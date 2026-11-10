Транспортный налог на электромобиль и гибрид в 2026 году: сколько платить и где льгота не сработает Оглавление Есть ли транспортный налог на электромобили в России Почему владельцам электромобилей пришёл налог: что ответила ФНС Как рассчитывается транспортный налог на электромобиль (формула + пример) Льготы по транспортному налогу на электромобили по регионам (таблица) Транспортный налог на гибрид: последовательный и параллельный Что делать, если налог начислили неправильно (пошагово) Когда платить транспортный налог в 2026 году FAQ — ответы на вопросы Некоторым владельцам электромобилей в Москве ФНС прислала транспортный налог. Life.ru разбирался, кому в 2026 году нужно платить транспортный налог, как его рассчитать, льготы по регионам и что делать, если налог начислили по ошибке. Льгота есть, а налог пришёл: почему владельцам электромобилей в Москве начали приходить уведомления. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня транспортный налог на электромобиль в России платить нужно, так как федеральной льготы не существует, только региональные. Например, в Москве чистые электромобили освобождены от налога, а в Крыму льгота уже закончилась. Если вам пришло налоговое уведомление с требованием уплаты налога за 2025 год, сделать это нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Далее подробнее разберём тему.

Есть ли транспортный налог на электромобили в России

Электромобиль с точки зрения главы 28 НК РФ — обычное транспортное средство, поэтому да, зарегистрированное такое ТС облагается налогом по общим правилам. Правда, стоит отметить, закон субъекта РФ может освободить его владельца от уплаты этого налога полностью или частично. Так что тут ответ зависит не от одного лишь типа машины, но еще и от региона, налогового года и условий конкретной льготы. Уведомления, которые сейчас приходят, относятся к владению автомобилем в 2025-м. Льготу, даже если её и ввели в каком-либо регионе с 2026 года, в таком уведомлении ещё не применят.

Но так или иначе, в региональных законах могут встречаться ограничения по мощности, сроку с даты регистрации и числу автомобилей. Некоторые льготы действуют исключительно для машин без двигателя внутреннего сгорания; некоторые не распространяются на дорогие автомобили, налог по которым считают с повышающим коэффициентом, поэтому наличие льготы на уплату налога за электромобиль ещё не означает, что именно ваше транспортное средство, являющееся электромобилем, будет освобождено от такого платежа.

И, разумеется, отсутствие налога в одном регионе не означает, что его нет в соседнем.

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Почему владельцам электромобилей пришёл налог: что ответила ФНС

В октябре 2026 года в соцсетях и СМИ появились жалобы, якобы льгота в регионе есть, а уведомление с налогом всё равно пришло. 6 октября ФНС опубликовала разъяснение, в котором сообщила, что информация о массовом ошибочном начислении налога на электромобили не соответствует действительности — льготы за 2025 год применены строго по региональным законам.

Поэтому, если вам всё же пришло подобное уведомление, хотя, как вам кажется, его быть не должно, причин у этого может быть несколько:

Льгота не подходит автомобилю. Например, его мощность превышает региональный предел, машина относится к гибридам либо подпадает под предусмотренное законом исключение для дорогих автомобилей.

Например, его мощность превышает региональный предел, машина относится к гибридам либо подпадает под предусмотренное законом исключение для дорогих автомобилей. Срок льготы закончился. Например, в Крыму она действовала в течение 2022–2024 гг., но не в 2025-м.

Например, в Крыму она действовала в течение 2022–2024 гг., но не в 2025-м. У владельца несколько машин или оснований для льготы. Если заявление на льготу не подано, она автоматически применяется к автомобилю с максимальной суммой налога. В Москве льготу дают, но только по одному основанию: ветерану боевых действий, многодетному родителю или владельцу электромобиля, так что придётся выбирать.

Если заявление на льготу не подано, она автоматически применяется к автомобилю с максимальной суммой налога. В Москве льготу дают, но только по одному основанию: ветерану боевых действий, многодетному родителю или владельцу электромобиля, так что придётся выбирать. Сведения о машине требуют уточнения. Данные о характеристиках и типе двигателя ФНС получает от регистрирующих органов, прежде всего ГИБДД.

Но если начисление налога произошло по ошибке, вы всегда вправе подать заявление о перерасчёте, сделать это можно в любом налоговом органе, через МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика. Перерасчёт проведут при основаниях, предусмотренных НК РФ, — например, после уточнения сведений из ГИБДД. Подробнее разберём это далее.

Как рассчитывается транспортный налог на электромобиль (формула + пример)

Транспортный налог вы можете рассчитать и самостоятельно, формула для всех легковых машин одна:

Налог = ставка региона × мощность в л. с. × (месяцы владения / 12) × повышающий коэффициент

На что стоит обратить особое внимание, так это то, что:

Мощность берут из СТС или электронного ПТС . Если она указана в кВт, переводят в лошадиные силы: 1 л. с. = 735,499 Вт, то есть кВт делят на 0,735499 (умножают примерно на 1,36). Результат округляют до двух знаков после запятой, а ставку выбирают по интервалу мощности без дополнительного округления.

. Если она указана в кВт, переводят в лошадиные силы: 1 л. с. = 735,499 Вт, то есть кВт делят на 0,735499 (умножают примерно на 1,36). Результат округляют до двух знаков после запятой, а ставку выбирают по интервалу мощности без дополнительного округления. Коэффициент владения . Если машина зарегистрирована меньше года, учитывают полные месяцы владения, то есть месяц регистрации и месяц снятия с учёта считают полными, если регистрация была до 15-го числа включительно (или снятие после 15-го).

