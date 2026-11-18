Новости СВО 18 ноября: ВС РФ освободили Заливное в Запорожье, уничтожен КНП бригады ВСУ под Суходолом, Европе закрыли вход на переговоры Оглавление Запорожская область 18 ноября: бои за Орехов, логистика ВСУ под ударом Сумская область 18 ноября: потери ВСУ и рост буферной зоны ДНР 18 ноября: наступление на Доброполье и бои за Дружковку Карта СВО на 18 ноября: Славянск и Краматорск Переговоры по Украине: Европу не пустили Армия России расширила зону контроля в Запорожской области, на Сумщине ликвидируют командиров ВСУ, России и Украина обмениваются с США вариантами мирного урегулирования — дайджест на 18 ноября. 7793 7793 Армия России берёт под контроль сёла Запорожской области и наступает в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская область 18 ноября: бои за Орехов, логистика ВСУ под ударом

Армия России освободила в Запорожской области село Заливное. Бойцы группировки «Восток» в боях за населённый пункт разбили подразделения 31-й бригады ВСУ.

— Деталь, на которую стоит обратить внимание: у Терсянки забайкальцам противостояла 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, а у Заливного в сводке значится уже 31-я ОМБр. Похоже, рубеж по Терсе противник латает подразделениями, снятыми с других участков, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои в районе Орехова. ВС РФ окружают этот город. Под контролем уже пути снабжения противника.

— Тульские десантники ведут «свободную охоту» на маршрутах снабжения ВСУ на Ореховском направлении. Здесь российские подразделения последовательно расширяют контроль над логистикой. Противник несёт потери в живой силе и технике, — пишет военкор Евгений Поддубный.

Сумская область 18 ноября: потери ВСУ и рост буферной зоны

Группировка «Север» расширяет буферную зону на границе Сумщины с Белгородской, Брянской и Курской областями. Не прекращаются бои у приграничного села Коренёк, а у Краснополья разбиты позиции ВСУ. Продолжаются столкновения с противником в районе Хотени и Груновки.

За сутки украинские войска потеряли в Сумской области больше 130 человек, а также бронемашину «Казак», миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК. Вблизи села Суходол уничтожен командно-наблюдательный пункт.

— В районе села Суходол уничтожен КНП взвода разведки 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава, — рассказали в группировке «Север».

ДНР 18 ноября: наступление на Доброполье и бои за Дружковку

Расчёт «Гиацинта-Б» группировки «Восток» уничтожил пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России наступает в районе Доброполья. Канал «WarGonzo» сообщает о боях в районе Сергеевки и продвижении у Грузского. Противника теснят и у Дружковки.

— На Константиновском направлении идут бои в районе Алексеево-Дружковки, а также в районе Райского и Николайполья, — пишет «WarGonzo».

«Южная» группировка наступает на Славянск и Краматорск. ВС РФ приближаются к ним с востока.

— Наша армия двигается вперёд, уже порядка 90% освобождено территории Донецкой Народной Республики, но ещё у нас впереди Краматорск, ещё у нас впереди Славянск. Может быть, не самые простые населённые пункты, с учётом времени на подготовку укрепрайонов, которые имел противник, — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Карта СВО на 18 ноября: Славянск и Краматорск

ВС РФ наступают на Славянск и Краматорск. Фото © Divgen.ru

Переговоры по Украине: Европу не пустили

Европейские чиновники продолжают настаивать на своём присутствии на переговорах по Украине. В министерстве иностранных дел России заявили, что дипломатов из Европы на встречах, посвящённых мирному урегулированию, не будет.

— Речи об участии европейцев в переговорном раунде в любом случае не идёт. Пусть они дальше занимаются репродукцией своих санкционных пакетов. Речь о подключении европейцев к переговорам не идёт, — сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, пока дата новой встречи не назначена. Также не называется место, где она может состояться. В свою очередь спецпосланник президента США Джаред Кушнер утверждает, что стороны начали подготовку к переговорам.

— Хотя публичные обсуждения в основном сосредоточены на различиях между сторонами, мы по-прежнему видим, как в ходе серьёзных обсуждений вдали от публичного внимания появляются позитивные и конструктивные идеи. Эти обмены мнениями помогают нам изучать возможные решения и сокращать оставшиеся расхождения, — подчеркнул Кушнер.

Авторы Даниил Черных