Коммунальные каникулы и отсрочка. Что делать, если накопился большой долг за ЖКХ Оглавление Как установить точный размер долга Пени, отключение услуг и взыскание долга: что грозит неплательщику Рассрочка и коммунальные каникулы Субсидии и льготы Банкротство и другие основания списания долга Юристы рассказали, как можно избавиться от долга за услуги ЖКХ и законно снизить выплаты. Кому положены коммунальные каникулы, господдержка и рассрочка, а в каких случаях можно законно не платить за коммунальные услуги? Юристы рассказали как избавиться от долгов по ЖКХ. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как установить точный размер долга

Обязанность своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги установлена статьёй 153 Жилищного кодекса РФ. По общему правилу платить необходимо ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Этот срок применяется с 1 марта 2026 года; прежде оплачивать счета нужно было до 10-го числа. В предусмотренных законом случаях может быть установлен иной срок.

— Если задолженность значительная, нужно письменно запросить у управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации, с которой заключён прямой договор, расчёт долга по каждому месяцу и виду начислений. В расчёте должны быть различимы основной долг и пени, учтены платежи жильца, показания приборов учёта и действовавшие тарифы. Если часть суммы вызывает сомнения, следует потребовать её обоснования и подать заявление о перерасчёте, — рассказал управляющий партнёр юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

По его словам, проверка особенно важна, когда жильцу выставлены начисления за периоды, в которые он уже платил, показания счётчика не учтены, применён неверный тариф или неправильно рассчитаны пени. Перерасчёт возможен только по предусмотренным законом основаниям. Например, само по себе временное отсутствие в квартире не освобождает от оплаты всех услуг: порядок зависит от вида услуги, наличия счётчика и других условий.

Если потребитель перечисляет меньше полной суммы платежа и не указывает, за какие именно услуги платит, полученная сумма при определённых обстоятельствах может распределяться между начислениями пропорционально. Поэтому при оплате целесообразно указывать период и назначение платежа, а при наличии технической возможности оплачивать отдельные начисления раздельно.

— Если накопился большой долг за ЖКХ, первое, что вам нужно сделать, — проверить сроки задолженности. По статье 196 ГК РФ срок исковой давности составляет три года. Если управляющая компания пытается взыскать более старые долги, можно заявить в суде о пропуске срока исковой давности и добиться отказа во взыскании соответствующей суммы. По оставшейся задолженности можно договориться о рассрочке или отсрочке платежей, а при невысоких доходах — проверить право на государственную субсидию. Главное — не игнорировать проблему, а использовать предусмотренные законом способы уменьшить финансовую нагрузку, — рассказала член Российской гильдии риэлторов и Ассоциации гильдии риэлторов Москвы Юлия Новикова.

Пени, отключение услуг и взыскание долга: что грозит неплательщику

Юрий Митин отметил, что пени начисляются за просрочку по правилам статьи 155 Жилищного кодекса РФ. По общему правилу они начисляются начиная с 31-го дня просрочки; с 91-го дня применяется повышенный размер. Следует проверить период начисления и расчёт. Если долг взыскан не в том размере либо пени начислены неверно, это можно оспаривать в письменном обращении к исполнителю, а при судебном взыскании — представить возражения суду.

Жильца вправе ограничить или приостановить предоставление отдельных коммунальных услуг только при соблюдении порядка, установленного Правилами № 354. В частности, должника должны надлежащим образом уведомить и предоставить срок для погашения долга. Правила предусматривают возможность ограничения или приостановления электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, но не допускают приостановления отопления и холодного водоснабжения в многоквартирном доме.

— Ограничение услуги не может создавать угрозу жизни и здоровью жильцов или нарушать права других потребителей. Если услугу отключили без соблюдения установленной процедуры, это основание обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию, прокуратуру или суд, — добавил Юрий Митин.

Управляющая организация и другой кредитор вправе обратиться за взысканием долга в суд.

— Прежде всего нужно понимать, что долги в суде взыскивают в пределах исковой давности, хотя управляющая компания может считать долг и за её пределами. Проблема в том, что исковая давность применяется только в суде и только по заявлению ответчика, поэтому если долги в пределах исковой давности (3 лет), тогда есть смысл договариваться о рассрочке и об отсрочке с управляющей компанией. В противном случае нужно через суд закрепить долг в пределах исковой давности, а после этого уже договариваться о рассрочке. Кстати, суд может дать рассрочку уплаты долга при вынесении решения, — рассказал член Адвокатской палаты г. Москвы адвокат Олег Пантюшов.

