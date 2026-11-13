Медкомиссия на права: какие врачи нужны, сколько стоит и что изменится с 1 марта 2027 года Оглавление Что изменится в медкомиссии для водителей с 1 марта 2027 года Какие врачи нужны на медкомиссию на права Как пройти медкомиссию на права: пошагово Нарколог и психиатр для водительских прав Какие документы нужны для медкомиссии Сколько стоит медкомиссия на права Сколько действует медицинская справка для водительских прав Медкомиссия при замене прав и после лишения FAQ — ответы на вопросы Медкомиссия на права: какие врачи нужны, сколько стоит и сколько действует справка, какие документы взять и что изменится с 1 марта 2027 года. Каких врачей нужно пройти, чтобы сдать на права в 2026 — 2027. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © Shutterstock / FOTODOM / igorykor, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чтобы получить права и заменить их по истечении десяти лет нужна медкомиссия, которая, обычно, проходит в два визита — терапевт или врач общей практики, офтальмолог, психиатр и нарколог. Для категорий C и D список будет пошире, так как тут добавляются невролог, ЛОР и электроэнцефалография. Получаемая по итогам успешного прохождения медкомиссии справка действует один год. И скоро в этой сфере произойдут некоторые изменения, так с 1 марта 2027 года заключение станет электронным, сведения о нём автоматически передадут в ГИБДД, а за игнорирование уведомления о внеочередной проверке действие прав прекратят. Как пройти комиссию, сколько она стоит и что меняется для водителя — в материале Life.

Что изменится в медкомиссии для водителей с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года вступают в силу основные положения Федерального закона от 7 июля 2025 года № 200-ФЗ, который касается не только тех, кто лишь собирается получать или менять права, но и водителей, у которых действующее водительское удостоверение уже есть. Вот что именно изменится:

Заключение станет электронным. По итогам комиссии медицинское заключение оформят в электронном виде и подпишут усиленной квалифицированной электронной подписью. Бумажный экземпляр получить тоже будет можно, но только по желанию водителя.

По итогам комиссии медицинское заключение оформят в электронном виде и подпишут усиленной квалифицированной электронной подписью. Бумажный экземпляр получить тоже будет можно, но только по желанию водителя. Данные уйдут в ГИБДД. Заключение попадёт в федеральный реестр медосвидетельствований в единой системе здравоохранения (ЕГИСЗ), оттуда сведения передадут в МВД. Нести бумажную справку в отделение больше не понадобится, ведь ведомство само увидит результат.

Заключение попадёт в федеральный реестр медосвидетельствований в единой системе здравоохранения (ЕГИСЗ), оттуда сведения передадут в МВД. Нести бумажную справку в отделение больше не понадобится, ведь ведомство само увидит результат. Появятся внеочередные комиссии. Если у водителя найдут признаки заболевания, при котором нельзя водить, — на медосмотре, при обращении в поликлинику или во время лечения, — медорганизация направит об этом уведомление. На внеочередное освидетельствование у автомобилиста будет три месяца, при этом действие ранее выданного заключения на это время приостанавливается.

Если у водителя найдут признаки заболевания, при котором нельзя водить, — на медосмотре, при обращении в поликлинику или во время лечения, — медорганизация направит об этом уведомление. На внеочередное освидетельствование у автомобилиста будет три месяца, при этом действие ранее выданного заключения на это время приостанавливается. За игнорирование — прекращение действия прав. Если водитель не прошёл внеочередную комиссию за три месяца или в ходе неё подтвердились противопоказания, действие права на управление прекращается. Но это не «лишение», ведь права вам сразу же вернут после комиссии и заключения об отсутствии противопоказаний.

Новый, пошаговый порядок процедур описан в проекте приказа Минздрава, вынесенного на обсуждение в октябре 2026 года. По нему уведомление о внеочередной комиссии направят в электронном виде в течение одного рабочего дня — в том числе в личный кабинет на Госуслугах, а срок действия заключения останется тем же, 12 месяцев. Пока он ещё не принят! Поэтому до 1 марта 2027 года действует прежний порядок.

