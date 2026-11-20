Маткапитал на второго ребёнка в 2027 году: кому положен миллион, а кому — только доплата Оглавление Сколько будет маткапитал на второго ребёнка в 2027 году Когда изменится размер Если капитал на первого ребёнка не выплачивали Если первенцу капитал уже выплачен Как получить маткапитал на второго ребёнка Куда можно направить средства Частые вопросы Сколько будет маткапитал на второго ребёнка в 2027 году: прогноз 1 028,7 тыс. руб., условия получения и что меняется, если капитал на первенца уже получен. Маткапитал на второго ребёнка в 2027 году превысит миллион — но не для всех. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Олег Елков, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По прогнозу Минтруда, с 1 февраля 2027 года материнский капитал на второго ребёнка может составить до 1 028 743,71 рублей — но только в случае, если семья не получала выплату на первенца. Пока это предварительная сумма, ведь окончательный размер будет зависеть от фактической инфляции за 2026 год. Если же капитал на первого ребёнка уже выплатили, семье полагается доплата. Общий обзор сумм и индексации — в материале о маткапитале в 2027 году.

Сколько будет маткапитал на второго ребёнка в 2027 году

Кратко:

Если второй ребёнок рождён или усыновлён с 2020 года, а капитал на первого не выплачивали — в 2026 году это 963 243,17 руб., в 2027, предварительно, 1 028 743,71 руб.

Второй ребёнок рождён или усыновлён с 2020 года, а сертификат на первого уже получен — в 2026 году доплата составит 234 321,27 руб.

То есть сумма маткапитала на второго ребёнка зависит от того, не получала ли семья его раньше. Если сертификат на первого ребёнка не оформляли и выплату не назначали, при рождении второго семья получает сумму в полном размере, по прогнозу Минтруда от 1 октября 2026 года, с 1 февраля 2027 года она может составить 1 028 743,71 рублей. При рождении второго ребёнка — доплата.

Маткапитал — это целевая мера господдержки, просто «наличкой» на любые расходы его не выдают. Сертификат подтверждает право семьи на средства, которые можно направить на установленные законом цели. Получить их на руки и потратить без ограничений нельзя.

Сколько составит маткапитал в 2027 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vunishka

Когда изменится размер

Плановая дата индексации намечена на 1 февраля 2027 года, Минтруд сообщил о ней еще 1 октября 2026 года. Ведомство прогнозировало повышение на 6,8% и рассчитало предварительные суммы с учётом ожидаемой инфляции.

Но касается это не только новых сертификатов. Если семья получила маткапитал раньше, но не использовала его полностью, индексируется также и неиспользованный остаток. Пересчитывать сертификат или подавать отдельное заявление только ради индексации не нужно, а узнать актуальную сумму можно в личном кабинете на Госуслугах или через Социальный фонд России.

Если капитал на первого ребёнка не выплачивали

Так бывает в двух случаях: первый ребёнок родился до 2020 года, когда программы на первенца ещё не было, либо родители просто не оформляли и не тратили капитал за первенца. Тогда за второго ребёнка семья получает сразу полную сумму. По данным 2026 года это 963 243,17 руб., по прогнозу Минтруда с 1 февраля 2027 года она достигнет 1 028,7 тыс. руб.

Право на полную выплату есть и у семей, где второй ребенок родился с 2007 по 2019 год, а сертификат использован не был — в этом случае положено 728 921,90 руб. (как сейчас за первого).

Если первенцу капитал уже выплачен

Доплата за второго ребёнка положена даже в том случае, если капитал на первенца уже получен или частично потрачен. По данным 2026 года она составляет 234 321,27 руб. и вместе с выплатой за первого ребёнка складывается в ту же полную сумму — 963 243,17 руб.

Прогноз на 2027 год для доплаты пока не опубликован: её размер станет известен вместе с остальными суммами, после того как правительство утвердит коэффициент индексации. Если часть капитала уже потрачена, с 1 февраля 2027 года проиндексируют только неизрасходованный остаток.

Есть ли маткапитал на второго ребёнка. Фото © ТАСС / Олег Елков

Как получить маткапитал на второго ребёнка

В большинстве случаев сертификат оформляется автоматически. После регистрации рождения сведения поступают в Социальный фонд, а уведомление о сертификате появляется в личном кабинете на Госуслугах. Если документ не отобразился или сведения в нём требуют уточнения, можно обратиться в СФР и проверить, есть ли у семьи право на выплату.

При усыновлении или если данные не поступили в фонд автоматически, может понадобиться заявление. Его можно подать через Госуслуги, клиентскую службу СФР или МФЦ — в зависимости от ситуации и доступности услуги. Для рассмотрения могут потребоваться документы или сведения о рождении и усыновлении детей, а также данные, подтверждающие право на материнский капитал.

После получения сертификата заявление на распоряжение средствами подают отдельно, так как назначение капитала не означает, что деньги автоматически перечислят семье. СФР проверяет выбранную цель и документы. Для некоторых направлений часть сведений фонд получает самостоятельно, однако перечень требований зависит от того, на что именно планируют направить средства.

Сертификат не обязательно получать на бумаге. Он оформляется в электронном виде, а актуальную информацию о сумме и остатке можно запросить онлайн.

Куда можно направить средства

Направлений шесть, и деньги разрешено делить между ними. Среди них:

улучшение жилищных условий, в том числе первоначальный взнос или погашение жилищного кредита;

образование детей, включая оплату детского сада и обучения;

ежемесячная выплата на ребёнка до трёх лет, если семья отвечает условиям по доходу;

покупка товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью;

формирование накопительной пенсии в предусмотренных законом случаях;

единовременная выплата остатка, если его размер не превышает установленный лимит.

Сразу после рождения второго ребёнка доступны ипотека (первоначальный взнос или погашение кредита), оплата детского сада, ежемесячная выплата семьям с невысоким доходом до трёхлетия ребёнка, товары и услуги для ребёнка-инвалида. Остальные направления открываются после того, как ребёнку, давшему право на капитал, исполнится 3 года: покупка или строительство жилья без кредита, обучение любого из детей, накопительная пенсия владельца сертификата. Если на счёте осталось не более 10 тыс. руб., их можно получить единовременно.

Когда будет индексация маткапитала. Фото © Shutterstock / FOTODOM / komokvm

Частые вопросы

Маткапитал на второго ребёнка получат, если капитал за первого уже потрачен?

Да. Доплата за второго ребёнка положена независимо от того, потрачена ли выплата за первенца полностью или частично. По данным 2026 года она составляет 234 321,27 руб.

Нужно ли подавать заявление при рождении второго ребёнка?

Нет. Сертификат оформляется автоматически, а сумма на действующем сертификате увеличивается без новых заявлений. Обратиться в СФР самостоятельно нужно, только если уведомления нет в течение месяца после рождения или ребёнок усыновлён.

Меняется ли сумма после индексации, если сертификат ещё не использован?

Да, индексируется и полная сумма, и неиспользованный остаток. Пересчёт происходит автоматически, менять сертификат не требуется.

Превысит ли выплата на второго ребёнка миллион рублей?

По прогнозу Минтруда — да: с 1 февраля 2027 года ожидается 1 028,7 тыс. руб., но только для семей, которые не получали капитал на первого ребёнка. Окончательная сумма станет известна после утверждения коэффициента индексации.

Можно ли обналичить маткапитал?

Нет. Средства перечисляются только в безналичной форме на цели, предусмотренные законом. Исключение — единовременная выплата остатка до 10 тыс. руб.

Авторы Андрей Ананьев