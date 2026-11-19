Врачи за 40 баллов, цирк вместо вуза и пропавшие 40 млн: что не так с университетом «Синергия» Оглавление Задержание проректора «Синергии»: куда пропали 40 млн Нарушения «Синергии», установленные судом и Рособрнадзором Володин, Ливанов и Рособрнадзор: почему к «Синергии» есть вопросы Штрафы за рекламу и возврат денег только через суд Гарантия трудоустройства, которой нет в договоре «Синергия» ни при чём: как вуз отвечает на скандалы 16 млрд выручки и 0,8% прибыли: финансы «Синергии» Кассовый разрыв и долги: как «Синергия» живёт «с колёс» P.S Университет «Синергия» снова попал в скандал — его проректора сначала задержали, а позже предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Life.ru выяснял, как ведёт дела крупнейший частный вуз России, какие к нему есть вопросы и почему его юристы живут в судах. Пропавшие миллионы и суды за каждую копейку: как «Синергия» живёт за счёт контрагентов. Коллаж © Life.ru. Обложка © synergy, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Задержание проректора «Синергии»: куда пропали 40 млн

В Москве предъявили обвинение ранее задержанному проректору университета «Синергия» по региональному развитию Михаилу Ерофееву. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках открытого уголовного дела в самом вузе прошли обыски.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, под внимание следствия попали два госконтракта «Синергии» на общую сумму 40,5 миллиона рублей. Есть подозрение, что при выполнении как минимум одного из них — стоимостью 31,2 миллиона — руководство организации фактически потратило лишь 13,5, а остальные деньги «потерялись». Также, по данным следствия, результат выполненных университетом работ не соответствовал техническому заданию.

Это не первый случай, когда в организацию приходят правоохранители, и не первый публичный скандал с её сотрудниками.

Нарушения «Синергии», установленные судом и Рособрнадзором

«Синергия» регулярно попадает в скандалы, связанные как с учебным процессом, так и с деятельностью своих сотрудников или уполномоченных лиц.

В 2022 году Рособрнадзор пришёл в «Синергию» с проверкой, и в её результате Мещанский районный суд Москвы признал университет виновным по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением лицензионных требований). Из материалов дела следовало, что образовательные программы не имели необходимых реквизитов утверждения, отсутствовала рабочая программа воспитания, расходились учебные часы. По ряду педагогов не были представлены документы, подтверждающие образование, квалификацию или стаж и т. д.

К слову, ведомство регулярно проверяет университет и находит различные нарушения — только с 2024 года и по сей день Рособрнадзор как минимум пять раз выносил предостережения «Синергии» «о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования».

Осенью 2022 года полицейские задержали троих сотрудников «Синергии» по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, Григорий Чмелев, Дмитрий Кухарев и Андрей Забавин получили деньги от абитуриента, которому пообещали оперативно зачислить в студенты, чтобы он получил отсрочку от мобилизации.

Володин, Ливанов и Рособрнадзор: почему к «Синергии» есть вопросы

О качестве подготовки специалистов в «Синергии» ходят легенды.

— Для того чтобы поступить в ведущие вузы Москвы на профильные специальности — тех же врачей, — надо от 70 баллов и выше, то здесь (в «Синергии», — прим. Life.ru) — от 40 баллов, — заявил на одном из заседаний Госдумы председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Обращаясь к депутатам, спикер спросил, понимают ли они, что уже в ближайшем будущем к ним на вызов могут приехать не высококлассные врачи, а выпускники «Синергии», которые в своё время не смогли поступить в другие медицинские вузы по причине недостатка образования.

Ещё более жёсткой критики «Синергия» удостоилась от бывшего министра образования и науки России и ректора Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрия Ливанова.

— Эта деятельность не имеет отношения к образованию, скорее — к сфере досуга, так же как работа цирков или зоопарков. Если люди готовы за это заплатить, пожалуйста, но не надо это называть образованием, это совсем другое, — заявил Ливанов в одном из интервью. — Таким «университетам» не надо давать лицензии и государственные аккредитации, а выданные следует максимально быстро отобрать.

