85 лет параду 1941 года: зачем в осаждённой Москве провели парад на Красной площади Оглавление Парад 7 ноября 1941 года: краткая справка Зачем проводить парад в осаждённой Москве Как готовили парад в тайне Кто командовал и кто принимал парад Речь Сталина на параде Парады в Куйбышеве и Воронеже Что изменил парад: реакция в СССР и за рубежом Как помнят парад 1941 года сегодня Частые вопросы Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади: зачем его провели, кто командовал и принимал, что сказал Сталин и куда войска ушли после марша. Парад в Москве 7 ноября 1941 года. Обложка © ТАСС / Mary Evans Picture Library

7 ноября 1941 года, когда линия фронта проходила примерно в 70-100 километрах от Москвы, на Красной площади прошёл военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Столица СССР была на осадном положении, а подготовка шла в условиях строгой секретности и постоянной угрозы воздушного удара. О том, почему советское руководство решило провести парад, как его организовали и куда после него направились войска — в материале Life.ru.

Парад 7 ноября 1941 года: краткая справка

Парад в Москве 1941 года. Инфографика © Life.ru

Парад проходил во время битвы за Москву. 20 октября 1941 года в столице и прилегающих районах ввели осадное положение, а ещё 15 октября Государственный комитет обороны принял постановление об эвакуации Москвы. По данным Президентской библиотеки, накануне парада немецкие войска находились примерно в 70-100 километрах от города.

Зачем проводить парад в осаждённой Москве

28 октября на совещании Иосифа Сталина с членами Политбюро и военным командованием обсуждали проведение парада. Среди участников были генерал Павел Артемьев и руководители ПВО Москвы. Они сошлись во мнении, что цель была прежде всего в том, чтобы продемонстрировать стойкость столицы, армии и населения, поднять боевой дух и мотивацию защитников.

В. М. Молотов, С. М. Буденный, И. В. Сталин, Г. М. Маленков, А. И. Микоян на трибуне Мавзолея во время парада. Фото © Wikipedia / Михаил Михайлович Калашников

После решения об эвакуации и введения осадного положения в Москве распространялись слухи о возможной сдаче города. Традиционный военный парад показывал, что руководство остаётся в столице, а оборона продолжается. Радиотрансляция сделала событие доступным для жителей всей страны и зарубежной аудитории.

У парада был и внешний адресат. В Куйбышеве, куда эвакуировали государственные учреждения и дипломатические миссии, его смотрели иностранные дипломаты и военные атташе. Они могли убедиться, что СССР сохраняет боеспособные части и авиацию.

При подготовке учитывали риск воздушного удара. Ещё 4 ноября НКВД издал приказ об охране Красной площади, над городом организовали патрулирование истребителей, а советская авиация наносила упреждающие удары по немецким аэродромам. Утром 7 ноября из-за сильного снегопада и пурги отменили запланированную авиационную часть.

О том, что происходило осенью 1941 года под Москвой — в статье LIFE.ru

Как готовили парад в тайне

Подготовка шла в атмосфере строгой секретности. 4 ноября НКВД издал приказ об охране Красной площади и её воздушного пространства. В ночь на 7 ноября с кремлёвских звёзд сняли маскировочные чехлы, а с Мавзолея — защитное покрытие: площадь вновь обрела привычный для советских граждан торжественный вид.

О параде официально объявили только поздно вечером 6 ноября — в конце торжественного заседания Московского городского совета на платформе станции метро «Маяковская». На мероприятии с отдельной речью выступил товарищ Сталин, а после него сообщили, что утром состоится военный марш.

Парад назначили на 8:00 — раньше обычного времени праздничных мероприятий. Он длился около 25 минут. По площади прошли 160 танков: 70 БТ-7, 48 Т-60, 40 Т-34 и два КВ. Затем техника и часть подразделений направились к фронту.

Кто командовал и кто принимал парад

Командовал парадом генерал-лейтенант Павел Артемьев, командующий войсками Московского военного округа и начальник Московского гарнизона. Принимал его маршал Советского Союза Семён Будённый, заместитель наркома обороны СССР: он принял рапорт и объехал колонны.

Павел Артемьев. Фото © Wikipedia

После рапорта Будённый приветствовал войска и поднялся на трибуну Мавзолея. С речью собравшимся на главной площади страны обратился Иосиф Сталин — председатель Государственного комитета обороны и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР.

