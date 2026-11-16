Новости СВО 16 ноября: ВС РФ взяли Весну, расширяют зону контроля у Воздвиженки и Терсянки, Трамп готовит «прорывные» гарантии Киеву
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Армия России пробивается к окраинам Славянска и Краматорска, «Восток» штурмует Каменское, Вашингтон подготовил «прорыв» в переговорах Москвы и Киева — дайджест на 16 ноября.
Армия России наступает в ДНР и новых оегионах. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ДНР 16 ноября: ВС РФ у окраин Славянска и Краматорска
Подразделения ВС РФ расширяют зону возле Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации с запада. На Добропольском участке силы Минобороны России продвинулись вдоль реки Водяная севернее Белозёрского, заняли село Весна и вышли на окраины соседней Новопавловки.
На подступах к Краматорску и Славянску идут бои за последний рубеж обороны перед выходом к восточным окраинам городов.
— Украинское командование перебрасывает на этот участок резервы для контратак к западу от канала Северский Донец — Донбасс на линии Никаноровка — Малиновка — Тихоновка, — отмечает военкор Павел Кукшкин.
По информации канала «Военная хроника», авиация ВКС России нанесла удар пятью фугасными авиабомбами по пунктам управления дронами в Райгородке. Населённый пункт находится примерно в 10 километрах к северо-востоку от Славянска. Туда же долгое время заводились подкрепления ВСУ.
Операторы БПЛА «Южной» группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Харьковская область 16 ноября: ВС РФ форсировали Оскол, бои в Купянске
В Харьковской области ВС РФ форсировали реку Оскол и закрепились в западной части Купянска-Узлового, одновременно зачищая южные кварталы Купянска. Штурмовые подразделения также развивают продвижение к западу и юго-западу от города.
На Волчанском и Великобурлукском участках бойцы Армии России расширяют плацдарм вокруг занятой Котовки. Выход южнее Бугаёвки позволил взять под плотный огневой контроль трассу Старый Салтов — Великий Бурлук.
— Если этот маршрут будет перерезан, то снабжение противника на данном участке останется возможным только через Печенеги, — подчеркнули авторы канала «Дневник десантника».
Запорожская область 16 ноября: «Восток» ведёт бои у Воздвиженки
В Запорожской области российские войска закрепляются в освобождённой Терсянке и расширяют зону контроля вокруг села.
— За минувшие сутки зафиксировано 12 попыток контратаковать. Пресекая удары противника, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперёд, — передаёт WarGonzo.
Силы Минобороны России также продвигаются в районе Воздвиженки и пресекают выдвижение штурмовых групп ВСУ у Новосолошино. На Каменском участке фронта сохраняется высокая напряжённость: столкновения идут у самого Каменского, севернее Плавней, южнее Лукьяновского и близ Степногорска.
Сумская область 16 ноября: «Север» наступает на Покровку и Новодмитровку
В Сумской области ухудшение погодных условий снизило общую динамику боевых действий, но подразделения группировки «Север» поддерживают темп и продвигаются. Противник же столкнулся с серьёзной логистической проблемой.
— Передовые позиции 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов наземных роботов на соревнования во Львовскую область с последующей отправкой в отпуск, — поделились авторы ресурса «Северный ветер».
Как сообщает военкор Евгений Лисицын, штурмовые группы ВС РФ продвинулись в районах Хотени и Груновки в Сумском районе, а также с тяжёлыми боями развивают наступление в сторону села Коренёк в Шосткинском районе. В Краснопольском районе, по данным WarGonzo, подразделения ВС РФ заняли новые позиции на рубеже Покровка — Новодмитровка.
Карта СВО на 16 ноября 2026 года
Армия Росси окружает Дружковку. Фото © divgen.ru
Трамп готовит Киеву новые гарантии безопасности
Вашингтон разрабатывает новый пакет предложений по завершению конфликта на Украине, отдельные пункты которого способны вывести переговорный процесс из тупика.
В ходе обсуждений удалось сформулировать новые инициативы, которые в окружении Дональда Трампа расценивают как потенциально «прорывные».
— Дональд Трамп считает необходимым предоставить Киеву надёжные гарантии безопасности и выработать механизмы, которые позволят предотвратить новые конфликты в будущем, — сообщил спецпосланник США Джаред Кушнер.
Параллельно с подготовкой повестки следующего раунда переговоров России, США и Украины американская администрация намерена содействовать налаживанию прямого диалога между Москвой и европейскими союзниками США.
Париж готов обсуждать с Москвой безопасность Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности начать с Россией переговоры о новой архитектуре европейской безопасности после завершения боевых действий на Украине. Выступая с оценкой региона после конфликта, французский лидер подчеркнул необходимость чётко сформулировать как позицию Европы по отношению к Москве, так и ожидания от Соединённых Штатов в сфере долгосрочной безопасности.
— Мы должны чётко заявить, в том числе россиянам, чего хотим после войны, — заявил Макрон.
При этом Франция по-прежнему поддерживает три ключевых направления: размещение западных военных контингентов на территории Украины после окончания конфликта, перспективы вступления Киева в НАТО и сохранение ВСУ в качестве крупнейшей армии в Европе.