Ну и обратим ваше внимание на то, что никакой автоматической «массовой отмены прав» водителей со всеми заболеваниями не будет, ведь закон исходит из противопоказаний из официального перечня и результатов освидетельствования, не любой диагноз может ограничить вас в правах на управление автомобилем. А сам вышеупомянутый перечень противопоказаний остаётся прежним, и те же эпилепсия, тяжёлые психические расстройства и серьёзные нарушения зрения были в нём задолго до 2027 года. Поэтому прекращение права на управление возможно только после подтверждения противопоказания по результатам медкомиссии.

Новые правила сдачи на права в 2027. Фото © РИА Новости / Александр Сухов

Какие врачи нужны на медкомиссию на права

Состав комиссии зависит от категории транспорта, на которую будущий водитель планирует получить права. Основные требования установлены приказом Минздрава № 1092н.

A, A1, B, B1, BE, M — терапевт или врач общей практики, офтальмолог, психиатр, психиатр-нарколог. Невролог — по направлению терапевта при выявлении соответствующих признаков. ЭЭГ — по направлению невролога. Исследования у психиатра-нарколога проводятся в случаях, предусмотренных порядком.

C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb — те же специалисты + невролог и оториноларинголог. ЭЭГ обязательна. Исследования у психиатра-нарколога — по основаниям, предусмотренным порядком.

Как уже сказали выше, этот список с 1 марта 2027 года не изменится.

Кстати, офтальмолог проверяет не только остроту зрения, но и цветоощущение. Хотя дальтонизм сам по себе и не запрещает получение категории B, он вполне может стать ограничением для профессиональных категорий.

А еще отметим, что анализы на алкоголь и запрещённые вещества сдают не все. Нарколог направляет на них только при признаках соответствующих заболеваний, а также всех, кто возвращает права после лишения за вождение в нетрезвом виде.

Как пройти медкомиссию на права: пошагово

Определите, для чего нужна справка и какие категории следует указать. Заключение оформляют для получения прав впервые, открытия новой категории, замены удостоверения по истечении срока и в иных случаях. Если собираетесь открывать дополнительные категории, скажите об этом до начала комиссии, так как от них зависит перечень врачей.

2. Выберите медорганизацию с подходящей лицензией. Основную часть комиссии можно пройти в государственной поликлинике или частном медцентре, имеющем право проводить такое освидетельствование. Уточните при записи, выдаёт ли учреждение заключение формы № 003-В/у, какие врачи принимают на месте и что входит в указанную цену.

3. Начните с первого врача. Обычно это терапевт, он заведёт карту, назовёт специалистов, которых нужно пройти, и даст направления к психиатру и наркологу.

4. Пройдите психиатра и нарколога в диспансере по месту жительства или пребывания. Запишитесь заранее: приём в диспансере идёт по записи, анализы сдают в разные дни.

5. Закройте остальных специалистов — офтальмолога, а для «грузовых» категорий ещё невролога и ЛОРа. ЭЭГ и анализы — при направлении.

6. Получите готовое медицинское заключение. До 1 марта 2027 года это справка формы № 003-В/у. Проверьте личные данные, дату, указанные категории и отметки о медицинских показаниях или ограничениях, если они установлены. С 1 марта 2027 года заключение станет электронным, а бумажное можно будет получить по просьбе.

В поликлинике комиссия обычно занимает несколько дней, всё из-за записи к врачам, в частном центре же справку часто оформляют за один день. Итоговое заключение выдаёт терапевт, когда все осмотры и обследования собраны.

Сколько дней занимает медкомиссия на права. Фото © РИА Новости / Алексей Никольский

Нарколог и психиатр для водительских прав

Психиатр и психиатр-нарколог — обязательные специалисты и для категории B, и для остальных категорий из нашей таблицы. Эти врачи оценивают наличие медицинских противопоказаний и при необходимости назначают обследование. И это два разных осмотра - заключение одного не заменяет заключение другого.

Можно ли пройти их не по прописке? Закон разрешает осмотр по месту жительства или месту пребывания, а не исключительно по адресу постоянной регистрации. При этом порядок оформления при временной регистрации и проверки необходимых сведений лучше выяснить в выбранной организации заранее.

Всем ли нужно сдавать анализы на наркотики и алкоголь? Нет. Как мы уже сказали выше, кровь и мочу на маркеры употребления проверяют, если нарколог увидел признаки зависимости, а также при возврате прав после лишения за опьянение. Кровь у всех без показаний не берут.

