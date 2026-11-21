Голый скрипач, карточный игрок и басни на похоронах: каким Иван Крылов был на самом деле Оглавление Крылов — человек, который только ел, спал и бездельничал Крылов был настоящим неряхой Крылов любил наблюдать пожары Крылов был настолько простодушен, что не замечал насмешек Крылов — исключительно детский писатель Крылов сочинял исключительно басни Крылов просто перевёл басни «Дедушкой Крыловым» его прозвали дети Памятник Крылову в Летнем саду поставили потому, что он любил там гулять Крылов родился вовсе не там, где принято считать? Крылов был профессиональным карточным игроком Крылов умер от обжорства? Настоящие обстоятельства смерти баснописца Последние минуты Похороны 10 интересных фактов о Крылове Крылов — добродушный толстяк, который любил поесть, поспать и сочинять басни для детей? Оказывается, некоторые черты своей легендарной биографии баснописец, похоже, конструировал совершенно сознательно. Что правда, а что миф — разбираем в этой статье. Любил поесть, смотреть пожары, спас библиотеку и учился на спор: факты об Иване Крылове. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

9 (21) ноября 1844 года в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в доме Блинова на 1-й линии (ныне дом № 8), на 76-м году жизни ушел из жизни Иван Андреевич Крылов. Русский писатель, баснописец, драматург, журналист, издатель, переводчик и сотрудник Императорской Публичной библиотеки. Одна из ключевых фигур русской словесности XIX века. Человек, чьё имя ещё при жизни было окружено биографическими мифами.

Причём интересно, что сам он, похоже, немало сделал для создания собственного легендарного образа. Современники запомнили его не только как автора басен, но и как странного, ленивого, неопрятного, невероятно прожорливого человека, который любил пошутить над самим собой. В результате реальный Крылов и персонаж многочисленных светских анекдотов постепенно слились воедино.

Вы, конечно, слышали, что он умер от обжорства? И думаете, что это очередной миф? Не торопитесь: на самом деле все не так просто в этой истории. Давайте более пристально взглянем на биографию «дедушки Крылова», чтобы разобраться, что приписала ему молва, а что было на самом деле.

Крылов — человек, который только ел, спал и бездельничал

Это, пожалуй, самый устойчивый стереотип. Рассказывали, что Крылов был чрезвычайно ленив, мог целыми днями лежать на диване, спать на службе, не слишком утруждать себя работой и вообще стал прототипом книжного «Обломова».

Однако действительность была сложнее. Он много лет служил в Императорской публичной библиотеке, занимался комплектованием книг, работал с каталогами и участвовал в издании библиотечных каталогов. Кроме того, был журналистом, издателем, драматургом и переводчиком.

Образ бездельника плохо сочетается с реальным объёмом его деятельности. Возможно, это была одна из ролей, которые он сознательно играл перед окружающими.

Крылов был настоящим неряхой

Рассказы о его внешнем виде стали частью биографического фольклора. Утверждали, что он не следил за одеждой, мог появиться в обществе в грязном сюртуке, не обращал внимания на пятна и вообще пренебрегал приличиями.

Но есть любопытный нюанс: исследователи обращают внимание, что Крылов не просто был неряшливым — он в определённый период сознательно создавал такое впечатление.

Его небрежность могла быть своеобразной защитой от светского общества и способом подчеркнуть независимость от его условностей.

Крылов любил наблюдать пожары

Любил ли Крылов смотреть пожары. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одна из самых известных историй о баснописце связана с его странным увлечением. Рассказывали, что Крылов любил смотреть на пожары и мог часами наблюдать за горящими зданиями.

Это породило образ человека с весьма необычными интересами: пока остальные спасали имущество и переживали за пострадавших, Крылов якобы с любопытством разглядывал огонь.

Здесь важно отделять реальные свидетельства о его любопытстве от позднейших анекдотических преувеличений.

Крылов был настолько простодушен, что не замечал насмешек

В воспоминаниях современников встречается образ человека рассеянного, наивного и совершенно не приспособленного к светской жизни.

Ему приписывали невероятную забывчивость, неспособность следить за собственным внешним видом и отсутствие интереса к тому, что о нём думают окружающие.

