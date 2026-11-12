Карни против детей: Канада «ляжет костьми», лишь бы не пустить наших на ЧМ по хоккею Оглавление Истерика Запада: кого травим, того не пустим За наших вступились Овечкин и Гашек Канада не пустит? У России есть план Немцы сдадут ЧМ, лишь бы не пустить нас Финны, шведы, чехи: кто объявил нам бойкот Медведев сказал всё прямо: «плюнуть в рожу» Как только Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) допустил хоккейные сборные России к мировым турнирам, наших спортсменов оскорбляют, проклинают и не хотят давать им визы. Кто в этом усердствует и какой сценарий был бы для нас лучшим? Двойные стандарты на льду: Канада, Германия и Чехия травят наших, но боятся сказать это в лицо. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Истерика Запада: кого травим, того не пустим

Что же началось после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить хоккейные сборные России к пяти турнирам 2027 года, которые пройдут с января по ноябрь. Речь о молодёжном чемпионате мира и женском в Канаде, мужском ЧМ в Германии и двух кубков U18 в Чехии и США.

Буквально через полтора месяца состоится соревнование для юниоров до 20 лет в канадской провинции Альберта. Премьер-министр Канады Марк Карни уже заявил, что ни за что не позволит участвовать нашим.

— В случае необходимости просто не пустим российских подростков на территорию страны, — злорадствует Карни. Из великих канадских хоккеистов политика поддержал только Уэйн Гретцки.

Забились в истерике члены так называемого Украинско-канадского конгресса (UCC). Они пикетировали домашнюю арену хоккейного клуба «Оттава Сенаторз» в связи с приездом туда на игру Александра Овечкина.

— Запретить Овечкина и всех российских хоккеистов! Они участники геноцида, а не просто игроки! — такими баннерами размахивали проукраинские активисты.

Несмотря на их заявления о широкой поддержке со стороны канадцев, на фоторепортаже с протестной акции этого не видно. Максимум — два десятка бездельников.

Пресловутая акция Украинско-канадского конгресса (UCC). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ukrcancongress

За наших вступились Овечкин и Гашек

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин (так его зовут в американской прессе) разумно ответил разом и канадскому главе и украинскому конгрессу.

— Это его мнение, его решение, и я не знаю, как это сработает. Но почти уверен, что если вы спросите болельщиков, то они хотят видеть лучших молодых игроков, которые в будущем станут звездами НХЛ. Российское правительство не использует меня в качестве пропагандистского инструмента. Как спортсмены, мы просто хотим играть, — приводит слова Овечкина New York Times.

Нашу молодежку поддержал и легендарный вратарь сборной Чехии Доминик Гашек. Он напомнил, что прямо сейчас в канадских командах НХЛ играет большое количество русских, получаются, двойные стандарты.

Канада не пустит? У России есть план

Вообще, не ясно, как наши юниоры в принципе сыграют на юношеском чемпионате мира в Канаде. Отбор окончен, группы распределены, график матчей сверстан. Однако европейские СМИ нагнетают.

— На МЧМ россияне могут занять место Норвегии как самой низкорейтинговой сборной на турнире. Хотя официальный календарь не изменен, есть инсайд, что циркулирует скорректированный документ, согласно которому Швейцария должна встретиться с Россией, а не с Норвегией, — мутит воду немецкое издание Neue Zürcher Zeitung

Хоккейная федерация Швейцарии тут же подала голос.

— Нами принято решение, что из-за конфликта на Украине молодежная не будет играть против российской молодежной сборной на предстоящем чемпионате мира, — говорится в их пресс-релизе ХФШ.

Другие команды в группе B — это Канада, Латвия и Чехия… Западные журналисты стебутся. Мол, «Россия станет победителем группы благодаря четырём техническим поражениям».

Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Немцы сдадут ЧМ, лишь бы не пустить нас

Забухтела и Германия, где взрослый мужской чемпионат мира пройдет только в мае 2027 году. Немцы, вообще, хотят отказаться от проведения турнира.

