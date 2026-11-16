Новости СВО 16 ноября: ВС РФ взяли Весну, расширяют зону контроля у Воздвиженки и Терсянки, Трамп готовит «прорывные» гарантии Киеву Оглавление ДНР 16 ноября: ВС РФ у окраин Славянска и Краматорска Харьковская область 16 ноября: ВС РФ форсировали Оскол, бои в Купянске Запорожская область 16 ноября: «Восток» ведёт бои у Воздвиженки Сумская область 16 ноября: «Север» наступает на Покровку и Новодмитровку Карта СВО на 16 ноября 2026 года Трамп готовит Киеву новые гарантии безопасности Париж готов обсуждать с Москвой безопасность Европы Армия России пробивается к окраинам Славянска и Краматорска, «Восток» штурмует Каменское, Вашингтон подготовил «прорыв» в переговорах Москвы и Киева — дайджест на 16 ноября. 8094 8094 Армия России наступает в ДНР и новых оегионах. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ДНР 16 ноября: ВС РФ у окраин Славянска и Краматорска

Подразделения ВС РФ расширяют зону возле Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации с запада. На Добропольском участке силы Минобороны России продвинулись вдоль реки Водяная севернее Белозёрского, заняли село Весна и вышли на окраины соседней Новопавловки.

На подступах к Краматорску и Славянску идут бои за последний рубеж обороны перед выходом к восточным окраинам городов.

— Украинское командование перебрасывает на этот участок резервы для контратак к западу от канала Северский Донец — Донбасс на линии Никаноровка — Малиновка — Тихоновка, — отмечает военкор Павел Кукшкин.

По информации канала «Военная хроника», авиация ВКС России нанесла удар пятью фугасными авиабомбами по пунктам управления дронами в Райгородке. Населённый пункт находится примерно в 10 километрах к северо-востоку от Славянска. Туда же долгое время заводились подкрепления ВСУ.

Операторы БПЛА «Южной» группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 16 ноября: ВС РФ форсировали Оскол, бои в Купянске

В Харьковской области ВС РФ форсировали реку Оскол и закрепились в западной части Купянска-Узлового, одновременно зачищая южные кварталы Купянска. Штурмовые подразделения также развивают продвижение к западу и юго-западу от города.

На Волчанском и Великобурлукском участках бойцы Армии России расширяют плацдарм вокруг занятой Котовки. Выход южнее Бугаёвки позволил взять под плотный огневой контроль трассу Старый Салтов — Великий Бурлук.

— Если этот маршрут будет перерезан, то снабжение противника на данном участке останется возможным только через Печенеги, — подчеркнули авторы канала «Дневник десантника».

Запорожская область 16 ноября: «Восток» ведёт бои у Воздвиженки

В Запорожской области российские войска закрепляются в освобождённой Терсянке и расширяют зону контроля вокруг села.

— За минувшие сутки зафиксировано 12 попыток контратаковать. Пресекая удары противника, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперёд, — передаёт WarGonzo.

Силы Минобороны России также продвигаются в районе Воздвиженки и пресекают выдвижение штурмовых групп ВСУ у Новосолошино. На Каменском участке фронта сохраняется высокая напряжённость: столкновения идут у самого Каменского, севернее Плавней, южнее Лукьяновского и близ Степногорска.

Сумская область 16 ноября: «Север» наступает на Покровку и Новодмитровку

В Сумской области ухудшение погодных условий снизило общую динамику боевых действий, но подразделения группировки «Север» поддерживают темп и продвигаются. Противник же столкнулся с серьёзной логистической проблемой.

— Передовые позиции 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов наземных роботов на соревнования во Львовскую область с последующей отправкой в отпуск, — поделились авторы ресурса «Северный ветер».

Как сообщает военкор Евгений Лисицын, штурмовые группы ВС РФ продвинулись в районах Хотени и Груновки в Сумском районе, а также с тяжёлыми боями развивают наступление в сторону села Коренёк в Шосткинском районе. В Краснопольском районе, по данным WarGonzo, подразделения ВС РФ заняли новые позиции на рубеже Покровка — Новодмитровка.

Карта СВО на 16 ноября 2026 года

Армия Росси окружает Дружковку. Фото © divgen.ru

Трамп готовит Киеву новые гарантии безопасности

Вашингтон разрабатывает новый пакет предложений по завершению конфликта на Украине, отдельные пункты которого способны вывести переговорный процесс из тупика.

В ходе обсуждений удалось сформулировать новые инициативы, которые в окружении Дональда Трампа расценивают как потенциально «прорывные».

— Дональд Трамп считает необходимым предоставить Киеву надёжные гарантии безопасности и выработать механизмы, которые позволят предотвратить новые конфликты в будущем, — сообщил спецпосланник США Джаред Кушнер.

Параллельно с подготовкой повестки следующего раунда переговоров России, США и Украины американская администрация намерена содействовать налаживанию прямого диалога между Москвой и европейскими союзниками США.

Париж готов обсуждать с Москвой безопасность Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности начать с Россией переговоры о новой архитектуре европейской безопасности после завершения боевых действий на Украине. Выступая с оценкой региона после конфликта, французский лидер подчеркнул необходимость чётко сформулировать как позицию Европы по отношению к Москве, так и ожидания от Соединённых Штатов в сфере долгосрочной безопасности.

— Мы должны чётко заявить, в том числе россиянам, чего хотим после войны, — заявил Макрон.

При этом Франция по-прежнему поддерживает три ключевых направления: размещение западных военных контингентов на территории Украины после окончания конфликта, перспективы вступления Киева в НАТО и сохранение ВСУ в качестве крупнейшей армии в Европе.

Авторы Артём Артёмов