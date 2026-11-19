Он придумал Деточкина и Новосельцева, но отдал славу Рязанову: 105 лет Эмилю Брагинскому Оглавление Как сирота из коммуналки стал сценаристом От заметки в газете до «Берегись автомобиля» От «Зигзага удачи» до «Гаража»: главные хиты Жена-одноклассница и жизнь вне кадра Почему Брагинский оставался в тени Рязанова? Последние сценарии и жизнь после 19 ноября 1921 года родился советский драматург, написавший сценарии ко многим культовым фильмам, Эмиль Брагинский. Кем был человек, подаривший нам истории, которые звучат спустя десятилетия – в материале Life.ru. 5836 5836 105 лет со дня рождения Эмиля Брагинского: как он придумал «Иронию судьбы» и «Служебный роман». Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Александр Гращенков, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как сирота из коммуналки стал сценаристом

Эмиль Вениаминович Брагинский родился 19 ноября 1921 года в Москве. Его детство нельзя назвать беззаботным. Когда мальчику было девять лет, умерла мать. Отец к тому времени уже жил с другой семьей, поэтому Эмиль вместе со старшей сестрой оказался в московской коммунальной квартире.

В ранние годы начал писать самостоятельно. Сначала сочинял стихи, затем рассказы и пьесы, но в 1939 году он поступил в медицинский институт. С началом Великой Отечественной войны участвовал в строительстве оборонительных сооружений, получил тяжелую травму. Осенью 1941 года он отправился в эвакуацию в Душанбе, где работал в пожарной части. Вернувшись в Москву в 1943 году, продолжил обучение в мединституте, но ушёл, поступил в Московский юридический институт, который окончил в 1953 году.

В этот период он продолжал интересоваться литературой и шахматами. Последние были не просто развлечением: Брагинский хорошо играл и даже проводил сеансы одновременной игры. Именно шахматы неожиданно помогли ему сделать первый шаг в журналистику. Он подготовил репортаж со Всесоюзного шахматного турнира, который опубликовала газета «Советская Латвия».

Вскоре Брагинский стал сотрудничать с газетой, а затем устроился в журнал «Огонек». В 1946 году он уже работал там штатным репортёром. Ему приходилось писать о самых разных людях и событиях: заводах, фабриках, музеях, реставрации исторических памятников.

Журналистская работа дала ему то, что впоследствии стало одной из главных особенностей его сценариев, — умение наблюдать за людьми. Он видел не абстрактных персонажей, а живые характеры, со своими привычками, слабостями, смешными поступками и внутренними противоречиями.

Какие сценарии написал Эмиль Брагинский. Фото © 1tv

От заметки в газете до «Берегись автомобиля»

Дебютной работой Брагинского как сценариста стал сценарий к фильму «В квадрате 45», вышедшему в 1955 году. Затем последовали картины «Мексиканец» и «Сын рыбака». Следом он решается написать сценарий о художнике Василии Сурикове — впоследствии по нему сняли биографическую картину.

В середине 1960-х годов Эмиль Брагинский познакомился с Эльдаром Рязановым. К тому времени режиссёр уже был известен благодаря «Карнавальной ночи» (1956) и «Девушке без адреса» (1957) и считался одним из заметных представителей советской комедии.

Их познакомил главный редактор «Мосфильма» Юрий Шевкуненко. По воспоминаниям самого Брагинского, при первой встрече выяснилось, что они с Рязановым совершенно не похожи друг на друга — ни внешне, ни по характеру (хотя родились практически в один день, Рязанов — 18 ноября 1927 года, Брагинский старше на шесть лет). Однако именно это различие, как ни странно, стало основой будущего творческого союза.

Первым совместным проектом стала история о благородном угонщике автомобилей. В основу легла городская легенда о человеке, который угонял машины у нечестных владельцев и помогал нуждающимся. Так появился сценарий «Берегись автомобиля».

Сюжет оказался необычным для советского кино. Главный герой Юрий Деточкин формально преступник, но его поступки продиктованы стремлением восстановить справедливость. Он одновременно вызывает симпатию и заставляет задуматься о границах между законом, совестью и моралью. Лента вышла в 1966 году.

В этой истории проявилась особенность драматургии Брагинского и Рязанова: они не стремились делить персонажей исключительно на хороших и плохих. Их герои могли быть смешными и трогательными, порядочными и противоречивыми.

От «Зигзага удачи» до «Гаража»: главные хиты

После успеха «Берегись автомобиля» творческий тандем начал выпускать картину за картиной. И практически каждая новая работа расширяла представление о возможностях советской комедии.

Почему фильмы по сценариям Брагинского стали культовыми. Фото © «Зигзаг удачи», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

В 1968 году вышел «Зигзаг удачи». На этот раз авторы обратились к теме случайности, зависти и человеческой жадности. Обычная история о выигрыше в лотерею превращается в наблюдение за тем, как меняются люди, когда на кону оказываются деньги и личные интересы.

Затем появились «Старики-разбойники» (1971). В центре сюжета — пожилые сотрудники правоохранительных органов, которые не хотят мириться с тем, что их профессиональный опыт больше никому не нужен. За комедийными приключениями скрывается довольно серьёзная тема: человек не перестает быть нужным только потому, что достиг определенного возраста.

