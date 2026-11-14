«Кухня» закрылась, а злоба осталась: Назаров, Бурковский и Кузнецова променяли народную любовь на ненависть Оглавление Был колоритным шефом — стал озлобленным стариком: Дмитрий Назаров Блистал на российских экранах — теперь человек-мем: Андрей Бурковский Россия подняла её с колен — в ответ получила плевок в спину: Екатерина Кузнецова Некоторые актёры популярного сериала «Кухня» сделали карьеру и заработали на российском зрителе, а после 2022-го записали нас во враги. Life.ru собрал трёх персонажей, сменивших благодарность на ненависть. От «Огузка» до ВСУ: Трое из «Кухни», которые заработали на нас, а теперь желают нам зла. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry_nazarov_official, katykino, © РИА Новости / Евгений Одиноков, © «Кухня», режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев

В начале ноября 2026 года звёзды легендарного сериала «Кухня» собрались за одним столом в московском ресторане. Повод более чем весомый — 10 лет с момента выхода финальной серии популярного ситкома. Пришли почти все: от «Огузка» до Айнуры. Встреча получилась по-семейному тёплой: старые друзья, общие воспоминания, шутки и намёки на возможное продолжение.









Но вот троих ключевых персонажей за столом не оказалось. И нет, они не опоздали из-за столичных пробок и не пропустили встречу по вине плотного графика. Дело в другом — киношные шеф, Илья и Саша теперь по другую сторону идеологического фронта.

Был колоритным шефом — стал озлобленным стариком: Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров был известен задолго до роли Виктора Баринова. Будучи народным артистом России, он больше 20 лет отдал МХТ имени Чехова и примерил десятки образов на ТВ: от попа-патриота в «Штрафбате» до бизнесмена в детективе «Гражданин начальник». Но именно «Кухня» подарила ему роль всей жизни: строгий, вспыльчивый и обаятельный шеф полюбился миллионам зрителей.

Виктор Баринов. Фото © «Кухня», режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев / Kinopoisk

Ни события 2014-го, ни ситуация в Донбассе в годы АТО не мешали ему продолжать сниматься, получать гонорары и купаться в народной любви. А когда грянул 2022-й и Россия решила заступиться за своих, Назаров вдруг возомнил себя запертой в клетке жертвой режима и перебрался во Францию. Ту самую «свободную и цивилизованную», где только резиновые пули спецназа спасают Эммануэля Макрона от свержения.

Именно из-за бугра бывший киношеф принялся объяснять россиянам, как устроена «настоящая свобода». В одном из своих стихотворений он посвятил оставшимся на родине соотечественникам такие строки:

«Покорность вбили нам по гланды

Со страхом вместе зловонючим.

Я тоже выполнял команды,

К которым с детства был приучен».

Досталось из уст Назарова и всей русской нации. Оказывается, в многовековой истории нашего народа он не видит ровным счётом ничего значимого.

— Русские — это очень поверхностный народ. Глубинного в нём нет ничего, — говорил артист.

А вот так выглядит Назаров сегодня. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitry_nazarov_official

Сегодня жизнь некогда бодрого шефа — это сочинение низкосортных злых стишков для немногочисленных оставшихся фанатов. И, судя по всему, дела у него складываются неважно. В 2026-м журналисты даже раздобыли копию покаянного письма, которое жена Назарова якобы направила в Госдуму. В нем Ольга Васильева напоминает о былых заслугах мужа и просит позволить семейству вернуться на родину.

Письмо Назаровой в Госдуму. Фото © Telegram / Mash

Правда, когда в Сети поднялась шумиха, парочка поспешила всё публично опровергнуть. Как бы то ни было, факт остаётся фактом: сегодня киношный Виктор Баринов — это озлобленный старик, который доживает свой век вдали от родины и теплит себя надеждой, что Россия вот-вот «заглохнет». Увы, вряд ли он такого дождётся.

