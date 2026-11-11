Новости СВО 11 ноября: ВС РФ освободили Никольское на Сумщине, уничтожили бригады ВСУ у Хатнего, второй раунд переговоров Москвы и Киева Оглавление Сумская область 11 ноября: освобождено Никольское Харьковская область 11 ноября: две бригады ВСУ уничтожены у Хатнего ДНР 11 ноября: ВСУ остались без «гнёзд» под Дружковкой Карта СВО на 11 ноября 2026 года Переговоры в Абу-Даби: гарантии безопасности и обмен пленными Армия России расширила зону контроля в Сумской области, в Харьковской области две бригады ВСУ лишились 50 человек и техники, в ДНР бои у Красного Лимана, в Абу-Даби обсуждают гарантии безопасности для РФ и Украины— дайджест на 11 ноября. 7833 7833 Армия России наступает в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 11 ноября: освобождено Никольское

Армия России взяла под контроль в Сумской области село Никольское. Бойцам 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса удалось выбить из небольшого населённого пункта подразделения 15-го пограничного отряда ГПСУ, 22-й и 68-й бригад ВСУ.

— По переписи 2001 года здесь жили три человека. Так что ценность Никольского в положении, а не в жилом фонде. Село лежит в 2,5 километрах от правого берега Псла. Выше по течению, в 7 километрах, находится Могрица, об освобождении которой Минобороны сообщило 30 июля. Ниже, в 4,5 километрах, Битица, а центр Сум в 19 километрах по прямой к юго-западу, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Группировка «Север» продолжает наступление в регионе. В районе Хотени российские войска заняли пять зданий, а в Шосткинском районе артиллерия и тяжёлые огнемётные системы уничтожают позиции противника.

За сутки украинские войска потеряли свыше 130 человек, миномёт, автомобили БПЛА и НРТК.

Харьковская область 11 ноября: две бригады ВСУ уничтожены у Хатнего

Армия России уничтожила опорные пункты и пункты дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ продвигаются в Харьковской области на нескольких участках. Занимать новые рубежи штурмовикам помогают операторы БПЛА и военные лётчики.

— В районе Хатнего комбинированным ударом уничтожено крупное скопление живой силы и техники 129-й ОТМБр и 157-й ОМБр ВСУ. Уничтожено до 50 человек личного состава, склад с БПЛА, 2 ББМ и несколько единиц автомобильной техники, — рассказали в группировке «Север».

Бои идут у Приколотного, Подсреднего и Великой Яруги. По данным «северян», в районе Токарёвки киевское командование использует в качестве пехоты служащих в 513-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне ВСУ.

ДНР 11 ноября: ВСУ остались без «гнёзд» под Дружковкой

Армия России сражается вблизи Красного Лимана и наступает на Славянск.

— На Краснолиманском направлении идут бои в районах Ямполовки, Заречного и Колодезей. На Северском участке есть успехи в Рай-Александровке. ВС РФ отражают контратаки противника в районе Васютинского и Малиновки, — сообщает «WarGonzo».

Одновременно с этим ВС РФ уничтожают противника в районе Дружковки. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал об уничтожении вражеских «гнёзд» — пунктов управления БПЛА, мешающих продвигаться российским войскам.

— Наша разведка практически ежедневно выявляет пункты управления беспилотниками, которые враг прячет в подвалах домов частного сектора, в блиндажах, лесополосах, развалинах цехов промышленных предприятий. Они выявляются по наличию антенн управления, площадкам взлета и посадки коптеров, перемещением личного состава, — отметил Поддубный.

По таким целям работают операторы БПЛА и артиллеристы.

Карта СВО на 11 ноября 2026 года

ВС РФ освободили населённый пункт Никольское в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Переговоры в Абу-Даби: гарантии безопасности и обмен пленными

11 ноября 2026 года — продолжение переговоров представителей России, Украины и США в Абу-Даби. Больше четырёх часов длилась встреча в первый день. Примечательно, что переговорщики Москвы и Киева общались за закрытыми дверями на русском языке, хотя на Украине за это полагается наказание.

По итогам первого раунда Владимир Зеленский заявил, что стороны обсудили гуманитарные шаги, в том числе обмен пленными, а также гарантии безопасности.

— Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования, — написал Зеленский в социальных сетях.

По данным украинских СМИ, в первый день стороны обсуждали гарантии безопасности для России, а также восстановление территории, оставшейся под контролем Киева. В Вашингтоне считают, что встреча была продуктивной.

— Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Я думаю, что самое главное, очевидно, что в этом отношении предстоит проделать большую работу, — заявил государственный секретарь США Марко Рубио

Авторы Даниил Черных