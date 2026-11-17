Друг Лужкова и генералов: как Якубович стал хозяином «Поля чудес» и сказочно разбогател Оглавление 6 млн за вечер: сколько Якубович взял за Душанбе? Как аукционист занял место убитого Листьева Кепка Лужкова: кем Якубович был до «Поля чудес» Дружба с генералами и гимн для «Альфы» Особняк Преображенского за 200 млн: как живёт Якубович Как живёт семья Леонида Якубовича Тридцать лет назад Леонид Якубович был в плену у бандитов, которые требовали, чтобы он предал шефа — Владислава Листьева. Сейчас ведущий «Поля чудес» живёт в роскоши и комфорте, как король. Life.ru открывает тайны знаменитого ведущего. 3158 3158 6 млн за полтора часа и замок за миллиард: сколько на самом деле заработал Якубович на «Поле чудес». Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Щербак, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © 1tv.ru

6 млн за вечер: сколько Якубович взял за Душанбе?

Всю последнюю неделю 81-летний Леонид Якубович гостил в Таджикистане. Его пригласили провести грандиозное спортивно-концертное мероприятие «Вечер больших побед», которое оплатил девелоперский холдинг TAS International Group как рекламу нового квартала Душанбе-сити. Страшно подумать, сколько организаторы отвалили звёздному телеведущему. Если верить продюсеру Сергею Дворцову, гонорар Якубовича за корпоратив в полтора часа достигает шести миллионов рублей. В этом конкретном случае доход может быть кратно выше. При этом Леонид Аркадьевич очень избирательно подходит к выбору заказчиков и абы с кем, не по своему сценарию работать не будет.

А вот бизнес Якубовичу особо денег не приносит. У него есть доли в двух компаниях. «Бильярдная мануфактура “Барсков и К”» под Калининградом формально работает либо в ноль, либо в убыток, её обороты ни разу не превышали семи млн рублей. Московская киностудия «Пендулум» из года в год сдаёт бухгалтерскую отчётность с нулевыми показателями, согласно реестру судебных приставов у неё есть налоговые долги в размере 22 тысяч рублей.

Леонид Якубович на красной дорожке в Душанбе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yakubovitch

Как аукционист занял место убитого Листьева

Леонид Якубович для россиян словно член семьи. На его капитал-шоу «Поле чудес», которое выходит с 1990 года, выросло не одно поколение россиян. Мало уже кто помнит, но изначально передачу вёл Владислав Листьев. По самой популярной версии, Листьев был убит, потому что не хотел быть ведущим и конфликтовал с бизнес-партнерами. До предела ситуация накалилась, когда успех «Поле чудес» превзошел все ожидания. Покойный медиаменеджер неожиданно ушел из хитовой передачи и передал своё место доселе никому неизвестному Леониду Якубовичу. Это удивительно, ведь проводился кастинг, на котором рассматривались преимущественно девушки, также была идея доверить пост популярному на тот момент шоумену Игорю Угольникову. Но пришел не имевший опыта на телевидении Леонид Аркадьевич…

Такое решение объясняется чудом. Мол, Листьев случайно вспомнил талантливого парня Лёню, с которым познакомился десять лет назад на творческом квартирнике. Важные нюансы: Якубовича якобы пришлось уговаривать, и поначалу он имел лишь статус временно исполняющего обязанности ведущего.

Как писали СМИ, в 1994 году Леонида Якубовича якобы похитили бандиты, чтобы под пытками заставить предать Владислава Листьева.

— Якубовича похитили по заказу трёх членов совета директоров «ВиДа». Готовилось превентивное изгнание Листьева из компании. Якубовича вынуждали подписать бумаги об уходе от Влада, чтобы выбить у того главный козырь — программу «Поле чудес». Леонида Аркадьевича держали взаперти несколько суток. Но надо ему отдать должное — он проявил мужество, не дрогнул и ничего не подписал, — рассказывал в свое время сотрудник «ВиДа» журналист Евгений Додолев.

В январе 1995 года Владислав Листьев покинул группу компаний, а в марте его убили. Позднее Леонид Якубович стал топ-менеджером «ВиДа». Там же в девяностых работала его нынешняя, третья по счёту супруга, Марина Видо.

Владислав Листьев, юмористка Клара Новикова и Леонид Якубович во время съемок «Поля чудес» в Московском цирке на Цветном бульваре. 1992 год. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Кепка Лужкова: кем Якубович был до «Поля чудес»

Биография Леонида Якубовича полна странностей. Сын кавалера ордена Красной Звезды и акушера-гинеколога, родился в Москве, выучился на инженера в МИСиС, по молодости играл в КВН и писал тексты для телевизионных передач.

В 1988 году Леонид Якубович выступил ведущим первого московского конкурса красоты. В 1989-м он уже перешёл на работу аукционистом. Судя по всему, Леонид Аркадьевич был знаком с Юрием Лужковым, ещё до того, как тот стал мэром.

— Я собирал историю аукционов в России и в итоге пришел к Юрию Михайловичу Лужкову с предложением об организации аукционного дома в Москве. И он эту идею сразу подхватил. Помню, на одном благотворительном аукционе, где собирали деньги на хоспис, я продал кепку Лужкова, — признавался Якубович.





Дружба с генералами и гимн для «Альфы»

Складывается ощущение, что Леонид Якубович близок и с силовиками. Например, когда он праздновал 75-летний юбилей, к нему в студию пришли его ближайшие друзья, среди которых были тогдашний председатель комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов, бывший замглавы командира внутренних войск МВД генерал Вячеслав Дадонов, экс-куратор подмосковного ОМОНа генерал Владимир Позняк, офицеры ФСБ в отставке Сергей Бабкин и Алексей Филатов.