Блистал на российских экранах — теперь человек-мем: Андрей Бурковский

Звёздный час Бурковского пробил ещё в шоу «Даёшь молодёжь!», но и в «Кухне» актёр успел оставить заметный след. Его Илья — бывший парень официантки Саши, который возвращается в ресторан, пытается вернуть девушку и устраивает конфликт с Максом. Роль далеко не главная, но Андрей отлично справился с образом хитрого и расчетливого подлеца, готового подставить соперника ради своей выгоды. Как оказалось, далеко от собственной натуры при этом ему уходить не пришлось.

Бурковский в «Кухне». Фото © «Кухня», режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев / Kinopoisk

После февраля 2022 года Бурковский перекочевал в США, но Голливуд не встретил бывшего артиста МХТ с распростёртыми объятиями. Пришлось довольствоваться пыльными подмостками местного колледжа и залами на пару десятков зрителей. О нём снова вспомнили только после недавнего интервью Юрию Дудю*. Актёр стал главным мемом Рунета из-за нелепых вставок американских словечек в русскоязычные реплики.

Когда сходил на одно занятие к репетитору по английскому. Видео © YouTube / вДудь

Но куда интереснее оказалась политическая часть беседы. Дудь* обратил внимание на очевидное противоречие: Бурковский уехал из России из-за военных действий, но теперь живёт в США — стране, которая на протяжении всей своей истории участвует в зарубежных конфликтах и сама устраивает их. Ответ оказался показательным:

— Мне говорят: «Ты уехал в страну, которая нападает на тех и на тех». Я говорю: «Да, и?»

На замечание о вопиющем лицемерии актёр выдал классическое релокантское:

— Потому что Америка — это другая страна!

Бурковский — о своём переезде. Видео © YouTube / вДудь

Россия подняла её с колен — в ответ получила плевок в спину: Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова — единственная украинка из этой троицы. Правда, родина не дала ей ни известных ролей, ни достойного заработка, ни всеобщей славы. Киевлянка сама признавалась, что на заре карьеры она довольствовалась сущими грошами и эпизодами во второсортных сериалах. А вот Москва её буквально удочерила: чего стоит только центральная роль Саши в «Кухне» и съёмки в «Вампирах средней полосы».

— Всем кажется, что я уехала жить в Россию исключительно за лучшей жизнью и творческим ростом. На самом деле это не так. Это моя личная драма, личная трагедия. Я уехала из-за того, что в 2009 году, работая на одном телеканале, снимаясь в крошечных сериалах, я поняла, что я не нужна своей стране. <...> Любой украинский артист скажет, что он на уровне кожи чувствовал это унижение. У них (российских коллег. — Прим. Life.ru) было всё, у нас — ничего, — жаловалась она.

Кузнецова — как симпатичная официантка Саша отвернулась от России. Фото © «Кухня», режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев / Kinopoisk

И как же Кузнецова отплатила за такое гостеприимство? После февраля 2022-го актриса вернулась в Киев, стала поддерживать сборы для ВСУ и поливать нашу страну отборным пропагандистским хейтом. Досталось и её бывшим коллегам, и обычному люду: по словам артистки, для украинцев больше не существует «хороших русских».

Но и в Киеве долгожданного счастья Катерина не сыскала. Уже в 2026-м Кузнецова поддержала певицу Олю Полякову, которая сравнила жизнь на Украине с концлагерем. Всё из-за бесчинства военкомов, встречу с которыми переживают далеко не все уклонисты.

— Очень резонансное интервью вышло с Олей Поляковой, и очень много людей не могут спать спокойно из-за моего лайка на видео певицы, где она говорила о ТЦК. Более того, оставила там комментарий. Тема ТЦК затронула меня лично. Потому что их представители убили моего друга, — сетовала актриса.

Жизнь в Киеве оказалась далека от сказки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katykino

В итоге Екатерина Кузнецова вернулась к тому, с чего начинала. Ни тебе громких ролей, ни былой популярности — лишь разочарование, депрессия и те самые унижения, от которых она когда-то бежала в Москву.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Авторы Илья Пушкарев