Какие документы нужны для медкомиссии

Обязательно — конечно же паспорт. Остальное зависит от того, где проходит комиссия:

СНИЛС и полис ОМС — для записи в государственную поликлинику;

военный билет или приписное — у психиатра и нарколога иногда просят у военнообязанных, хотя в самом порядке такого требования нет;

флюорография — некоторые клиники просят, если она просрочена.

Фото на справку не нужно: снимок для прав делают в ГИБДД.

Какие документы нужны для оформления прав. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Сколько стоит медкомиссия на права

Комиссия платная и проходит за счёт будущего или настоящего водителя. Осмотры терапевта и офтальмолога в частных центрах платные всегда. Психиатр и нарколог в диспансере обычно принимают бесплатно по полису ОМС или за символическую сумму. Отдельные деньги — ЭЭГ и анализы, если они нужны.

Итоговая цена зависит от города, клиники и того, понадобятся ли ЭЭГ и анализы — перед визитом сверьтесь с прайсом организации. Дешевле идти в государственную поликлинику, которая выдаёт заключения по форме № 003-В/у, но там дольше ждать записи.

Сколько действует медицинская справка для водительских прав

12 месяцев с даты выдачи. Подать заявление в ГИБДД можно даже в последний день действия справки. Если за год права по какой-то причине не оформили, комиссию придётся проходить заново — снова платить и ходить по врачам.

Медкомиссия при замене прав и после лишения

При замене прав по истечении срока медицинское заключение необходимо. Водительское удостоверение обычно выдают на десять лет; перед заменой стоит проверить дату на самом документе.

При смене фамилии, утрате или порче удостоверения справка не требуется. Однако от предоставления нового медицинского заключения может зависеть срок действия выдаваемых взамен прав. Поэтому, прежде чем записываться на комиссию «для смены фамилии», проверьте срок действия ваших прав, возможно, они уж совсем скоро истекает, и вам будет удобнее за раз пройти процедуру обновления не только персональных данных, но и самих прав (конечно же, с прохождение медкомиссии).

После лишения за вождение в опьянении. В таком случае проходить комиссию нужно, и нарколог дополнительно направит гражданина на анализы на хроническое употребление алкоголя. Если действие прав прекратили по медицинским основаниям, восстановление проходит через новую медкомиссию: нужно заключение об отсутствии противопоказаний с учётом ограничений — после этого права вернут.

Нужна ли бумажная справка для оформления прав. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

FAQ — ответы на вопросы

Нужна ли бумажная справка после 1 марта 2027 года?

Нет. Заключение будет электронным, оно появится в реестре ЕГИСЗ и станет доступно ведомствам. Бумажный экземпляр выдадут по желанию, если вы вдруг хотите иметь документ под рукой.

Могут ли лишить прав по здоровью?

С 1 марта 2027 года действие права на управление смогут прекратить без суда, если подтверждено противопоказание из перечня или водитель за три месяца не прошёл внеочередную комиссию. Вернуть права можно, получив новое заключение об отсутствии противопоказаний. Поездка с прекращённым правом приравнивается к езде без прав: штраф от 5 до 15 тысяч рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП плюс эвакуация машины на штрафстоянку.

Увидит ли ГИБДД мой диагноз?

В ГИБДД передают сведения о результатах освидетельствования — есть противопоказания или нет. Медкарта и конкретный диагноз остаются врачебной тайной.

Можно ли пройти психиатра и нарколога не по прописке?

Да, по месту жительства или пребывания. Главное, чтобы организация была государственной или муниципальной специализированной.

Можно ли пройти комиссию в частной клинике целиком?

Терапевта, офтальмолога, невролога и ЛОРа — да, если у клиники есть лицензия. Осмотры психиатра и нарколога всегда проходят в государственных или муниципальных диспансерах.

Нужна ли медкомиссия при замене прав по истечении срока?

Да. Без заключения права с новым десятилетним сроком не выдадут.

Есть ли обязательный медосмотр для водителей старше 65 лет?

Нет. Отдельных требований по возрасту нет: комиссию проходят по общим правилам. Сообщения о «жёстких проверках для 65+» — обсуждаемые инициативы, а не действующие нормы. По закону 200-ФЗ направление на внеочередную комиссию зависит от состояния здоровья, а не от возраста.

Сколько действует справка?

Справка действительна в течение 12 месяцев с даты выдачи.

Авторы Андрей Ананьев