Речь Сталина на параде

В речи Сталин призвал бойцов сохранять мужество и напомнил о защитниках страны в прежние века — Александре Невском, Дмитрии Донском, Минине и Пожарском, Суворове и Кутузове.

«На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков», — сказал Верховный главнокомандующий. В финале он произнёс: «Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая». Фонозапись речи по-прежнему хранится в Российском государственном архиве фонодокументов, а её описание доступно на портале Президентской библиотеки.

Кадры, на которых Сталин произносит речь на параде, были сняты не 7 ноября. По данным Музея Центральной студии документальных фильмов, постановочную съёмку провели 27 ноября в кремлёвских декорациях; аудиозапись речи датирована днём парада.

Парады в Куйбышеве и Воронеже

7 ноября 1941 года военные парады прошли также в Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже. По данным Государственного архива РФ, всего их было три.

Фото © Wikipedia

В Куйбышеве парад принимал член Политбюро ЦК ВКП(б), маршал Климент Ворошилов, командовал им командующий 60-й резервной армией, генерал-лейтенант Максим Пуркаев. В телеграмме Сталину Ворошилов указал, что в параде участвовали 25 600 человек, 107 танков, 14 бронемашин и 233 самолёта. Воздушная часть стала единственной подобной демонстрацией за годы войны. На трибунах присутствовали иностранные дипломаты и военные атташе.

В Воронеже парад начался около 11:00. Командовал им генерал-лейтенант Фёдор Костенко, принимал — главнокомандующий войсками Юго-Западного направления маршал Семён Тимошенко. Среди зрителей был член Военного совета фронта Никита Хрущёв.

Что изменил парад: реакция в СССР и за рубежом

Парад не мог сам по себе изменить положение на фронте, но стал свидетельством того, что Москва продолжает сопротивление, а руководство СССР сохраняет управление. Радиотрансляция позволила услышать происходящее жителям разных регионов Советского Союза. Для столицы, пережившей тревожный октябрь, это был публичный сигнал: мы стоим.

После прохождения площади часть подразделений и техники направилась к фронту. Однако здесь есть важное уточнение: говорить, что все 28,5 тыс. участников в тот же день вступили в бой, неверно. Колонны следовали к назначенным позициям.

В Куйбышеве иностранные дипломаты и военные атташе увидели многочисленных солдат и офицеров советской армии, а также воздушный парад. 5 декабря Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой. Парад не стал причиной перелома на фронте, но стал одним из символов обороны столицы и готовности продолжать борьбу.

Как помнят парад 1941 года сегодня

7 ноября включено в перечень дней воинской славы Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года. Закон №200-ФЗ от 29 декабря 2004 года уточнил формулировку даты; новая редакция вступила в силу 1 января 2005 года. Сейчас это День проведения военного парада на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции; дата закреплена в статье 1 закона № 32-ФЗ.

Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

7 ноября не является отдельным нерабочим праздничным днём по статье 112 Трудового кодекса РФ. В 2026 году дата приходится на субботу и при стандартной пятидневной неделе является обычным выходным. Это подтверждает производственный календарь Life.ru на ноябрь 2026 года.

Памятные марши и реконструкции в Москве возобновились в 2000-х: в 2005 году на Красной площади прошли марш и показ военной техники, затем реконструкция стала регулярной традицией. К 85-летию события Музей Победы подготовил выставку «Москва за нами!» на 7-8 ноября, а Музей техники Вадима Задорожного — парад исторической техники 7 ноября.

Частые вопросы

Кто командовал парадом 7 ноября 1941 года?

Парадом командовал генерал-лейтенант Павел Артемьев, командующий войсками Московского военного округа и начальник Московского гарнизона.

Кто принимал парад на Красной площади?

Парад принимал маршал Советского Союза Семён Будённый, заместитель наркома обороны СССР.

Сколько длился парад и куда после него ушли войска?

Парад продолжался около 25 минут. Часть подразделений и техники после прохождения Красной площади направилась на фронт.

Где ещё прошли парады 7 ноября 1941 года?

Помимо Москвы, военные парады состоялись в Куйбышеве и Воронеже. Всего, согласно публикации Государственного архива РФ, их было три.

Почему 7 ноября — День воинской славы России?

Дата включена в перечень дней воинской славы Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года. В 2004 году законодатели уточнили формулировку, связав её с парадом на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.

Авторы Вячеслав Кокуркин