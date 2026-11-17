Новости СВО 17 ноября: ВС РФ штурмуют Красный Лиман и зачищают Веролюбовку, разбита 68-я бригада ВСУ, переговоры по Украине в Шэньчжэне Оглавление Сумская область 17 ноября: «Солнцепёки» сожгли 104-ю бригаду ТрО Харьковская область 17 ноября: наступление на Харьков ДНР 17 ноября: ВС РФ взяли часть Красного Лимана Карта СВО на 17 ноября 2026 года Переговоры по Украине: саммит Путина и Трампа в Шэньчжэне Армия России освободила часть Красного Лимана, 104-я бригада ТрО уничтожена, трёхсторонние переговоры по Украине пройдут в Китае — дайджест на 17 ноября. 6711 6711 Армия России уничтожает ВСУ в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 17 ноября: «Солнцепёки» сожгли 104-ю бригаду ТрО

Армия России продвинулась в районе села Коренёк, а также уничтожила позиции противника в Краснопольском районе.

— В Сумской области расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» поддерживают наступление штурмовых подразделений группировки «Север». Пакет «термобарических приветов» получили позиции боевиков 104-й ОБр ТрО, — рассказали в группировке «Север».

ВС РФ также наступают у Хотени и Груновки. Здесь крупные потери несёт 68-я бригада ВСУ.

— Командование отправляет малые группы бригады в бессмысленные контратаки, после чего с боевиками пропадает связь, а их трупы остаются замерзать в густом лесном массиве, — отметили в «Севере».

В общей сложности украинские подразделения за сутки в Сумской области потеряли свыше 140 человек, а также станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 17 ноября: наступление на Харьков

Российские войска занимают новые рубежи в Харьковской области. В это же время ВСУ мародёрствуют в тех населённых пунктах, откуда эвакуировали мирных жителей. Армия России ведёт бои у Приколотного и Шевченково Первого.

Продолжается ликвидация противника в тыловых районах. В районе села Макарово разбит пункт временной дислокации. Активные действия ВС РФ на этом участке позволяют приблизиться к Харькову.

— Бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» дождались, когда группа военнослужащих противника зайдёт внутрь, после чего нанесли точный удар дронами, — сообщили в «Севере».

Расчёт «Пиона» группировки «Запад» нанёс удары по позициям с живой силой противника в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 17 ноября: ВС РФ взяли часть Красного Лимана

Не прекращаются бои у Красного Лимана. ВС РФ контролируют часть города.

— Восточные окраины Красного Лимана под нашим контролем. Есть информация о присутствии отдельных групп ВС РФ в северной части города. В лесах на южных и юго-западных окраинах города идут встречные бои. Тут противник проводит регулярные локальные контратаки, — пишет «Дневник десантника».

Противника уничтожают в Райгородке. Этот посёлок лежит на пути Армии России к Славянску. Пока он под контролем ВСУ и его используют для переброски сил на север ДНР.

— Этот населённый пункт украинские формирования пытаются задействовать как опорную точку для попыток прорыва в направлении Красного Лимана, однако все такие попытки остаются безуспешными, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

ВС РФ восстановили контроль над Веролюбовкой. По словам военного аналитика Анатолия Радова, российские войска проводят зачистку. Успех здесь позволяет обезопасить Алексеево-Дружковку и продолжить операцию по охвату Дружковки.

Карта СВО на 17 ноября 2026 года

ВС РФ расширяют зону контроля в районе Казачьей Лопани. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Переговоры по Украине: саммит Путина и Трампа в Шэньчжэне

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите АТЭС в Китае он, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят Украину.

— Согласованы некоторые вопросы, которые будут обсуждаться, естественно, и тема украинского урегулирования, соответствующие американские предложения, соответствующие российские соображения и идеи, — подтвердил слова Трампа помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Встреча трёх лидеров пройдёт 19 ноября. Европейцев на ней не будет, но представители ЕС пытаются найти место за столом будущих переговоров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обозначила позицию Европы.

— Мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию, — сказала фон дер Ляйен.

Москва поставила условие, чтобы европейцы могли принять участие в переговорах.

— Когда мы получим чёткий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, тогда мы и будем ставить вопрос об их участии, — объяснил Ушаков.

Авторы Даниил Черных