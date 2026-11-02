60 до Нового года: налоги, вычеты, ПДС и важные дедлайны — успеть всё до конца 2026-го Оглавление Что нужно успеть до Нового года 2027: календарь дедлайнов 1. Проверить налоговое уведомление и заплатить налоги до 1 декабря Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря 2. До 1 декабря решить, нужно ли менять НПФ или СФР 3. Определиться с отпуском на 2027 год до утверждения графика 4. Не потерять налоговый вычет за расходы 2023 года 5. Пополнить ПДС до конца года, если рассчитываете на господдержку за 2026-й 6. Самозанятым - проверить добровольные пенсионные взносы до 31 декабря 7. ИП - заплатить фиксированные страховые взносы до 28 декабря 8. ИП и частнопрактикующим - до 31 декабря решить вопрос с больничными и декретными 9. Подготовиться к длинным новогодним каникулам заранее Что не обязательно делать до 31 декабря Чек-лист на последние 60 дней 2026 года Частые вопросы Что нужно успеть сделать до Нового года 2027: налоги до 1 декабря, вычеты, ПДС, пенсионные накопления, отпуск, взносы ИП и другие дедлайны конца 2026 года. Что нужно успеть до Нового года 2027: главные финансовые дела, налоги, вычеты и пенсионные взносы до конца 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

2 ноября до Нового 2027 года остаётся 60 дней. За праздничными покупками легко пропустить куда более дорогие дедлайны: до 1 декабря нужно заплатить имущественные налоги и определиться со сменой страховщика пенсионных накоплений, до конца года - не потерять право на часть налоговых вычетов, пополнить ПДС и перечислить некоторые страховые взносы. Life.ru собрал календарь дел, которые действительно стоит проверить до 31 декабря 2026 года, и объясняет, кого касается каждый срок.

Что нужно успеть до Нового года 2027: календарь дедлайнов

Главные дедлайны до конца 2026 года: сроки уплаты налогов, оформления вычетов, пенсионных взносов и пополнения ПДС. Инфографика © Life.ru

1. Проверить налоговое уведомление и заплатить налоги до 1 декабря

Один из самых жёстких дедлайнов конца года - 1 декабря 2026 года.

К этому сроку физическим лицам необходимо исполнить налоговое уведомление за 2025 год. В нём могут быть указаны:

налог на квартиру, дом, гараж и другую недвижимость;

земельный налог;

транспортный налог;

НДФЛ по отдельным доходам, который рассчитывает ФНС.

В 2026 году налоговые уведомления также могут поступать через личный кабинет на «Госуслугах». Если человек знает, что владеет облагаемым имуществом, но уведомления нет, лучше не ждать декабря, а проверить личный кабинет ФНС или обратиться в налоговую.

ФНС указывает: налоговое уведомление за 2025 год должно быть оплачено не позднее 1 декабря 2026 года.

Где посмотреть налоговое уведомление и почему могла измениться сумма, — в отдельном материале Life.ru.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря

После истечения срока неуплаченная сумма становится налоговой задолженностью, на которую могут начисляться пени.

Поэтому первое дело в ноябрьском чек-листе - не сам платёж, а проверка начислений. Перед оплатой стоит убедиться в правильности объектов, кадастровой стоимости и учтённых льгот.

2. До 1 декабря решить, нужно ли менять НПФ или СФР

Вторая важная дата - тоже 1 декабря 2026 года.

Если у человека есть пенсионные накопления и он хочет сменить страховщика - перейти из СФР в НПФ, из одного НПФ в другой либо обратно из НПФ в СФР, - заявление необходимо подать в Социальный фонд не позднее 1 декабря.

Сделать это можно через «Госуслуги» при выполнении требований к электронной подписи либо через клиентскую службу СФР.

Но торопиться только ради дедлайна нельзя. Досрочная смена страховщика способна привести к потере части инвестиционного дохода.

До 1 декабря 2026 года можно подать заявление о смене пенсионного страховщика. При досрочном переходе есть риск потери инвестиционного дохода. Фото © Life.ru

Перед заявлением стоит запросить выписку из индивидуального лицевого счёта и проверить:

где сейчас находятся накопления;

когда была последняя фиксация инвестиционного результата;

сколько можно потерять при досрочном переходе.

Если заявление уже подано, но человек передумал, отказаться от смены страховщика можно до 31 декабря года подачи заявления.

3. Определиться с отпуском на 2027 год до утверждения графика

До Нового года стоит решить и более приятный вопрос - когда отдыхать в 2027 году.

По Трудовому кодексу график отпусков работодатель должен утвердить не позднее чем за две недели до начала календарного года. Для 2027 года крайняя дата - 17 декабря 2026-го.