Летом 2026 года оценку работы «Синергии» дала вице-спикер Госдумы, бывший вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.

— Есть вот этот вот университет «Синергия», который учит от пиарщиков до медиков — всех подряд, не имея ни необходимой базы, ни педагогов, зато активно берёт деньги для того, чтобы эти дипломы штамповать, — заявила заместитель председателя Госдумы.

Штрафы за рекламу и возврат денег только через суд

«Синергия» славится агрессивными рекламными кампаниями. Так, в 2020 году московское УФАС оштрафовало вуз на 101 тысячу рублей за рекламу, где абитуриентов привлекали в загадочный Тольяттинский заочный университет — по факту обучение шло дистанционно из Москвы. Пресс-релиз ведомства так и назывался: «Университет «Синергия» вводит в заблуждение». В 2024-м добавились штрафы от двух региональных УФАС: 50 тысяч от Санкт-Петербургского за навязчивые сообщения про «интенсив по женскому лидерству» и 100 тысяч — от Смоленского — за нарушение рекламного законодательства.

В судебных базах полно историй, когда некоторые студенты «Синергии» сталкивались с трудностями возврата своих денег, если обучение по каким-то причинам не началось или прервалось. В одних случаях университет возвращал деньги лишь после подачи иска, в других — студентам приходилось добиваться компенсаций и штрафов.

Речь идёт о сотнях тысяч рублей. Например, в Набережных Челнах студент через суд пытался вернуть свои 600 тысяч рублей. 100 из них удалось получить до суда, а остальную сумму — уже в ходе разбирательства. В Чебоксарах таким же образом бывший учащийся возвращал почти 200 тысяч за так и неначавшийся курс обучения. Похоже, отказаться от обучения в «Синергии» и вернуть деньги значительно сложнее, чем заплатить за него.

Гарантия трудоустройства, которой нет в договоре

«Синергия» обещает гарантированное трудоустройство, карьеру и высокий доход. Но в типовом договоре об оказании платных образовательных услуг мы не видим ни пункта об обязанности предоставить работу, ни отдельного условия, ни раздела об ответственности. Слово «гарантия» в договоре есть — в другом контексте: «Исполнитель не гарантирует предоставление обучающемуся жилого помещения». Возникает конкретный вопрос: что именно в «Синергии» называют гарантией и где она юридически закреплена?

«Синергия» ни при чём: как вуз отвечает на скандалы

Пресс-служба «Синергии» обычно дистанцируется от скандалов, вероятно, рассчитывая на то, что они не получат огласку в СМИ. Но когда доходит до этого, там заявляют, что университет ни при чём.

— Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела, которое касается исполнения двух государственных контрактов. Дело возбуждено по факту, а не в отношении Университета или его сотрудников. Обвинения никому из сотрудников Университета не предъявлены, — заявили в вузе сразу после задержания Михаила Ерофеева.

Негатива в адрес «Синергии» стало столько, что на её сайте появился целый раздел, посвящённый, как пишут в самой пресс-службе, «развенчиванию мифов» об университете. Он довольно большой.

Теперь «Синергия» «развенчивает мифы» о себе на своём сайте. Фото © synergy

Стоит отметить, что долгое время «Синергии» удавалось контролировать поток критики со стороны СМИ и соцсетей с помощью многочисленных судебных разбирательств с журналистами и блогерами. Однако теперь всё списывать на пишущих «неправду» стало сложнее.

16 млрд выручки и 0,8% прибыли: финансы «Синергии»

«Синергия» позиционирует себя как крупнейший негосударственный вуз России. Пресс-служба университета говорит о 130 региональных отделениях, хотя согласно ЕГРЮЛ в официальной структуре вуза находятся 50 филиалов и 43 представительства. При этом представительствам образовательная деятельность запрещена законом — это прямо запрещено ч. 4 ст. 27 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Впрочем, дальше интереснее: похоже, лицензия «Синергии» перечисляет всего шесть филиалов, а аккредитация — только три: Дубай, Черкесск и Омск. Если это так, то что делают остальные 44 подразделения, которые вуз называет филиалами, но которых нет в лицензии, — вопрос открытый.

