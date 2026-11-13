СБУ вышла на охоту: кто и за что в Москве взорвал советника экс-премьера Украины Оглавление Что произошло на Кировоградской улице в Москве Что известно о причинах взрыва и пострадавшем Кто такой Сергей Заворотный: работа с Азаровым и книга о Януковиче История похожих взрывов в Москве В пятницу, 13 ноября, в Москве взорвался внедорожник, в котором был Сергей Заворотный — журналист и политолог, бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова. Он тяжело ранен. Подробности — в материале Life.ru. 3198 3198 В Москве взорвали автора книги о Януковиче. Коллаж © Life.ru. Обложка © АГН «Москва» / Мобильный репортер, © Telegram / shot

Что произошло на Кировоградской улице в Москве

Взрыв произошёл утром 13 ноября 2026 года в московском Чертанове. По первым сообщениям SHOT, чёрный джип Toyota двигался по Кировоградской улице. Удар пришёлся на водительскую сторону машины: повреждены элементы кузова и салона, а водителя выбросило на проезжую часть.

Как уточнил SHOT, Toyota Fortuner успела проехать около 200 метров после выезда со двора. На место оперативно прибыли экстренные службы; очевидцы сообщали об обломках автомобиля на дороге. Life.ru также сообщил, что машина зарегистрирована на Заворотного.

По предварительным данным, под водительское сидение было заложено самодельное взрывное устройство (СВУ). Поэтому особенно сильно пострадала левая сторона автомобиля.

Фото © АГН «Москва» / Мобильный репортер

Что известно о причинах взрыва и пострадавшем

SHOT со ссылкой на свои источники сообщил, что предварительно под водительским сиденьем могло находиться самодельное взрывное устройство. Устройство могли привести в действие дистанционно.

По информации SHOT, 72-летний Сергей Заворотный выжил. Заворотного экстренно госпитализируют с осколочными ранениями груди и спины, а также сильным повреждением ног. Дополнительно сообщается, что у него диагностированы ушиб мозга, перелом рёбер и открытый перелом голени, журналисту также оторвало часть руки. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, уже известно, что его подключили к ИВЛ. В 2009 году Заворотного прооперировали с раком почек третьей стадии, в 2021 случился рецидив — метастазы пошли в кости таза.

Следственный комитет РФ дополнительно сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. На место происшествия выехала следственная группа ГСУ СК России по городу Москве, которая выяснит все обстоятельства дела. В качестве приоритетной версии отрабатывается «украинский след». Почерк очень похож на последние теракты против российских силовиков, за которыми стоят ГУР и СБУ.

Кто такой Сергей Заворотный: работа с Азаровым и книга о Януковиче

Сергей Заворотный — журналист-международник, публицист и кандидат исторических наук, бывший пресс-секретарь и советник Николая Азарова, руководившего украинским правительством в 2010-2014 годах. Сам Заворотный в интервью газете «Завтра» в марте 2018 года выступал как советник бывшего украинского премьера.

В 2018 году вместе с Алексеем Бердниковым он выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Авторы предложили собственную трактовку политического кризиса 2013-2014 годов, разбирая решения команды Виктора Януковича, действия оппозиции и роль внешних игроков.

После Евромайдана Заворотный публично критиковал не только пришедшие к власти украинские политические силы, но и представителей прежнего руководства Украины. Он комментировал причины поражения администрации Януковича и просчёты его окружения.

Сам Николай Азаров, бывший начальник Заворотного, занимал пост премьер-министра Украины с марта 2010-го по 28 января 2014 года. Он подал в отставку на фоне протестов в Киеве и впоследствии переехал в Россию. После смены власти Азаров продолжил публичные выступления, в которых критиковал украинское руководство и оценивал события Евромайдана как политический перелом, приведший к глубокому кризису. После начала СВО бывший украинский премьер комментировал ход конфликта, критиковал действия террористического киевского режима.

Фото © Rutube / Библио-Глобус

История похожих взрывов в Москве

12 ноября 2026 года в микрорайоне Славянка посёлка Шушары был подорван автомобиль. В результате взрыва водитель погиб. По предварительным данным, целью нападения мог быть офицер российской армии в звании полковника. Об этом сообщает издание 47news. Похожий теракт произошёл 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Тогда взорвался Toyota Land Cruiser Prado бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Мужчина получил травмы ног и выжил. Как сообщал Life.ru, случившееся квалифицировали как покушение на убийство. Сам Прозоров публично заявил, что считает заказчиками украинские структуры.

В конце того же года, 17 декабря 2024 года, на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал Игорь Кириллов и его помощник. По официальному сообщению СК, взрывное устройство было установлено на самокате у подъезда дома. Дело расследовалось как террористический акт.

Позже, 25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе при взрыве возле жилого дома погиб генерал Ярослав Москалик. Позднее в ФСБ сообщили, что устройство было дистанционно активировано с территории Украины.

В 2023 году украинский след стал приоритетной версией при расследовании обстоятельств покушения на писателя и публициста Захара Прилепина.

Авторы Вячеслав Кокуркин