Это не означает, что каждый работник по закону обязан написать заявление именно до 17 декабря.

Правильнее действовать так: если компания собирает пожелания сотрудников, сообщить желаемые даты до внутреннего срока, чтобы работодатель успел учесть их при формировании графика.

Сам утверждённый график затем обязателен как для работодателя, так и для сотрудника.

Заранее имеет смысл посмотреть производственный календарь и решить, что важнее: получить больше денег за месяц отпуска или состыковать отпуск с праздниками.

4. Не потерять налоговый вычет за расходы 2023 года

Конец 2026 года - последний момент, на который особенно стоит обратить внимание тем, кто ещё не оформлял возврат НДФЛ за 2023 год.

До конца 2026 года можно заявить налоговый вычет за расходы 2023 года: позже стандартный трёхлетний срок закончится. Фото © Life.ru

ФНС напоминает: право на большинство социальных и имущественных налоговых вычетов ограничено трёхлетним периодом. До конца 2026 года можно заявить вычеты за:

2023 год;

2024 год;

2025 год.

Именно 2023-й сейчас самый срочный.

Речь может идти, например, о расходах на лечение, обучение и покупку жилья - с учётом правил, которые действовали в соответствующем году.

Важно не путать две ситуации.

Если декларация подаётся только ради налогового вычета, общий апрельский срок декларационной кампании на неё не распространяется. Для возврата действует трёхлетний период.

А вот расходы 2026 года вовсе не нужно срочно заявлять до 31 декабря 2026-го. Возврат по ним можно оформлять уже после окончания года.

Какие налоговые вычеты можно получить в 2026 году, — в отдельном хабе Life.ru.

5. Пополнить ПДС до конца года, если рассчитываете на господдержку за 2026-й

Для участников программы долгосрочных сбережений конец календарного года тоже имеет значение.

Государственное софинансирование рассчитывается с учётом личных взносов участника за календарный год. Для права на господдержку личные взносы должны составить не менее 2 тыс. рублей, а максимальная государственная доплата может достигать 36 тыс. рублей в год.

Для максимальных 36 тыс. рублей размер собственного взноса зависит от среднемесячного дохода участника.

Как получить до 36 тысяч рублей от государства по программе долгосрочных сбережений: размер личного взноса в зависимости от дохода. Инфографика © Life.ru

Сколько нужно внести в ПДС и как получить до 36 тысяч рублей от государства, — Life.ru рассказывал в отдельном метариале.

Важно: перевод денег лучше не оставлять на последние часы 31 декабря. Для целей программы имеет значение попадание взноса в соответствующий календарный период, а скорость зачисления зависит от способа платежа и конкретного НПФ.

6. Самозанятым - проверить добровольные пенсионные взносы до 31 декабря

Самозанятые на НПД не обязаны автоматически платить страховые взносы на будущую пенсию.

Но они могут добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию и перечислять деньги в СФР, чтобы формировать страховой стаж и пенсионные коэффициенты.

Взнос за текущий расчётный период необходимо перечислить до 31 декабря включительно.

Для человека, который состоял в добровольных правоотношениях весь 2026 год, минимальный полный годовой взнос составляет 71 525,52 рубля. Если зарегистрироваться не с начала года или перечислить меньшую сумму, пенсионные права рассчитываются пропорционально.

Добровольные пенсионные взносы в 2026 году: сколько нужно перечислить до конца декабря, чтобы сформировать пенсионные права. Фото © Life.ru

Поэтому самозанятому полезно до конца декабря проверить в «Моём налоге» и СФР:

зарегистрирован ли он как добровольный плательщик;

сколько уже перечислено;

хватает ли платежа для желаемого стажа.

7. ИП - заплатить фиксированные страховые взносы до 28 декабря

У индивидуальных предпринимателей отдельный жёсткий срок наступает ещё до самого Нового года.

Совокупный фиксированный страховой взнос ИП за 2026 год составляет 57 390 рублей. Перечислить его необходимо не позднее 28 декабря 2026 года.

Эта сумма относится к обязательным фиксированным взносам.

Если доход предпринимателя превышает 300 тыс. рублей, дополнительный взнос рассчитывается отдельно, и для него действует другой срок - до 1 июля следующего года.

Поэтому писать, что ИП обязан до Нового года закрыть абсолютно все страховые взносы за 2026 год, неправильно.

8. ИП и частнопрактикующим - до 31 декабря решить вопрос с больничными и декретными

Для ИП, адвокатов, нотариусов и ряда других частнопрактикующих лиц существует возможность добровольно вступить в систему социального страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства.