Юридическое лицо вуза — «Университет «Синергия». Им через несколько фирм владеют старшая дочь основателя, научного руководителя и почётного президента университета Юрия Рубина Эрика Соболева и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов. Все трое тесно связаны давними отношениями и рядом совместных проектов.

При этом, по крайней мере публично, бизнес развивает именно Лобов. Он часто участвует в различных мероприятиях, где много говорит о развитии, достижениях и социальных проектах «Синергии». Однако публично Лобов никак не комментирует скандалы, обыски и уголовные дела, связанные с вузом — он транслирует строго позитивную повестку.

Из года в год выручка организации стабильно увеличивается, и к концу прошлого года она выросла до рекордных 16,3 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль — всего 130 миллионов. То есть рентабельность бизнеса составляет около 0,8%.

При огромной выручке рентабельность проекта всего 0,8%. Фото © spark-interfax

Подобная ситуация складывается на фоне большого количества судебных дел, в которых «Синергия» большей частью выступает как ответчик. В основном иски к университету связаны с исполнением договоров об оказании услуг, арендой помещений и поставками товаров. Складывается впечатление, что вуз не любит платить по счетам и ведёт себя как конфликтный контрагент.

Кассовый разрыв и долги: как «Синергия» живёт «с колёс»

Если заглянуть в данные бухгалтерского баланса, можно сделать предположение о причинах. При миллиардных активах на счетах «Синергии» к концу 2025 года лежали всего 76 миллионов рублей — это может указывать на то, что юрлицо, по сути, живёт «с колёс». Случись что, например, падение потока студентов, который обеспечивает прибыль организации, и это может привести к кассовому разрыву.

Таким образом, возникает вопрос: может ли это обстоятельство быть связано, например, с готовностью «Синергии» принимать абитуриентов с относительно невысокими баллами, о чём говорил Вячеслав Володин или с случаями зачисления студентов задним числом для уклонения от мобилизации и пр.

В целом финансовая отчётность «Синергии» может напоминать вполне конкретную существующую в бизнес-среде модель поведения — агрессивного роста за счёт контрагентов. То есть, например, когда какой-то бизнес-юнит потребляет ресурсы, предоставляемые ими, и перераспределяет их внутри себя.

Бухгалтерский баланс «Синергии» за последние несколько лет. Фото © spark-interfax

Дальше зачастую его владелец затягивает с оплатой услуг, товаров, аренды помещений и прочего, доводя партнёров до суда, и таким образом за счёт длительной судебной волокиты получает дополнительное время не платить по счетам. И даже если решения выносятся не в пользу ответчика, вступают в силу они в разное время, и таким образом расплата с контрагентами растягивается во времени, облегчая должнику нагрузку по обязательствам.

Такая бизнес-модель, очевидно, требует формирования позитивного информационного фона вокруг компании, ведь в её проект должны верить — негатив в общественном поле отобьёт желание работать с проблемным бизнесом у кого угодно.

P.S

Если сложить все эти факты о «Синергии» вместе — задержания сотрудников и руководителей, уголовные дела, суды о нарушении лицензионных требований, предостережения Рособрнадзора, штрафы за недостоверную рекламу, возвраты денег через суд и «гарантия трудоустройства», — картина получается системной. Складывается впечатление, что обещания и агрессивный маркетинг «Синергии» опережают реальное качество образования и исполнение обязательств. Невольно возникает вопрос: а не пора ли правоохранительным и надзорным органам более пристально изучить деятельность «Синергии»? И главный вывод адресован тем, кто выбирает этот вуз: за деньги можно стать студентом, но нельзя купить знания и профессию. Диплом без серьёзной подготовки и реальных знаний может оказаться бесполезной «корочкой».

Авторы Евгений Кузнецов