«Дожимать»: Неделя, когда Запад рейдернул Nvidia, Мерц остался с носом, а Украина без денег Публицист и аналитик Александр Роджерс — о рейдерском захвате Nvidia, обвале рынка ИИ, сбое в авиации США и о том, почему западные экономики теряют управление, а России пора дожимать. 13781 13781 Неделя краха Nvidia, паники в США и польско-болгарского «денег больше нет». Обложка © коллаж © Life.ru фото © Getty Images / Soeren Stache/picture alliance, © ТАСС / Ansgar Haase, Virginia Mayo, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На уходящей неделе основным событием был не очередной, 789-й раунд переговоров по Украине (они регулярно проходят, и одинаково безрезультатно), а рейдерский захват корпорации Nvidia и связанный с ним обвал акций, знаменующий собой вероятное начало сдувания «пузыря ИИ».

Чем больше становится известно про эту историю, тем интереснее.

Во-первых, о романах Дженсена Хуанга с различными женщинами было широко известно ещё минимум два года назад. Об этом знали и в правлении компании, и в американском правительстве – и два года никому не было до этого дела.

Во-вторых, в ближайшем окружении Хуанга несколько человек слили акции Nvidia месяц назад на пике цены, хотя ранее никогда этого не делали.

В-третьих, накануне Хуанг принял решение вдвое сократить кредитные поставки оборудования для компании Сёмы Альтмана – с 250 миллиардов до 125 миллиардов долларов.

В-четвёртых, реальные претензии у США и американских ИИ-компаний к Хуангу были в том, что он отказывался ставить firmware ограничения в своё оборудование, чтобы оно работало только с «правильными» (сертифицированными в хоральной синагоге Нью-Йорка) ИИ-моделями.

В-пятых, как только его сняли, вся история с «китайской шпионкой» мгновенно протухла – американская разведка заявила, что ничего об этом не знает, а чиновники стали говорить «Это в прессе написали, а мы ничего такого не утверждали».

Опять же, все эти истории с акционерными (публичными) компаниями, из которых акционеры изгоняют их создателей (с Джобсом такая же история была) наглядно показывают все недостатки нынешнего «шерхолдингового капитализма». Вот почему, например, Гейб Ньюэлл никогда не делал «Стим» публичной компанией – чтобы никто не мог его выгнать или указывать ему, как управлять компанией.

В-шестых, выяснилось, что предполагаемая «китайская шпионка» оказалась жительницей Сингапура, которая занималась поставкой оборудования для дата-центров в Сингапуре и Малайзии, которые обслуживали компанию «Алибаба». Руководство Китая, кстати, против такой практики, потому что настаивает, чтобы большие китайские компании закупали отечественное оборудование (стимулируя внутренние разработки и производство), а не покупали его у американской Nvidia. Джеку Ма теперь влетит по шапке, расстреляют его в очередной раз (если, конечно, верить CNN и Bloomberg, которые его неоднократно хоронили).

В Nvidia развернулась кампания в поддержку ушедшего главы компании Дженсена Хуанга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jamesonwu1972

И теперь:

— Nvidia потеряла за неделю более полутриллиона, а за месяц – более 1,7 триллиона капитализации;

— компания управлялась директивным методом, более 60 топ-менеджеров докладывали непосредственно Хуангу без посредников, вся картина управления корпорацией существует только в его голове;

— сотрудники в панике, компания почти неделю без управления;

— это по цепочке может обрушить весь «пузырь ИИ»

— и крайних уже нашли (от Сёмы Альтмана, лоббировавшего отставку, и до израильского финдиректора, которая временно замещает Хуанга до назначения нового постоянного главы).

Почему это важно?

Во-первых, это повлияет на гонку ИИ и производство микросхем (с которыми у США и западных стран и без того проблемы).

Во-вторых, это может обрушить американский фондовый рынок, спровоцировав рецессию (которая и без того уже назревает достаточно давно).

В-третьих, такие отчаянные меры – с рейдерскими захватами – наглядное свидетельство того, что США проигрывают технологическую гонку. Не только в отрасли микроэлектроники, но и в сфере ИИ (где «ДипСик» уже захватил две трети рынка и продолжает отжимать клиентов у западных компаний).

Фото © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Из других новостей: в США масштабный сбой в системе управления полётами гражданской авиации привёл к отмене свыше 25 тысяч рейсов (специалисты говорят, что ликвидация последствий может занять от месяца или больше). Официальная версия, озвученная министром транспорта – перегрузка оборудования. Но оборудование раньше справлялось, а вот недавно на него установили плохо оттестированную систему ИИ (но про это говорить сейчас нельзя, ибо мейнстрим-тема), которая, хайли лайкли, и вызвала сбой.

А в субботу на реке Миссисипи танкер потерял управление и на полном ходу врезался в круизный лайнер и потопил его. Причины пока неизвестны. То ли ИИ, то ли украинский лоцман, пока неизвестно.

Если брать другие знаковые новости, то автомобильный концерн «Мерседес» заявил, что прекращает все инвестиции в немецкое автомобилестроение (но, возможно, не прекращает в китайское). При этом Мерц, чей рейтинг поддержки уже исчисляется в единицах процентов, всё ещё озабочен исключительно, где взять денег для его любимого Зеленского.

А вот правительства Польши и Болгарии заявили, что больше денег Украине давать не будут (это вдогонку к Чехии и Словакии, которые заявили об этом гораздо раньше). Жидеют ряды тех, кто всё ещё стоит, сидит или лежит вместе с Украиной. И денег у них всё равно нет.

Подытожим: западные экономики испытывают всё большие проблемы, процессы выходят из-под контроля, энтропия накапливается, а управленческие возможности, наоборот, истощаются. Надо дожимать.

Авторы Александр Роджерс