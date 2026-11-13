Новости СВО 13 ноября: ВС РФ наступают в Дружковке и Белозёрском, ВСУ бегут из Купянска, встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским Оглавление Сумская область 13 ноября: наступление на Коренёк Харьковская область 13 ноября: занята Соболевка ДНР 13 ноября: окружение Белозёрского Карта СВО на 13 ноября 2026 года Переговоры Путина и Уиткоффа: анонсированы новые переговоры по Украине Армия России штурмует города в ДНР, украинские войска теряют позиции у Оскола, на Сумщине жгут операторов БПЛА ВСУ, Путин предложил перемирие в районе Константиновки — дайджест на 13 ноября. 5719 5719 Армия России расширяет зону контроля в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 13 ноября: наступление на Коренёк

Армия России продвигается в Сумской области. В группировке «Север», сражающейся в этом регионе, отметили, что противник для сдерживания ВС РФ делает ставку на БПЛА. Бои идут в районе Хотени и у села Коренёк. К последнему населённому пункту войска продвигаются через лесопосадки.

Российские военные за сутки уничтожили более 100 украинских бойцов, а также израильскую РЛС ОВД RADA, станцию РЭБ «Дамба», станцию РЭР «Пластун», автомобили, БПЛА и НРТК. Также удалось поразить вражеский пункт управления беспилотниками.

— Месторасположение расчёта выявлено по движущемуся транспортному средству украинских нацистов. Проследив за маршрутом, разведчики вскрыли позицию ВСУ. После доразведки района были выявлены укрытие живой силы противника, тропа подхода на позицию и площадка для запуска FPV-дронов. Затем нанесён точный удар с применением ударного дрона типа «Молния-2», — рассказали в «Севере».

Харьковская область 13 ноября: занята Соболевка

ВС РФ наступают в Харьковской области. Из-за этого киевское командование бросает в бой новые подразделения.

— На Харьковское направление из Ивано-Франковска переброшена 7-я ОАБр 2-го корпуса НГУ, сформированная в начале этого года. При этом комбриг подполковник Корниенко Виталий на КП бригады практически не появляется и находится у себя дома в Барвенково, — сообщили в «Севере».

Армия России ведёт бои у Алисовки, Цуповки, Бугаевки, Шевченково Первого и Приколотного. Группировка «Запад» зачищает Купянск и отодвигает противника от города. По данным DIVGEN, восстановлен контроль над Соболевкой.

ДНР 13 ноября: окружение Белозёрского

Операторы БПЛА центра «Рубикон» уничтожили технику, узлы связи, пункты управления БПЛА и места дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские войска, согласно сообщению военного корреспондента Евгения Лисицына, ведут бои в Белозёрском, а также вдоль реки Грузская. По данным канала «WarGonzo», на этом же участке ВС РФ занимают новые позиции восточнее Мирового и Бокового. Продолжается наступление в Дружковке. Армия России не только уничтожает подразделения ВСУ внутри города, но и за его пределами.

— Совместными усилиями дроноводов и артиллеристов в окрестностях Дружковки уничтожено ещё одно укрытие с живой силой врага и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Причем укрытия, из которых работали расчёты БПЛА, были атакованы боеприпасами, сброшенными с FPV-дронов. В результате атаки враг, помимо обученных расчётов БПЛА, потерял не менее трёх боевиков, — поделился военкор Евгений Поддубный.

Карта СВО на 13 ноября 2026 года

ВС РФ заняли Соболевку. Фото © Divgen.ru

Переговоры Путина и Уиткоффа: анонсированы новые переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча длилась больше двух часов. Американские посланники прилетели к главе российского государства сразу после трёхсторонней встречи в Абу-Даби.

После переговоров в Москве Уиткофф сообщил, что в ближайшее время пройдёт очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. За стол переговоров допущены представители Европы, которых в Абу-Даби не было.

— Что касается Абу-Даби, многие не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы уже назначили следующую встречу, — отметил Уиткофф.

Ещё одним важным вопросом стала эвакуация жителей Константиновки. Город находится под контролем России, но на Украине пытаются это опровергнуть.

— Естественно, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена, мы пригласим журналистов с Украины, из европейских стран, из Соединённых Штатов понаблюдать за всем этим, — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Следующим местом, куда отправились Уиткофф и Кушнер, стал Дублин. В Ирландии они встретятся с Владимиром Зеленским. Интересно, что в ходе переговоров в Москве поднималась тема, касающаяся поведения руководителя Украины и его «приветы» Трампу.

Авторы Даниил Черных