Рассрочка и коммунальные каникулы

Для уже накопленного долга универсального права потребителя на рассрочку или отсрочку нет. Можно обратиться к управляющей организации, ТСЖ или поставщику ресурса с письменным предложением заключить соглашение о реструктуризации. В заявлении разумно указать, какую сумму должник способен перечислять ежемесячно, когда начнёт выплаты и чем вызваны затруднения. К заявлению можно приложить документы о доходах, потере работы, болезни, составе семьи или иных обстоятельствах.

Кредитор не во всех случаях обязан принять предложенный график. Поэтому соглашение необходимо получить в письменном виде и проверить, как в нём учитываются основной долг и пени, что происходит при нарушении графика и требуется ли отдельно оплачивать текущие счета.

— Коммунальные каникулы не являются самостоятельной федеральной льготой. Обычно так называют индивидуальную договорённость об отсрочке выплат по старому долгу или, реже, по текущим платежам. Её условия зависят от согласия кредитора. До подписания соглашения следует убедиться, что в документе указаны точные суммы, сроки и порядок погашения. Устное обещание не гарантирует, что взыскание долга или начисление пеней будет приостановлено, — отметил Юрий Митин.

Он обратил внимание, что отдельный случай обязательной рассрочки предусмотрен пунктом 72 Правил № 354. Если начисление за отдельную коммунальную услугу в платёжном документе превышает более чем на 25 процентов плату за аналогичную услугу за сопоставимый период предыдущего года, потребитель в установленных правилами случаях вправе получить рассрочку на 12 месяцев. Это правило относится к определённому резкому увеличению начисления за коммунальную услугу, а не к любому накопленному долгу. Оно не заменяет соглашение о реструктуризации ранее возникшей задолженности.

Субсидии и льготы

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется, если рассчитанные по региональным стандартам расходы семьи превышают допустимую долю совокупного дохода. Эта доля не является единой для всей страны: субъект РФ может установить показатель ниже федерального предельного уровня. Поэтому утверждение, что каждому нужно ориентироваться именно на 22 процента дохода, неточно. При расчёте учитываются, в частности, доход семьи, состав проживающих и региональные стандарты.

— Право на субсидию и порядок её предоставления определяются статьёй 159 Жилищного кодекса РФ и Правилами предоставления субсидий, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 761. Само наличие долга не всегда исключает получение субсидии. Существенно, подтверждена ли задолженность вступившим в законную силу судебным актом и заключено ли соглашение о её погашении. Поэтому при долге следует выяснить в органе соцзащиты или МФЦ, соответствует ли конкретная ситуация условиям предоставления субсидии, — рассказал Юрий Митин.

Субсидия снижает нагрузку на семейный бюджет, но не списывает накопленный долг и не отменяет обязанность оплачивать текущие начисления.

Банкротство и другие основания списания долга

Банкротство может привести к освобождению от части задолженностей, включая некоторые долги за ЖКУ, но оно не гарантирует списание любой суммы. Кроме того, процедура может повлечь расходы и другие правовые последствия, а текущие платежи по жилью и коммунальным услугам продолжают возникать.

— Для внесудебного банкротства недостаточно только того, чтобы долг находился в определённом диапазоне: закон устанавливает дополнительные условия. Судебное банкротство также связано с оценкой всей финансовой ситуации гражданина. Поэтому до обращения следует проверить возможность процедуры и её последствия по Федеральному закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — отметил Юрий Митин.

Не следует считать, что долг автоматически исчезает после окончания исполнительного производства из-за отсутствия имущества. Такое постановление может означать невозможность взыскания в конкретный момент, но не обязательно прекращает само обязательство.

— Банкротство — это крайняя мера, которую можно использовать, если долг накопился и объективно его невозможно платить. Что касается льгот, то, как правило, эти льготы уже учтены при расчёте долга. Если же нет, значит, нужно заявить о праве на льготы с целью перерасчёта суммы долга, — пояснил Олег Пантюшов.

Авторы Нина Важдаева