С 23 ноября начнётся укрепление курса рубля. Сколько будет стоить доллар на следующей неделе Оглавление Анонс событий, которые повлияют на курс рубля на неделе с 23 ноября Прогноз курса рубля на неделю с 23 по 29 ноября Экономисты дали анонс основных событий, которые повлияют на стоимость валют с 23 ноября. Почему ожидается укрепление рубля и каким станет курс доллара на следующей неделе? Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Анонс событий, которые повлияют на курс рубля на неделе с 23 ноября

В ближайшие недели курс рубля к доллару, евро и юаню прежде всего определит соотношение валютной выручки экспортёров и спроса импортёров. Профицит текущего счёта за январь–сентябрь, по данным Банка России, составил 40,8 млрд долларов, но для курса важны и сроки поступления и продажи выручки. Среди факторов давления — покупки валюты и золота по бюджетному правилу: с 9 ноября по 4 декабря они запланированы в объёме 15,6 млрд рублей в день. В то же время ключевая ставка 14% поддерживает привлекательность рублёвых сбережений и сдерживает внутренний спрос, в том числе на импорт. Так охарактеризовал ситуацию на валютном рынке директор инвестиционного управления НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Юрий Мишуков.

— К основным триггерам я отношу изменение нефтяных цен, условия внешнеторговых расчётов, геополитические новости и сезонный рост спроса на валюту в конце года; для доллара и евро значима также их динамика на мировом рынке. В базовом сценарии допускаю колебания рубля без устойчивого тренда: увеличение экспортных поступлений может поддержать курс, тогда как рост импорта или усиление внешних ограничений — оказать давление, — добавил Юрий Мишуков.

Потенциал укрепления рубля ограничен сезонным повышением спроса на импорт, ежедневными покупками валюты Минфином по бюджетному правилу на 15 млрд рублей, относительной силой самого доллара на мировом рынке. Индекс американской валюты DXY выше 103 п., это максимальные уровни с марта 2025 года. Девальвация рубля сдерживается высокой валютной выручкой, основанной на ценах нефти сентября-октября, процентными ставками в экономике, которые почти не меняются на фоне монетарной паузы ЦБ, а также уже упомянутым геополитическим контекстом. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Концовку месяца рубль обычно проводит уверенно – сказывается дополнительный приток валюты от экспортёров, связанный с фискальными платежами. Относительно благоприятным для рубля остаётся геополитический контекст. Спрос на валюту как страховку от внешних рисков не растёт. Однако валютный спрос увеличивается со стороны импортёров, которые готовятся к сезону высоких продаж. На эти моменты обратил внимание инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, импортные потоки в этом году могут быть шире за счёт ввоза моторного топлива, а также комплектующих и оборудования для ремонта объектов инфраструктуры, в частности повреждённых НПЗ. Повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного курса уже учтены в текущем курсе.

— Главными событиями недели станут 25 ноября — в этот день будет публикация данных по инфляции в России. Они повлияют на ожидания относительно дальнейших решений ЦБ по ключевой ставке, а также выход статистики по ВВП и инфляции в США — сильные показатели могут поддержать доллар и ослабить рубль. Также важным днём станет 29 ноября — день заседания ОПЕК+. Решения по добыче нефти могут повлиять на нефтяные цены и курс рубля в начале декабря, — рассказала эксперт финансового маркетплейса Сравни Евгения Веселова.

Главное событие этой недели — саммит АТЭС 19 ноября с подтверждённой встречей лидеров России, Китая и США. Позитивные геополитические ожидания сейчас сами по себе работают как фактор поддержки рубля. Второй фактор технический — налоговый период. 30 ноября проходят платежи почти на 5 трлн рублей, включая НДПИ на 1 380 млрд, и под эти даты экспортёры традиционно наращивают продажи валюты. Так что конец месяца должен быть для рубля легче. Против него работают рекордные покупки валюты по бюджетному правилу, посчитанные ещё по октябрьской цене нефти, и лаг в поступлении экспортной выручки, из-за которого эффект подешевевшей нефти рубль почувствует только в декабре-январе. На эти факторы обратил внимание заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

Прогноз курса рубля на неделю с 23 по 29 ноября

Андрей Смирнов считает, что рубль может немного укрепиться на будущей неделе. Локальную поддержку окажет налоговый период. Доллар может опуститься к 81-82, евро – под 90, юань – к 12,2. Прогноз актуален при условии, что цены на нефть не опустятся ниже 90 долларов и внешний фон не ухудшится.

— На следующей неделе прогнозируем курс рубля на уровне 81-83 за доллар, 90-92 за евро и 12,2-12,4 за юань, — рассказал Александр Бахтин.

По мнению Евгении Веселовой, базовый сценарий для курса рубля на следующую неделю — умеренное укрепление или сохранение текущих позиций. Снижение доллара ниже 80 рублей возможно, но пока маловероятно без дополнительных позитивных факторов. На следующей неделе рубль может немного укрепиться благодаря налоговому периоду. В конце ноября экспортёры традиционно увеличивают продажи валютной выручки, чтобы перечислить налоги в бюджет. Это поддерживает спрос на рубли. Прогноз на неделю: доллар — 81-84 рубля, евро — 90-93 рубля, юань — 12,1-12,5 рубля.

— Базовый ориентир — это 12,3–12,6 за юань, или примерно 84–85 за доллар. Фундаментально рубль стоит на месте, а движут им два переключателя в моменте. Первый — нефть и геополитика: в пятницу он укреплялся до 12,3 за юань на росте котировок после удара США по Ирану, но эскалации не последовало, нефть снова начала дешеветь, и в понедельник рубль потерял 1%, уйдя к 12,4. Вторым фактором я бы назвал юаневую ликвидность — однодневные юаневые ставки подскочили на 1 п. п. до 1,4% и прямо утянули курс за собой. В последнее время с юаневой ликвидностью было благополучно, и ставки вполне могут вернуться почти к нулю, тогда рубль останется около текущих уровней, — отметил Ян Пинчук.

Авторы Нина Важдаева