. Если машина зарегистрирована меньше года, учитывают полные месяцы владения, то есть месяц регистрации и месяц снятия с учёта считают полными, если регистрация была до 15-го числа включительно (или снятие после 15-го). Повышающий коэффициент 3 . Если модель включена в перечень Минпромторга со средней стоимостью от 10 млн рублей, налог умножают на 3 (п. 2 ст. 362 НК РФ).

. Если модель включена в перечень Минпромторга со средней стоимостью от 10 млн рублей, налог умножают на 3 (п. 2 ст. 362 НК РФ). Если регион полностью освобождает электромобили от налога, в таком случае итоговая сумма будет нулевой, независимо от мощности.

Допустим, в СТС какого-то конкретного Nissan Leaf в Крыму указано 80 кВт, или 109 л. с., машина была зарегистрирована на владельца весь 2025 год и не входит в перечень дорогих автомобилей для повышенного налога. По закону Республики Крым для легкового автомобиля мощностью от 100 до 150 л. с. включительно ставка составляет 7 рублей за 1 л. с. Льгота для электромобилей за 2025 год в регионе уже не действовала. Расчёт: 109 × 7 × 12 / 12 = 763 рубля. Если машина была зарегистрирована только шесть учитываемых месяцев, получилось бы 381,5 рубля.

Льготы по транспортному налогу на электромобили по регионам (таблица)





* «Дорогие авто» здесь — автомобили, налог на которые рассчитывают с повышающим коэффициентом.

Транспортный налог на гибрид: последовательный и параллельный

При расчёте налога смотрят не на торговое название «гибрид», а то, какие двигатели приводят автомобиль в движение и какие характеристики переданы из ГИБДД. ФНС разъясняет это так:

Параллельный гибрид. ДВС и электромотор работают на колёса. Налоговая база — суммарно мощность ДВС и максимальная 30-минутная мощность электродвигателя.

Понятие «максимальная 30-минутная мощность» закреплено в ГОСТ Р 5901-2020 и решении Коллегии ЕЭК № 81 от 12.07.2016: это мощность, которую система электротяги может развивать в среднем в течение 30 минут, а не пиковая мощность при разгоне. Именно этот показатель записывается в электронный ПТС.

Последовательный гибрид. ДВС не имеет механической связи с трансмиссией и только вырабатывает электроэнергию. Его мощность при расчёте налога не учитывается — налог считается по максимальной 30-минутной мощности электротяги.

Поэтому для Voyah Free, Tank 400/500 или Li Auto нельзя просто взять и назвать одну «налоговую мощность» либо сумму налога по названию модели. Сначала нужны документы конкретной версии, сведения о типе установки, внесённые регистрирующим органом, регион и налоговый период. Даже когда в техническом описании ДВС назван генератором, расхождение в регистрационных данных нужно выяснять через ГИБДД и инспекцию, а не самостоятельно исключать мотор из уведомления. Региональная льгота для чистого электромобиля на гибрид автоматически не распространяется; исключение возможно, только если региональный закон отдельно охватывает гибриды, как это было в той же Ростовской области.

Что делать, если налог начислили неправильно (пошагово)

Но что же все таки делать, если налог вам рассчитали неправильно? Вот краткая инструкция:

Откройте уведомление в личном кабинете налогоплательщика и проверьте, за какие машины и за какой период начислен налог. Сверьте мощность и тип двигателя в СТС и электронном ПТС с данными производителя — особенно у гибридов, где в СТС иногда указана только мощность ДВС. Проверьте льготу вашего региона в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»: уточните ограничения по мощности, цене и сроку действия. Если льгота есть, а в расчёте не учтена — подайте заявление о предоставлении льготы и заявление о перерасчёте через личный кабинет, МФЦ или инспекцию. Если у вас несколько машин, укажите, к какому автомобилю применить льготу. Если в данных о двигателе ошибка (например, гибрид записан как обычная бензиновая машина) — обращайтесь в ГИБДД за уточнением сведений: после получения обновлённых данных ФНС проведёт перерасчёт.

Когда платить транспортный налог в 2026 году

Налог за 2025 год нужно уплатить до 1 декабря 2026 года. Уведомления формируются к октябрю и приходят в личный кабинет налогоплательщика. Если пропустить срок, с 2 декабря начнёт начисляться пеня — 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки.

Фото © ТАСС / Юлия Майорова

FAQ — ответы на вопросы

Нужно ли платить транспортный налог на электромобиль?

Да, если для машины и её владельца нет применимой льготы в регионе за соответствующий налоговый год. Федеральной льготы для всех электромобилей в России нет.

Почему пришёл налог, если в регионе есть льгота?

Проверьте год, условия по машине и сведения о других автомобилях. Льгота могла закончиться, не охватывать гибрид или конкретную мощность, либо примениться к другому ТС. Возможны и требующие уточнения сведения ГИБДД.

Как оформить льготу?

Подайте заявление через личный кабинет ФНС, в инспекцию или уполномоченный МФЦ. Если её не учли в уже рассчитанном налоге, отдельно попросите перерасчёт.

Платят ли налог за гибрид?

По общему правилу — да. Налоговая мощность зависит от устройства гибридной установки и регистрационных сведений; регион может установить отдельную льготу для гибридов.

Как перевести кВт в лошадиные силы для налога?

Умножьте кВт примерно на 1,36; при передаче регистрационных данных применяется соотношение 1 кВт = 1,35962 л. с. Для проверки начисления прежде всего сопоставьте результат с мощностью в документах на свой автомобиль.

До какого числа платить налог за 2025 год?

По общему сроку для физлиц — не позднее 1 декабря 2026 года. Проверьте своё уведомление, в том числе если ожидаете перерасчёта.

Авторы Андрей Ананьев