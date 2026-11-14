Новости СВО 14 ноября: ВС РФ освободили Котовку и давят ВСУ у Доброполья и Красного Лимана, Сумщина без электричества, новые переговоры в ОАЭ Оглавление Сумская область 14 ноября: ВС РФ ударили по энергетике Харьковская область 14 ноября: освобождена Котовка ДНР 14 августа: наступление у Доброполья и Красного Лимана Карта СВО на 14 ноября 2026 года Переговоры по Украине: Европа ищет дипломатов для Москвы Армия России заняла ещё одно село в Харьковской области, в Сумской области уничтожает подстанции, в ДНР продвижение на западной границе, Песков анонсировал новые переговоры в Абу-Даби — дайджест на 14 ноября. 4349 4349 Армия России расширяет зону контроля в ДНР и Сумской области. Обложка © ТАСС / Александр Река/

Сумская область 14 ноября: ВС РФ ударили по энергетике

Российские войска продолжают бои около Хотени и села Коронёк. В Краснопольском районе тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и артиллерия уничтожили позиции ВСУ в посадках. Также идёт работ по инфраструктуре противника в тылу.

— В Конотопе продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением. На этом фоне администрация города обратилась к командованию 8-й корпуса ДШВ с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры, но получили отказ, — сообщили в «Севере».

Проблем с электричеством в Сумской области стало ещё больше. ВС РФ уничтожили в Шостке и Воронеже электроподстанции ПС-110 и ПС-330. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что они работали на логистические центры и украинские предприятия, выпускающие беспилотники.

За сутки противник потерял в регионе более 80 человек, а также миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 14 ноября: освобождена Котовка

Армия России взяла под контроль Котовку. Населённый пункт освободили от подразделений 57-й бригады ВСУ бойцы 83-го полка 69-й дивизии 6-й гвардейской армии ВС РФ.

— Тактически Котовка приближает «северян» к дороге Старый Салтов – Приколотное. Это региональная рокада длиной около 40 километров, она связывает Старый Салтов с Приколотным и дальше с Великим Бурлуком, — рассказали в группировке «Север».

«Север» в Волчанском и Купянском районах наступает широким фронтом от Бугаевки до Хатнего. Приколотное и Великий Бурлук как раз находятся в зоне продвижения ВС РФ. Одновременно с этим бои идут у Алисовки и Высокой Яруги.

ДНР 14 августа: наступление у Доброполья и Красного Лимана

ВС РФ наступают в районе Доброполья. Украинские войска разбивают у Новофёдоровки и Торецкого. В самом Доброполье до сих пор вычисляют и уничтожают остатки ВСУ. По данным «Дневника десантника», противник присутствует на западных окраинах.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают беспилотники и позиции ВСУ под Славянском. Видео © Telegram / Минобороны Росссии

«WarGonzo» сообщает о столкновении Армии России с вражескими подразделениями в районе Красного Лимана. Здесь российские войска наступают на нескольких участках, однако ВСУ пытаются прорваться на позиции ВС РФ.

— На Краснолиманском направлении продолжаются сражения на участке Диброва – Озёрное – Ямполь, а также у Заречного, Ямполовки и Колодезей. Идут бои в районе Васютинского и Тихоновки, — пишет «WarGonzo».

Карта СВО на 14 ноября 2026 года

ВС РФ освободили Котовку. Фото © Telegram / Divgen

Переговоры по Украине: Европа ищет дипломатов для Москвы

Новый раунд переговоров по Украине с участием представителей России и США может состояться в ближайшее время. Вероятно, он пройдёт в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ОАЭ были созданы «чрезвычайно благоприятные, комфортные условия» для переговоров.

— Исходим из того, что он состоится достаточно быстро, в обозримой перспективе, — заявил Песков.

Возможно, что за стол переговоров сядут европейские дипломаты. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уверен, что Берлин будет представлен на новой встрече.

— Для нас это всегда было само собой разумеющимся: никаких решений о Европе без Европы и об Украине без Украины. Участие Германии — это очевидно. Здесь нет никаких сомнений, — сказал Мерц.

По данным Politico, в ЕС согласны, что европейцы должны быть на переговорах, но они не знают, кого отправить договариваться с Россией. Среди возможных кандидатов называют председателя Европейского совета Антониу Кошты и главу евродипломатии Каю Каллас.

Авторы Даниил Черных