Но этот образ плохо согласуется с его литературной деятельностью. Крылов был тонким наблюдателем человеческих характеров, прекрасно понимал общественные отношения и умел пользоваться иронией. Трудно поверить, что человек, столь метко высмеивавший чужие слабости, сам совершенно не понимал, как выглядит в глазах окружающих.

Крылов — исключительно детский писатель

Сегодня его басни воспринимаются прежде всего как детская литература. Но это довольно позднее упрощение.

Крылов писал прежде всего для взрослой аудитории. Его басни содержали политические намёки, сатиру на чиновников, придворные нравы и общественные пороки. Многие современники прекрасно понимали, какие реальные лица и события скрываются за животными персонажами.

В частности, «Волк на псарне» воспринимался как отклик на события Отечественной войны 1812 года, а некоторые другие басни содержали вполне узнаваемые политические аллюзии.

Крылов сочинял исключительно басни

На самом деле литературная карьера Крылова начиналась совсем не с басен.

Он писал:

Комедии, в том числе «Модную лавку» и «Урок дочкам».

Сатирические произведения.

Стихотворения, включая любовную лирику.

Публицистические материалы.

Особенно интересна его сатирическая пьеса «Трумф» (известная также как «Подщипа»), написанная около 1800 года. Это была весьма язвительная пародия на придворную жизнь и императора Павла I. При жизни автора полностью в России она не публиковалась, но широко распространялась в рукописных копиях.

Сам ли Крылов писал басни. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Крылов просто перевёл басни

Это старый упрёк, который действительно предъявляли баснописцу.

Крылов обращался к сюжетам Эзопа, Лафонтена и других европейских авторов. Некоторые его басни действительно представляют собой переводы или литературные переработки.

Но считать его простым переводчиком совершенно несправедливо. В итоговом авторском издании 1843 года из 197 басен только 33 были отмечены как переводы и подражания.

Остальные произведения демонстрировали самостоятельность Крылова, его знание русской жизни и исключительное чувство языка.

«Дедушкой Крыловым» его прозвали дети

Кажется естественным предположить, что ласковое прозвище появилось благодаря детям, которые читали его басни.

Однако история гораздо интереснее.

Прозвище возникло в 1838 году, во время торжественного празднования 50-летия литературной деятельности Крылова. Поэт Пётр Вяземский сочинил приветственные куплеты, в которых звучали слова:

«Здравствуй с детками своими, Здравствуй, дедушка Крылов!»

Под «детками» подразумевались, конечно, басни писателя. Именно после этого торжества прозвище закрепилось за ним.

Памятник Крылову в Летнем саду поставили потому, что он любил там гулять

Где стоит памятник Крылову. Фото © Wikipedia / Alex 'Florstein' Fedorov, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё одна распространённая версия, которая оказалась ошибочной.

Памятник работы скульптора Петра Клодта действительно установили в Летнем саду в 1855 году. Но место выбрал не сам Крылов и не его почитатели из-за привычки баснописца гулять по саду.

Решение принял император Николай I, отклонивший несколько других предложений о размещении монумента.

Выбор был символическим: Летний сад в ту эпоху считался популярным местом семейных прогулок, а памятник автору басен, ставших частью национальной культуры, идеально вписывался в эту атмосферу.

Кстати, с Летним садом связана ещё одна довольно пикантная история. Крылов рассказывал, будто в молодости, живя в доме напротив сада, разгуливал по комнате совершенно голым, играя на скрипке. Прогуливавшиеся дамы якобы жаловались на него в полицию. Но исследователи относят этот рассказ к его своеобразному комическому самопредставлению.

Крылов родился вовсе не там, где принято считать?

Официальной датой рождения считается 13 февраля 1769 года, а местом рождения — Москва. Однако существует альтернативная версия: будущий баснописец мог появиться на свет в Троицкой крепости (ныне Троицк Челябинской области), где в то время служил его отец.

Основанием для пересмотра традиционной версии стали архивные сведения о военной службе Андрея Прохоровича Крылова. Это не просто бытовая легенда, а настоящая историко-биографическая дискуссия.

Крылов был профессиональным карточным игроком

Это, пожалуй, не миф, а малоизвестный эпизод его биографии. В определённый период жизни он действительно зарабатывал игрой в карты, причём ездил по ярмаркам, где промышляли профессиональные игроки.

Любопытно, что будущий классик русской литературы некоторое время существовал буквально на грани благополучия и весьма сомнительными заработками.

