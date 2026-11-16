Озверевшая «Герань-5 К5-К» и дешёвая «Дань-Т»: как новые дроны рвут энергетику и ПВО Киева Оглавление «Герань-5 К5-5»: основные характеристики «Дань-Т»: дёшево и сердито На Украине бьют тревогу из-за двух новых российских дронов. Дешёвые БПЛА легко обходят ПВО и уничтожают объекты ВСУ. Life.ru выяснил, как Россия усовершенствовала «Герань» и чего стоит опасаться ВСУ на фронте. Дешёво и смертельно: почему связка «Герани-5 К5-5» и «Дань-Т» похоронила надежды Киева на перехват. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Арсенал Армии России в 2026 году пополнился двумя новыми БПЛА. Речь идёт о «Герань-5 К5-5» и «Дань-Т». Они могут поражать цели на линии соприкосновения и в глубоком тылу. Для противника стало проблемой, что беспилотники имеют не высокую стоимость и могут выпускаться массово.

«Герань-5 К5-5»: основные характеристики

По данным украинской разведки, в 2026 году российские войска начали применять модификацию ударного беспилотника «Герань». Новая модель получила обозначение К5-К. Иногда его классифицируют не как БПЛА, а как малогабаритную крылатую ракету.

— По данным противника, именно эти версии «Гераней» сейчас активно используются для дальних ударов по глубокому тылу, в том числе в Западенщине. Противодействия им как такового нет, поскольку только недавно украинские каналы радостно говорили, что началось серийное производство дронов-перехватчиков против реактивных, — пишет «Архангел спецназа».

«Герань-5 К5-5» наносит удар по цели на Украине. Видео © Telegram / Военная хроника

Главное отличие К5-К от базовой «Герани-5» — рост скорости и высоты применения. Новых показателей удалось достичь, в том числе благодаря изменению формы. Длина корпуса сократилась с 6,5 до 4 метров, а размах крыла — с 3,2 до 3 метров. Скорость модифицированного БПЛА превышает 450 км/ч, а при пикировании — до 1000 км/ч.

«Герань-5 К5-К» может забираться на высоту до 6 километров. Дальность полёта около — 1000 километров, а масса боевой части — 90 килограммов. По данным ГУР Украины, БПЛА оснащён термобарической боевой частью. Беспилотник получил систему оптической навигации «Сусанин».

— Да, это значительно меньше, чем у полноценных крылатых ракет типа Х-101 или «Калибр». Объективно меньше в четыре-пять раз. Но тем не менее, это 90 килограммов, и это на изделии, которое стоит уже не миллионы долларов, а объективно в пределах сотен тысяч долларов, — отзывался о характеристиках «Герани-5 К5-5» украинский военный эксперт Олег Катков.

Удары модифицированным БПЛА фиксировались в Киеве, Харькове, Одесской, Ровенской и Львовской областях.

«Дань-Т»: дёшево и сердито

Впервые «Дань-Т» публично показали на выставке вооружений в Египте в сентябре 2026 года. От разработчика известно, что боевая часть БПЛА — 130 килограммов, а дальность полёта — до 500 километров. Скорость — около 500 км/ч.

— Высокая эффективность аппарата подтверждена сотнями успешных пусков по объектам противника в зоне СВО. Изделие предназначено для применения с самолётов и вертолётов, в том числе зарубежных, поэтому мы ожидаем широкий интерес к этому боеприпасу со стороны иностранных заказчиков, — рассказали в корпорации Ростех.

Запуск «Дань-Т» с вертолёта Ми-28НМ. Видео © Telegram / Минобороны Росссии

Известно, что для пусков использовался вертолёт Ми-28НМ. Также есть сведения о возможности использования для запуска самолётов Су-34, МиГ-29 и Як-130.

Простота и дешевизна «Дань-Т» пугают украинцев. Они опасаются, что дрон будет выпускаться в больших количествах и массово применяться по целям на Украине.

— Угроза именно в количестве. Сейчас выигрывает не тот, кто сделает лучший дрон, лучшую дрон-ракету или какое-то уникальное средство. Выигрывает тот, кто выпустит большую серию, — считает авиационный эксперт Константин Криволап.

Ввиду небольшой дальности «Дань-Т» применяется ближе к линии боевого соприкосновения. Известно, что удары им наносились по противнику на Краснолиманском направлении, а также по целям в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Авторы Даниил Черных