Чтобы приобрести право на соответствующие пособия с 2027 года, добровольный годовой взнос за 2026-й нужно перечислить до 31 декабря.

Для регионов без районного коэффициента годовой взнос в 2026 году составляет 9428,36 рубля. При наличии районного коэффициента сумма увеличивается.

Если полный взнос уплачен до конца 2026 года, право на страховое обеспечение возникает с 1 января 2027-го.

Добровольное социальное страхование: кому нужно уплатить взносы до 31 декабря 2026 года для получения пособий в 2027-м. Фото © Life.ru

Этот пункт не следует путать с обязательными фиксированными взносами ИП из предыдущего раздела: это два разных платежа с разными целями.

9. Подготовиться к длинным новогодним каникулам заранее

В 2026 году последним рабочим днём для большинства сотрудников на пятидневке станет 30 декабря.

31 декабря - выходной, а новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го включительно. Первый обычный рабочий день - 11 января.

Поэтому до последней рабочей недели разумно проверить:

платежи по кредитам и другим обязательствам, приходящиеся на начало января;

баланс карт, с которых настроены автоплатежи;

лекарства, которые принимаются постоянно;

документы и банковские карты с заканчивающимся сроком действия;

билеты, брони, подарки и доставки;

вопросы, для которых потребуется личное посещение банка, ведомства или другой организации.

Новогодние каникулы 2027 года: какие платежи, документы и обязательства стоит проверить до длинных январских выходных. Фото © Life.ru

Что не обязательно делать до 31 декабря

Не нужно оформлять до 31 декабря налоговый вычет именно за расходы 2026 года. Его можно будет получить позднее.

Неиспользованный ежегодный отпуск не исчезает автоматически 1 января. Трудовой кодекс допускает перенос отпуска при установленных условиях, а непредоставление отпуска два года подряд работодателю запрещено.

Не нужно менять НПФ только потому, что приближается дедлайн. Досрочный переход может привести к потере инвестиционного дохода.

Не нужно вносить максимальную сумму в ПДС любой ценой. Размер взноса нужно сопоставлять со своими доходами, задачами и условиями программы.

Чек-лист на последние 60 дней 2026 года

Если свести всё к самому короткому плану, начало ноября лучше использовать для проверки налогов и пенсионных накоплений.

До 1 декабря нужно закрыть два ключевых вопроса: налоги и возможную смену пенсионного страховщика.

В первой половине декабря - определиться с отпуском на 2027 год.

До конца месяца - проверить вычет за 2023-й, ПДС, добровольные пенсионные и социальные взносы.

И только после обязательных дедлайнов переходить к подаркам, поездкам и новогоднему столу.

Так риск встретить январь с пропущенным сроком и потерянными деньгами будет заметно ниже.

Финансовый чек-лист на конец 2026 года: как подготовиться к праздникам и не пропустить важные декабрьские сроки. Фото © Life.ru

Частые вопросы

Сколько дней остаётся до Нового года 2 ноября 2026 года?

До 00:00 1 января 2027 года остаётся 60 календарных дней.

Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря 2026 года?

Налоги, указанные ФНС в налоговом уведомлении за 2025 год. В него могут входить транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц, а также отдельные суммы НДФЛ.

Что будет, если налоговое уведомление не пришло?

Если у человека есть облагаемое имущество, стоит проверить личный кабинет ФНС и «Госуслуги». При необходимости уведомление можно получить через налоговую инспекцию или МФЦ.

Какой налоговый вычет можно потерять в конце 2026 года?

Для большинства вычетов особенно важно проверить расходы 2023 года. ФНС указывает, что до конца 2026-го можно заявлять вычеты за 2023, 2024 и 2025 годы.

До какого числа можно сменить НПФ в 2026 году?

Заявление о переходе или досрочном переходе к другому страховщику необходимо подать в СФР не позднее 1 декабря.

До какого числа нужно пополнить ПДС в 2026 году?

Для учёта личного взноса в 2026 календарном году деньги должны поступить в рамках этого года. Не стоит отправлять платёж в последние часы 31 декабря - лучше заранее уточнить сроки зачисления у своего НПФ.

Нужно ли использовать весь отпуск до Нового года?

Нет. Остаток ежегодного оплачиваемого отпуска не сгорает автоматически 1 января. Но работодатель не вправе не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск два года подряд.

31 декабря 2026 года рабочий день?

Нет. 31 декабря 2026 года является выходным. Для большинства работников на пятидневке последним рабочим днём станет 30 декабря.

Когда первый рабочий день после Нового года 2027?

После новогодних каникул первым рабочим днём при стандартной пятидневке будет понедельник, 11 января 2027 года.