— Решение спортивного суда кардинально меняет ситуацию с домашним ЧМ в Германии, допуск России несёт серьёзные последствия для безопасности, политики и экономики. Не хочу сгущать краски. Но, конечно, мы рассматриваем вариант вернуть этот чемпионат. Не хотим ввязываться, — открестился Франк Лутц, председатель правления Немецкого хоккейного союза.

Журнал «Шпигель», ссылаясь на свои источники, уже написал, что Федеральное правительство Германии исключает возможность проведения чемпионата мира по хоккею с участием России.

Впрочем, не все так однозначно в Германии. Левая партия и «Альтернатива для Германии» (АдГ) подали голос за то, чтобы Россия выступила на немецком ЧМ. Да и председатель НХС Лунд последние дни смягчил риторику.

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Финны, шведы, чехи: кто объявил нам бойкот

Норвегия и Финляндния первыми заговорили о бойкоте.

— Наша моральная позиция не изменилась, даже если суд в Швейцарии решил, что аргументы о безопасности юридически не удержались. Наша позиция, что Россия должна быть отстранена от всех чемпионатов, — тряс кулаками генсек Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен.

— Работаем над тем, чтобы как можно больше стран единым фронтом сказали Международной федерации хоккея: никто из нас не будет играть с Россией, — грозится глава финского хоккея Хейкки Хиетанен.

Швеция, Дания, Чехия и прибалты уже радостно присоединились к бойкоту. Глава датской федерации Хенрик Бах Нильсен подчеркнул: «Если мы допустим Россию, возникнет полнейший хаос».

Отвратительное высказывание позволил себе глава МИД Чехии Петр Мацинка в адрес наших спортсменок. Он ляпнул, что «феминисткам придётся пережить турнир без русских мужеподобных баб». Потом извинился, но только перед чешскими хоккеистками.

А ещё европейские хоккейные функционеры подсчитали, что если Россию вернут в элитную лигу хоккея, то Украина вылетит оттуда в первую лигу (группу А), вытеснив, в свою очередь, оттуда Эстонию в ещё более низшую группу В.

— Немыслимо! — бьется в бессильной злобе Рауно Паррас, президент ЭХС.

Давят и спонсоры. Категорически против возвращения России в мировой хоккей европейские концерны Škoda, Nokia, AJ Products и Strauss. Их представители угрожают разорвать все рекламные контракты.

Из заинтересованных лиц пока отмалчиваются только США и Словакия. Показательно, что решение CAS не коснулось Белоруссии. Вероятно, это потому что белорусские хоккеисты не такие звездные как наши, и тут двойные стандарты.

Медведев сказал всё прямо: «плюнуть в рожу»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв уверил, что даже если российским хоккеистам не дадут визы в Канаду, все сложится для наших спортсменов хорошо.

— У нас есть план «Б», мы его раскрывать не будем. Всё будет хорошо для России, а для Канады будет плохо. Она будет лишаться права проведения международных соревнований. Потому что МОК провёл сейчас реформу, восстановил Олимпийский комитет России и снял все ограничения, — заявил Дегтярёв.

Ранее Федерация хоккея России подала жалобу в дисциплинарный комитет международной федерации на инициаторов бойкота.

В своем стиле отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Я не разделяю восторгов по поводу решения CAS относительно хоккея и участия России в ряде международных соревнований. Учитывая то, насколько гнусно вел себя этот канадский мерзавец Карни по отношению к нашей стране и нашему народу, участие в таких турнирах принесло бы нашим спортсменам одни лишь неприятности. Конечно, они истосковались по крупным состязаниям, а спортивный век короток. Можно, разумеется, и дальше терпеть это издевательство, но куда приятнее было бы просто плюнуть в мерзкую рожу этого урода Карни и ему подобных, — сказал как отрезал Медведев.

Авторы Пётр Егоров