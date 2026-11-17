Возмездие за Крымский мост: баллистика разнесла мосты в Киеве, а «Герани» добили ВПК Украины Оглавление Киев: ВС РФ делят город на части Днепропетровская область: Fire point получил российские ракеты Харьковская область: власти замалчивают проблему со светом Запорожская и Одесская области: горят предприятия и порты Армия России нанесла массированный удар по целям на Украине. Это возмездие за атаки на Крымский мост и мирные города. Заводы и порты закрылись после прилёта БПЛА и ракет, а в Киев встал из-за разрушения мостов. Подробнее — в материале Life.ru. 3314 3314 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После террористического удара по Крымскому мосту и рекордного налёта на регионы России ВС РФ нанесли удар возмездия. Ответ был дан с помощью БПЛА, баллистических ракет и авиабомб. Целями стали предприятия, генерирующие электроэнергию и работающие на ВСУ, транспортная и портовая инфраструктура, путепроводы в Киеве.

— Оказалось, что радоваться ударам по Крымскому мосту не особо весело, когда сразу по двум стратегическим переправам в столице прилетает баллистика, —пишет «Рыбарь».

Мосты в Киеве поражены баллистическими ракетами. Видео © Telegram / Kotsnews

Киев: ВС РФ делят город на части

В украинской столице удар нанесён по предприятию ООО «Техно-Линкс». По данным Министерства обороны Российской Федерации, его мощности были задействованы в производстве БПЛА, в том числе Ан-196 «Лютый». Также атакован завод «Укрпластик». Оно занималось выпуском комплектующих для беспилотников.

Целями ВС РФ стали Северный и Южный мосты в Киеве. Конструкции уже попадали под удары, после которых в городе ограничивалось движение.

— Судя по отсутствию прикрепления вант с одной стороны моста, наш удар привёл к уничтожению точки их крепления. И уничтожение второй симметричной точки приведёт если не к обрушению самого моста (что весьма вероятно), то к практически полному выведению его из строя, — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

Однако авторы канала «Рыбарь» не так оптимистичны в оценках повреждения путепроводов. Они считают, что упомянутые Подолякой ванты не повреждены, потому что их и не было, но это не означает, что мост не получил урон.

— Даже нынешние пусть и не фатальные повреждения наглядно показывают возможность вывода объектов из строя. Это вопрос массированности, регулярности, подбора средств и — особенно важно — точности, — говорится в публикации «Рыбаря».

В Киеве поражены Северный и Южный мосты. Инфографика © Life.ru

Днепропетровская область: Fire point получил российские ракеты

В Днепропетровске атакованы подстанция ПС-330 и несколько заводов. Целью ВС РФ стал «Южный машиностроительный завод имени О.Макарова». Он производил ракеты FP-5 «Фламинго», FP-9, а также БПЛА. В Павлограде получило повреждения предприятие «Софрахим». На нём также выпускали ракеты Fire point, «Гром» и «Нептун-МД».

В Черкасской области взрывы прогремели в городе Смела. Здесь удар пришёлся по ГП «Оризон-Навигация». Компания занималась выпуском FP-9 и компонентов для «Нептуна».

Харьковская область: власти замалчивают проблему со светом

В Харькове разрушена ТЭЦ-5. Она питала электричеством предприятия, работающие в интересах ВСУ.

— Мэр Терехов сообщил о «нескольких ракетных ударах по Холодногорскому району». Про станцию говорят мониторы, власти молчат. Зато в области ввели аварийные отключения, Изюмская громада целиком без света, — сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Запорожская и Одесская области: горят предприятия и порты

В Запорожье поражено предприятие «Мотор-Сич». Оно выпускало ракеты FP-5 «Фламинго», FP-9 и двигатели МС-400 для «Нептун-МД». Аналогичную продукцию делал машиностроительный завод им. Омельченко. По нему тоже нанесён удар.

В Измаиле атакована портовая инфраструктура, используемая ВСУ. В Чёрном море под прицел попал сухогруз, шедший в Черноморск. Он доставлял груз военного назначения.

Авторы Даниил Черных