А вот другой малоизвестный факт, Леонид Аркадьевич написал негласный гимн для спецназа ФСБ группы «Альфа» и дружит с её ветеранами.

Особняк Преображенского за 200 млн: как живёт Якубович

Леонид Якубович живёт там же, где и профессор Преображенский из романа Булгакова «Собачье сердце», но только с большим комфортом и на большей жилплощади. Речь о дореволюционном особняке в Пречистенских переулках между Храмом Христа Спасителя и главным зданием МИДа РФ в Хамовниках. Краеведы называют этот дом «калабуховским», отмечая его нарядный и асимметричный фасад с просторными балконами-галереями. Если книжный персонаж занимал в нём семь комнат, то ведущий «Поля Чудес» использует сразу десять — это более 235 квадратных метров. Стоимость такого актива от двухсот миллионов рублей. Якубович владел им совместно с третьей женой с середины нулевых.







Леонид Якубович, наверное, стесняется роскошной резиденции, поэтому приглашает журналистов на интервью в другую свою квартиру, куда более скромную. Трёхкомнатную в Доме, построенном при Хрущёве для артистов балета Большого театра. Архитектурный стиль эклектика — сочетание сталинского неоклассицизма и хрущёвского лаконичного модернизма. Расположение козырное: на углу Садового кольца и Каретного ряда.

Право собственности на эту квартиру ведущий зарегистрировал зимой 2016-го. Вскоре её отремонтировали в рамках программы «Идеальный ремонт». Телевизионщики говорили, что площадь квартиры 60 «квадратов», хотя на самом деле, судя по базе ЕГРН, 83 квадрата. Цена — от 55 млн рублей. Прежними хозяевами были члены семьи народной артистки Советского Союза Нины Исаковой.

Дом артистов балета Большого театра на Садовом кольце. Фото © yandex.ru

По данным канала SHOT, у Леонида Аркадьевича есть целый замок в элитном посёлке «Усадьба Веледниково» на реке Истре в Подмосковье. Это не «Диснейленд» Пугачёвой и её мужа, но близко. Размер земли 30 соток, гаража 63 квадрата, бани 80 квадратов, гостевого корпуса 366 квадратов, а вот площадь самого замка неизвестна, его просто нельзя найти на кадастровой карте.

Домовладение Якубовича имеет вид классической русской усадьбы: белоснежные стены, изумрудная кровля, люкарны, полуротонды, бельэтаж, террасы с балюстрадой и маршевая лестница, нисходящая в регулярный парк.

Стоимость соответствующая — до миллиарда рублей.

Старосветская усадьба Леонида Якубовича в КП Усадьба Веледниково. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Якубович был связан и с другими адресами. Например, дачей на дюжине соток в охраняемом посёлке «Луч» по Минскому шоссе — около 50 млн рублей. Плюс коттеджем в деревне Сивково — стоимость примерно 15 млн рублей, копейки по меркам телеведущего.

А ездит Леонид Аркадьевич на шестилетнем Lexus LX, новый такой продается за 12 млн рублей. В этом году ведущий уже дважды ремонтировал авто по КАСКО.

Как живёт семья Леонида Якубовича

О первой жене Леонида Якубовича ничего неизвестно — это было студенческое время. Вторая по счету супруга, Галина Антонова, занимает прежнюю квартиру семьи в сталинке на Гончарной набережной у Большого Краснохолмского моста — стоимостью до 32 млн рублей.

Сын от Галины, Артем Антонов, живёт в 128-метровых хоромах в ЖК бизнес-класса «Грохольский» на проспекте Мира за ботаническим садом «Аптекарский огород». Цена около 51 млн рублей. Артем Леонидович вплоть до недавнего времени работал на том же телеканале, что и отец, в дирекции информационных программ.





Внучка Леонида Якубовича, 26-летняя Софья Антонова, получила диплом в престижной Внешнеторговой академии при Минэкономразвитии. Но резюме у неё пока не очень: промоутер во «Вкусно и точка» и ивент-менеджер на городских фестивалях. Судя по соцсетям, девушка живёт в свое удовольствие: много тусуется и выкладывает провокационные фотографии.

Третья супруга Леонида Якубовича, Марина Видо, недавно закрыла ИП в сфере управления недвижимостью. Ранее она владела 20% долей в «Балтийском карьерном управлении» (фирме, которая занималась разработкой карьеров в Калининграде) и 49% долей в столичной «Дизайн-студии “Миланиум”».







У Марины Видо имеется отдельная жилплощадь — двушка в цэковской брежневке на Большой Никитской улице недалеко от Арбата стоимостью до 50 млн рублей.

Дочь Леонида Якубовича, 26-летняя Варвара Видо, давно окончила журфак МГИМО, но до сих пор находится в поисках себя. Она трудилась корреспондентом в ТАССе, управленцем в международной светотехнической корпорации и IT-менеджером в столичной компании по информационной безопасности. Сейчас девушка позиционирует себя музыкантом-писателем, представляется псевдонимом Barbara Vido, увлекается косплеем и предлагает свои услуги для проведения мероприятий. Год назад Варвара выпустила на собственные деньги книгу — фэнтези «Рыцарь и цыган», цена в книжных магазинах — 3,5 тысячи рублей.

Авторы Пётр Егоров