Крылов умер от обжорства? Настоящие обстоятельства смерти баснописца

Так что же правда, а что вымысел в этой популярной легенде? По медицинскому свидетельству, Крылов страдал воспалением лёгких (пневмонией). Врач Ф.Галлер выдал соответствующее свидетельство 11 ноября 1844 года, указав причиной смерти паралич лёгких.

Однако существует любопытная деталь, которая и породила легенду о смерти от обжорства.

По воспоминаниям его современника, поэта Петра Плетнёва, предсмертная болезнь началась с несварения желудка. Крылов действительно много ел, и современники связывали его нездоровье с привычкой к обильной пище. Но медицинских оснований утверждать, что он умер именно от переедания, нет. Вероятнее всего, речь идёт о пневмонии, осложнившейся тяжёлым состоянием организма.

От чего умер Иван Крылов — вся правда. Фото © Wikipedia / Карл Павлович Брюллов

Последние минуты

Плетнёв оставил довольно подробное описание кончины баснописца. Перед смертью Крылов попросил перенести себя в кресло, но вскоре почувствовал себя хуже и захотел вернуться в постель.

Крылов скончался утром, в 7 часов 45 минут. Это время сохранилось благодаря особой надписи на экземплярах последнего собрания его басен, которые после смерти автора разослали знакомым.

Похороны

Похороны состоялись 13 (25) ноября 1844 года. Баснописца похоронили на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

По желанию Крылова, приглашённые на похороны получили в память о нём экземпляр последнего издания его басен с траурной надписью:

«Приношение. На память об Иване Андреевиче. По его желанию».

Это, пожалуй, одна из самых трогательных деталей его биографии: даже уходя из жизни, Крылов оставил друзьям не просто память о себе, а собственные произведения.

10 интересных фактов о Крылове

1. Приговорён к смерти в четыре года. Отец баснописца служил помощником коменданта Яицкой крепости, когда начался пугачёвский бунт. Крепость взять не удалось, и Пугачёв пообещал повесить Крылова-старшего вместе со всей семьёй. В списке приговорённых оказался и четырёхлетний Ваня. Этот эпизод зафиксировал Пушкин в «Истории Пугачёвского бунта», а сам Андрей Прохорович стал прообразом капитана Миронова в «Капитанской дочке».

2. В 19 лет остался с братом на руках. Иван Крылов рано потерял отца и стал опорой для младшего Лёвушки, который был младше на восемь лет. Лев всю жизнь называл его «тятенькой», а Иван заботился о нём даже тогда, когда тот вырос и пошёл в армию.

3. Дружил с Бенкендорфом. Тем самым главой жандармов. А в молодости Бенкендорф храбро воевал, пользовался особым расположением Александра I — и был с Крыловым в приятельских отношениях.

4. Поселился прямо в библиотеке. В 1816 году Крылов стал библиотекарем Публичной библиотеки в Петербурге и прожил в её здании почти тридцать лет.

5. Спас библиотеку. В русском отделе библиотеки, куда пришёл Крылов, было четыре книги. Он начал собирать фонд — и к 1839 году там было уже 26 тысяч книг.

6. Дочь от кухарки и Пушкин в роли няньки. Крылов никогда не был женат. От кухарки Фени у него родилась дочь Александра, о которой он заботился и полностью обеспечил. А его внучку Наденьку нянчил Пушкин, когда заезжал к Крылову накануне дуэли.

7. Нравился дамам, несмотря на внешность. Толстый, неуклюжий — но обаятельный. Говорили, что он нравился даже вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Однажды он хотел поцеловать ей руку и неожиданно чихнул. И даже после этого она не перестала ему симпатизировать.

8. Учился жонглировать и выучил древнегреческий. В Риге увидел фокусника с шариками — и решил научиться жонглировать. Научился. В 50 лет поспорил с Гнедичем — и самостоятельно выучил древнегреческий. А в 53 взялся за английский. Французский, немецкий и итальянский знал ещё с юности.

9. Умер от пневмонии, а не от обжорства. Крылов скончался в 75 лет. Причиной стала пневмония — не обжорство, как иногда шутили.

10. Потомки живут в Твери и Калужской области. Сейчас потомки Крылова носят фамилию Сназины. Они живут в Твери и в городе Кондрово Калужской области.

Авторы Андрей Соколов