Сводка СВО 7 ноября: ВС РФ заняли рубежи у Доброполья, вернули Рай-Александровку, под Красным Лиманом сожгли роботов ВСУ, переговоры в ОАЭ Оглавление Сумская область 7 ноября: бои за Коренёк Харьковская область 7 ноября: у Подсреднего разбиты штурмовики ВСУ ДНР 7 ноября: наступление у Красного Лимана Карта СВО на 7 ноября 2026 года Переговоры России и Украины: гарантии безопасности Армия России продвинулась к Славянску, в Харьковской области войска разгромили штурмовиков ВСУ, Киеву не хватает людей для боёв на севере ДНР, Буданов* едет в Абу-Даби договариваться о безопасности — дайджест за 7 ноября. 5529 5529 Армия России наступает в ДНР и Харьковской области. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 7 ноября: бои за Коренёк

Армия России продвигается у села Коренёк. Оно находится на границе с Брянской и Курской областями. У Турьи продолжается уничтожение позиций ВСУ. В районе Хотени идут стрелковые бои.

— Российская авиация, артиллерия и расчёты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Вакаловщина, Битица, Глухов, Спадщина, Коренёк, Турья, Вольная Слобода и Фотовиж, — сообщили в группировке «Север».

В общей сложности за сутки украинские подразделения потеряли в Сумской области свыше 100 человек, а также станции РЭБ «Анклав», автомобилей, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 7 ноября: у Подсреднего разбиты штурмовики ВСУ

ВС РФ занимают новые рубежи в Харьковской области. Бойцы группировки «Север» уничтожают противника у Приколотного, Гарбузовки и Малого Бурлука. Одновременно с этим идёт наступление на Липцовском направлении.

— Противник двумя штурмовыми группами на БТР из района Подсреднего предпринял попытку выдвижения в направлении позиций «северян». В результате комплексного огневого воздействия атака сорвана, враг с потерями отошёл на исходные позиции, уничтожен БТР западного производства, — рассказали в «Севере».

Ми-28нм нанёс удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по позициям личного состава и пункту управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 7 ноября: наступление у Красного Лимана

Армия России продвигается у Доброполья. Штурмовики берут под контроль сёла, находящиеся южнее и севернее города.

— На Добропольском направлении продолжаются бои за Сергеевку, Шиловку и в районе Белозёрского. ВС РФ продвигаются в северной части Доброполья, — пишет «WarGonzo».

Не прекращаются столкновения с противником в районе Красного Лимана. Украинские подразделения пустили здесь в атаку наземные комплексы, которые были уничтожены российскими военными. Всего было 28 машин.

— Противник впервые попытался штурмовать без пехоты, и дело тут не в любви к технике. На этом участке у ВСУ выбита живая сила, а пополнения нет, — прокомментировал случившееся военный корреспондент Александр Коц.

Продолжается наступление на Славянск. Военный аналитик Анатолий Радов сообщил, что ВС РФ восстановили контроль над Рай-Александровкой, однако Киев перебросил к этому населённому пункту свежие силы. В Краматорске, к которому тоже подходят российские войска, уничтожен мост через реку Казённый Торец.

— Сооружение обеспечивало транспортное сообщение между центральной частью города и Старым городом и ранее неоднократно подвергалось ударам. Движение по мосту физически невозможно. Основные повреждения пришлись на железобетонное пролётное строение: разрушены несколько участков несущей конструкции, обрушились фрагменты проезжей части, образовались сквозные провалы, — рассказал автор канала «Дневник десантника».

Карта СВО на 7 ноября 2026 года

ВС РФ восстановили контроль над Рай-Александровкой. Фото © Telegram / divgen

Переговоры России и Украины: гарантии безопасности

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* возглавит делегацию Киева на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби. Они должны пройти 10 и 11 ноября. В беседе с журналистами CBS News он заявил, что само возобновление переговорного процесса — прогресс. По его мнению, встреча в ОАЭ не станет последней.

Известно, что представители России, Украины и США обсудят послевоенную безопасность участников текущего конфликта.

— Мы сосредоточимся на вопросах безопасности, мерах по укреплению доверия и возможной повестке дня потенциальной встречи Зеленского и Путина, — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Архитектура безопасности в Европе должна обсуждаться с европейцами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Потребуется разговор с европейцами. Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться, кто от их лица может разговаривать, — считает Песков.

Пока представителей Европы на переговоры не зовут, хотя приезд делегации из Брюсселя в Абу-Даби ожидается.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Авторы Даниил Черных