В «Невероятных приключениях итальянцев в России» (1973) авторы сменили интонацию. Вместо бытовой комедии зритель получил авантюрную историю с погонями, приключениями и международным колоритом. Но и здесь сохранилась характерная для Брагинского и Рязанова любовь к нелепым ситуациям и человеческим слабостям.

Настоящим культурным феноменом стала «Ирония судьбы, или С легким паром!», основанная на одноимённой пьесе Брагинского 1969 года. Телепремьера состоялась 50 лет назад — 1 января 1976 года. История о человеке, который по ошибке оказывается в чужом городе, быстро превратилась в неотъемлемую часть новогодней традиции. В этой картине особенно хорошо проявилось умение Брагинского работать с обыденностью. Ситуация, которая в реальной жизни могла бы закончиться катастрофой, становится поводом для романтической истории. При этом авторы не идеализируют своих героев: Женя Лукашин нерешителен, не всегда понимает собственные желания, а Надя Шевелева тоже не может сразу разобраться в своих чувствах.

Кто написал сценарии «Иронии судьбы». Фото © «Ирония судьбы, или С легким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

В 1977 году на экраны вышел «Служебный роман», основанный на шедшей в театрах пьесе «Сослуживцы» 1971 года, которую Брагинский и Рязанов написали всего за 22 дня (есть и отдельный телеспектакль). История о начальнице и подчиненном, между которыми постепенно возникает чувство, оказалась гораздо глубже обычной романтической комедии. Людмила Калугина — не просто строгая руководительница, а женщина, привыкшая скрывать одиночество за деловой манерой поведения. Анатолий Новосельцев — отец-одиночка, тот, которому приходится преодолевать собственную неуверенность. Благодаря этому история не выглядит сказкой о внезапном преображении: зритель наблюдает за тем, как два человека постепенно открываются друг другу.

Сатирическая трагикомедия «Гараж» (1980) — ещё один хит Брагинского и Рязанова. Показанное разбирательство пайщиков гаражного кооператива «Фауна», где выбирают, кого исключить, стало срезом общественных проблем и настроений. В основу легла реальная история — Рязанов был пайщиком гаражного кооператива «Мосфильма», присутствовал на собрании, где решался вопрос, кто из членов останется без гаража и это его очень впечатлило.

В «Вокзале для двоих» (1982) комедийная интонация уступила место более выраженной жизненной драме. История случайной встречи пианиста Платона Рябинина и официантки Веры стала рассказом о человеческой близости, которая возникает в обстоятельствах, вроде бы совсем для неё не предназначенных.

«Забытая мелодия для флейты» (1987) — ещё одна громкая работа Брагинского и Рязанова. Лёгшая в основу пьеса «Аморальная история» была написана ещё в 1976 году. Комедия с яркими чертами психологической драмы и мистики обличала бюрократизм и карьеризм на закате СССР, различия в жизни номенклатуры и простых людей, показала ситуацию, когда между представителями разных классов возникает чувство.

Как Рязанов и Брагинский высмеивали бюрократию и подхалимство. Фото © «Забытая мелодия для флейты», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Жена-одноклассница и жизнь вне кадра

Брагинский не был человеком, который стремился постоянно находиться в центре внимания. О его частной жизни сохранилось немного сведений. Он был женат на Ирме Шалыто, своей бывшей однокласснице. В семье родился сын Виктор, впоследствии связавший свою жизнь с искусством.

Почему Брагинский оставался в тени Рязанова?

Ответ на этот вопрос, вероятно, кроется в особенностях самого кинематографа. Зритель воспринимает фильм как единое произведение. Он видит актёров, запоминает режиссёрскую манеру, узнает музыку, отдельные сцены и диалоги. Сценарист же остается за пределами кадра. Да и сам Брагинский не стремился к славе, а лишь делал свою работу.

Режиссёр — фигура, которую проще связать с готовой картиной. Именно его имя чаще появляется в афишах, интервью, телевизионных передачах и публикациях о премьерах. Если фильм становится популярным, зритель начинает ждать следующую работу того же постановщика. Так произошло и с Эльдаром Рязановым. Его имя со временем превратилось в своеобразный знак качества.

Брагинский находился в другой профессиональной позиции. Его работа была тесно связана с созданием историй, характеров и диалогов, но после завершения сценария начиналась следующая стадия кинопроизводства. На экране литературный замысел превращался в режиссёрскую интерпретацию, обретал лица благодаря актёрам, приобретал ритм.

При этом заслуги Брагинского вовсе не игнорировались государством. В 1976 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1977 году он стал лауреатом Государственной премии СССР за «Иронию судьбы». В 1979 году получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых за сценарий «Служебного романа».

Как работали Брагинский и Рязанов. Фото © artfund

Последние сценарии и жизнь после

Эмиль Брагинский продолжал работать до последних лет жизни. Он не ограничивался комедиями и пробовал себя в разных жанрах, сотрудничал с другими режиссёрами. В 1980-е годы вышли снятые по его сценариям «Поездки на старом автомобиле» Петра Фоменко, «Артистка из Грибова» Леонида Квинихидзе, в 1990-м — «Любовь с привилегиями» Владимира Кучинского.

Сценарист умер 26 мая 1998 года в Москве. Ему было 76 лет. Его произведения продолжили жить на сцене и экране, а герои стали частью культурной памяти.

Авторы Альмир Хабибуллин