозрачность расчётов, защищённость активов и интеграция в привычный брокерский контур.

— Для инвестора главный вопрос — не «успеть ли купить до декабря», а условия сделки. Нужно разобраться, кто получит доступ к торгам, что именно будет приобретаться — сама криптовалюта или связанный с ней инструмент, — где хранится актив, можно ли его вывести и сколько стоят операции. Пока окончательные правила не изучены, переносить привычный опыт покупки акций на криптовалюту не стоит, — отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Как будет меняться цена биткоина с 1 декабря

Марина Алленых считает, что ожидать устойчивого роста биткоина с 1 декабря оснований нет: позитивные ожидания могут заранее учитываться в котировках, а после запуска возможна фиксация прибыли. Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от мировой ликвидности, политики ФРС и спроса международных инвесторов.

— Устойчивое закрепление выше 92 000 долларов усилит вероятность последующего движения к 100 000 долларов, однако привязывать достижение этой отметки к конкретной дате было бы преждевременно. Для долгосрочного инвестора я бы предпочла постепенное формирование позиции с резервом на возможные просадки, поскольку сама дата открытия торгов не является достаточным основанием для покупки, — добавила Марина Алленых.

По состоянию на 5 ноября биткоин торговался вблизи 80 400 долларов. Цена закрепилась выше 79 200 и пробила уровень 79 800 — трендовую линию от вершины 84 898. Но это лишь половина дела. Чтобы говорить о смене движения, а не о техническом отскоке, покупателям необходимо преодолеть 82 048 и зону 82 600–82 800. Так охарактеризовала ситуацию на рынке генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Её прогноз на ближайшие дни — это торговля с попыткой штурма уровня 82 048–82 800 долларов, а не начало нового цикла роста курса. Реальный спрос со стороны розницы и фондов стагнирует, и пока он не вернётся, каждый выход выше 82 600 будет восприниматься участниками как возможность зафиксировать прибыль, а не как точка входа.

— Для биткоина разумнее заранее определить небольшую, посильную долю портфеля, отказаться от кредитного плеча и понимать, какую просадку вы готовы выдержать. И считать результат в своей валюте: если накопления оцениваются в рублях, долларовый рост биткоина ещё не гарантирует такой же доходности — укрепление рубля может съесть часть прибавки, — добавил Денис Астафьев.

Если внешний фон будет благоприятным, рост курса биткоина может продолжиться. Но покупать с мыслью «сейчас откроются торги и обязательно станет дороже» — слабый расчёт. Для оценки эффекта сначала нужно увидеть реальные объёмы сделок. Такую рекомендацию дал независимый экономист Виктор Мангазеев.

— Для инвестора главное — разобраться, что именно ему предложит брокер. Какие будут комиссии, где хранится актив, можно ли вывести криптовалюту, как проходят расчёты. Привычное приложение не делает сам биткоин менее рискованным. Доступность операций у конкретного брокера тоже стоит уточнять отдельно: подключение будет постепенным. Есть и разница в расписании. Заявленные часы торгов — с 6:50 до 23:50 мск. За пределами этой сессии цена на мировом рынке может уйти далеко от последней сделки, и к открытию инвестор увидит уже другую картину, — добавил Виктор Мангазеев.

Авторы Нина Важдаева