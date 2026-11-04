С 9 ноября усилятся колебания курса доллара. Сколько будет стоить рубль и какие события повлияют на валюту Оглавление От чего будет зависеть курс рубля на неделе с 9 по 15 ноября Прогноз курса рубля на неделю с 9 по 15 ноября Следующая неделя будет очень богата на события, которые заметно повлияют на курс доллара. Что изменится на валютном рынке и сколько будет стоить рубль? Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

От чего будет зависеть курс рубля на неделе с 9 по 15 ноября

На неделе с 9 по 15 ноября динамика рубля будет определяться соотношением предложения экспортной валютной выручки, спроса на иностранную валюту со стороны импортёров и государственных операций на внутреннем рынке. После завершения октябрьского налогового периода продажи валюты экспортёрами могут оставаться на сниженном уровне. Особое значение будут иметь параметры операций в рамках бюджетного правила, которые Минфин планирует объявить 5 ноября. Увеличение покупок валюты способно создать дополнительное давление на рубль. Такой прогноз сделала финансовый аналитик Bitbanker, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Марина Алленых.

По её словам, поддержку российской валюте продолжат оказывать высокая ключевая ставка и поступления от экспорта энергоносителей. Ставка на уровне 14% сохраняет привлекательность рублёвых сбережений и сдерживает рост кредитного спроса, в том числе на импортные товары. При этом влияние нефтяных цен необходимо оценивать с учётом временного разрыва между экспортными поставками, поступлением оплаты и продажей валютной выручки. Поэтому краткосрочное снижение нефтяных котировок не означает немедленного сопоставимого сокращения предложения валюты. Однако часть положительного эффекта от высоких экспортных доходов может компенсироваться покупками валюты в рамках бюджетного правила.

— В российском экономическом календаре внимание привлекут недельные данные по инфляции 11 ноября, а также октябрьский индекс потребительских цен и предварительная оценка ВВП за третий квартал, публикация которых запланирована на 13 ноября. Эти данные позволят уточнить ожидания относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Банка России. Среди внешних факторов значимыми событиями станут публикации данных по потребительской инфляции в США 10 ноября и ценам производителей 13 ноября. Их влияние на рубль будет преимущественно косвенным — через ожидания относительно ставки ФРС, динамику доллара на мировом рынке и сырьевые котировки, — рассказала Марина Алленых.

На текущей неделе на валютном рынке сохранится влияние нескольких разнонаправленных факторов. С одной стороны, рубль продолжит получать поддержку от высокой ключевой ставки Банка России, которая сейчас составляет 14%, и достаточно высоких цен на нефть. Стоимость российской нефти Urals остаётся выше 90 долларов за баррель, что создаёт предпосылки для сохранения значительной экспортной выручки. Об этом рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

С другой стороны, после завершения налогового периода предложение иностранной валюты со стороны экспортёров сокращается. Дополнительное давление на рубль могут оказывать операции Минфина в рамках бюджетного правила. В частности, участникам рынка предстоит оценить объявленные объёмы закупок валюты на ноябрь.

— Важным фактором останется и денежно-кредитная политика. С учётом сохраняющегося инфляционного давления Банк России, вероятно, продолжит придерживаться осторожного подхода к снижению ставки. Пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики может продлиться до конца года. Это будет поддерживать привлекательность рублёвых инструментов и сдерживать спрос на иностранную валюту, — добавила Гузель Проценко.

Прогноз курса рубля на неделю с 9 по 15 ноября

При отсутствии существенных внешних потрясений базовым прогнозом на неделю 9–15 ноября представляется диапазон 80–84 рубля за доллар, с некоторым смещением к верхней половине диапазона. Такое мнение высказала Марина Алленых.

— К началу следующей недели ожидаем движение доллара в диапазоне 79–83 рубля, евро — 88–93 рубля, китайского юаня — 11,95–12,45 рубля, — отметила Гузель Проценко.

На следующей неделе, с 9 по 15 ноября 2026 года, российский валютный рынок, вероятнее всего, будет в режиме повышенной волатильности. Базовый сценарий предполагает умеренное ослабление рубля после сильного укрепления во второй половине октября. При этом предпосылок для резкого обвала российской валюты пока не просматривается: её поддерживают относительно высокие цены на нефть и жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Такое мнение высказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

— Одним из главных факторов предстоящей недели станет изменение операций Минфина в рамках бюджетного правила. С 7 ноября ожидается увеличение ежедневных покупок иностранной валюты с 12,1 млрд до 17–19 млрд рублей. Это означает дополнительный спрос на валюту со стороны государства и может создать давление на рубль. Эффект будет зависеть от фактических объёмов операций и реакции участников рынка, — пояснила Елена Марчук.

Дополнительное внимание инвесторы будут уделять публикациям Банка России. 10 ноября регулятор представит обзор рисков финансовых рынков, 11 ноября — материал о денежно-кредитных условиях и трансмиссии, а 12 ноября — мониторинг отраслевых финансовых потоков. Кроме того, 11 ноября ожидается публикация данных по внешней торговле России за сентябрь. Эти показатели позволят участникам рынка оценить состояние экспортных поступлений и динамику валютного предложения.

— С учётом перечисленных факторов на период 9–15 ноября можно ориентироваться на диапазон 80–83 рубля за доллар и 11,8–12,4 рубля за юань. Для евро вероятен коридор около 90–94 рублей. Это ориентировочная оценка, а не гарантированный уровень торгов: фактическая динамика будет зависеть от объёмов операций Минфина, поведения экспортёров, нефтяных цен и новостей геополитического характера. В целом наиболее вероятным представляется сценарий бокового движения с некоторым перевесом в сторону ослабления рубля, а не резкого изменения курса, — добавила Елена Марчук.

Пока у рубля сохраняется поддержка со стороны высокой ставки. Держать деньги в рублях по-прежнему выгодно, а дорогие кредиты ограничивают покупки, в том числе импортных товаров. Но ближе к концу года импортёры могут активнее закупать валюту для оплаты поставок. Продажи экспортной выручки под октябрьские налоги уже позади, и многое будет зависеть от того, насколько предложение валюты сможет покрывать этот спрос.

— На неделе 9–15 ноября ожидаю доллар в пределах 79–83 рублей, евро — 89–93 рублей, юань — 11,9–12,5 рубля. Если появятся серьёзные новости, рынок вполне может выйти за эти границы. Из ближайших событий я бы следил за данными об инфляции и реакцией на сигналы ЦБ. Заседания по ставке на следующей неделе нет, но рынок будет учитывать резюме октябрьского обсуждения, которое должно выйти 5 ноября. Здесь важны формулировки: готов ли регулятор долго сохранять жёсткие условия или допускает скорое возвращение к снижению ставки. В первом случае рубль получит дополнительную поддержку, во втором она может стать слабее, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, нефть тоже остаётся важным фактором. Но смотреть только на котировки недостаточно: нужно учитывать, как проходят экспортные платежи и поступает ли выручка. Хорошая цена нефти не всегда означает немедленное увеличение предложения валюты на рынке.

— Оснований закладывать резкое падение рубля в основной прогноз я пока не вижу. Главные риски — перебои с экспортными расчётами и заметный рост спроса на валюту. Если они совпадут, доллар может подняться выше 83 рублей. Отмечу, что эти диапазоны не стоит воспринимать как цены покупки валюты в банковской кассе или приложении — там будут свои курсы и разница между покупкой и продажей, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева