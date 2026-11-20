Наследник «Толстяка»: США тайно разрабатывают новую ядерную бомбу, пока гиперзвук не летит Оглавление Что известно о B94? Почему бомба, а не гиперзвук? Потому что не получается Отмыв бюджета или безысходность? Штаты решили тряхнуть стариной и создать новую ядерную бомбу. Проект называется B94. Что это за «чудо-оружие» и почему Пентагон делает ставку на архаику — в материале Life.ru. США разрабатывают новую ядерную бомбу В94, пока Россия и Китай уже развернули гиперзвук. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С Запада повеяло духом холодной войны: США впервые за несколько десятилетий засветили разработку новой ядерной авиабомбы. Вам не показалось — именно свободнопадающей бомбы, а не ракеты. Эдакий правнук «Малыша» и «Толстяка», которые в 1945-м показали всему миру возможности оружия массового поражения в Хиросиме и Нагасаки. Правда, случайный анонс вызвал у аналитиков гораздо больше вопросов, чем ответов. Пока Россия и Китай развивают гиперзвуковые системы, Вашингтон решил влить кучу денег налогоплательщиков в архаику с сомнительной эффективностью. Впрочем, обо всём по порядку.

Что известно о B94?

О новой разработке стало известно благодаря документам сенатского комитета по ассигнованиям США. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 финансовый год обнаружилось прежде не встречавшееся обозначение — B94. На эту программу комитет предложил выделить 77,1 миллиона долларов. Подробностей в документе практически нет: ни внешнего вида боеприпаса, ни его мощности, ни сроков появления на вооружении. Но многое о новинке говорит её название.

Первое упоминание названия бомбы в публичных документах. Фото © Senate Appropriations Committee

Как пишет The War Zone (TWZ), буква B в американской системе обозначений указывает именно на авиационные бомбы. Для ядерных боевых частей ракет используют индекс W. Последний раз новое обозначение американской ядерной бомбы появлялось ещё в начале 1990-х — это была B90. Её разработку свернули в сентябре 1991 года после окончания холодной войны.

Что же скрывается за индексом B94? По данным TWZ, наиболее вероятная версия — новая авиационная система ядерного сдерживания NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered). Это проникающая ядерная бомба для уничтожения укреплённых и глубоко заглублённых целей: командных пунктов, бункеров и военной инфраструктуры. В американском Управлении по ядерной безопасности назначение проекта формулировали так:

— Система NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения укреплённых и глубоко расположенных целей, чтобы противники не могли спрятать наиболее важные объекты от американских ядерных сил.

Сейчас для подобных задач у США есть B61-11 — специальная ядерная бомба с усиленным корпусом, способная проникать в грунт перед взрывом. Её мощность оценивается в 340–400 килотонн. Для сравнения: это в десятки раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Сброс бомбы B61 с бомбардировщика B-2 Spirit. Фото © Air Force Nuclear Weapons Center

Есть и B83-1 — гораздо более мощная бомба с зарядом до 1,2 мегатонны. Но специальной конструкции для проникновения в грунт у неё нет. Предполагается, что B94 может объединить преимущества предшественниц: высокую мощность и способность поражать подземные объекты.

Сброс бомбы B83 с F-4C Phantom. Фото © Wikipedia / U.S. DefenseImagery

Получается занятная картина: Пентагон пока не делал официальных анонсов и не показал даже макет новинки, но деньги на неё уже фигурируют в проекте бюджета. Впрочем, самое интересное здесь даже не секретность разработки, а её выбор.

Почему бомба, а не гиперзвук? Потому что не получается

Возникает логичный вопрос: если освоены гиперзвуковые технологии, зачем вообще нужна бомба, которую надо ещё доставить на самолёте? Плюс ко всему и с риском для экипажа, которому до сброса придётся как-то преодолевать радиолокационные комплексы, истребительную авиацию и эшелонированную ПВО противника. А потом повторять всё это на обратном пути. Ответ прост и неудобен для Пентагона: с гиперзвуком у США всё идёт очень тяжело.

Россия объявила о создании целой линейки гиперзвуковых систем ещё в марте 2018 года. Среди них — планирующий блок «Авангард» для шахтных носителей, авиационный комплекс «Кинжал» и морская ракета «Циркон». Они уже заступили на боевое дежурство.

«Авангард» заступает на боевое дежурство в Оренбургской области. Видео © VK / Минобороны РФ

Китай тоже не отстаёт: в 2019-м на вооружение Поднебесной поступил комплекс DF-17 с гиперзвуковым планирующим блоком. По оценкам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), дальность ракеты составляет около 1800–2500 километров. Она может нести как обычную, так и ядерную боевые части.

Китайский комплекс DF-17. Фото © Ministry of National Defense of the People's Republic of China

А вот у Вашингтона дела идут со скрипом: масштабная программа Dark Eagle срывала сроки трижды — в 2023, 2024 и 2025 годах. На неё уже потратили более $12 млрд, а первый успешный испытательный пуск удалось провести только в декабре 2024-го после нескольких лет неудач. Dark Eagle — это наземный гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности с дальностью свыше 2800 километров и скоростью до 17 Махов. Несмотря на успешный тест, Пентагон до сих пор не уверен в его реальной эффективности, а развёртывание задерживается из-за производственных проблем.





Вторая проваленная программа — ARRW. Это гиперзвуковая ракета воздушного базирования — что-то вроде нашего «Кинжала». После серии неудачных испытаний в 2023 году на разработке поставили крест. И лишь в октябре 2026-го появились слухи о попытке ВВС США возродить этот проект.

Ракета AGM-183A проекта ARRW под крылом B-52. Фото © U.S. Air Force

Отставание США в гиперзвуковых технологиях признавали и на Капитолийском холме. В марте 2023 года председатель подкомитета Палаты представителей по стратегическим силам Даг Ламборн заявил, что Россия и Китай уже развернули такие системы, тогда как американские разработки всё ещё буксуют на испытаниях.

— Мы отстаём, и меня беспокоит, что мы делаем недостаточно, чтобы сократить этот разрыв, пока наши противники испытывают и разрабатывают новые возможности гораздо быстрее нас, — говорил он.

В отличие от США, Россия от ядерных авиабомб ушла ещё в прошлом веке. Воздушная составляющая нашей триады давно перевооружена на ракеты — крылатые Х-102 и Х-55, которые несут стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Об этом неоднократно сообщали в Минобороны.

— В стратегических ядерных силах продолжалось плановое перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард», а также модернизация самолётов дальней авиации, обеспечивающая применение ими современных высокоточных крылатых ракет большой дальности, — заявлял начгенштаба Валерий Герасимов.

Ту-95МС с ракетами Х-101 под крылом (Х-102 внешне выглядят так же). Фото © Wikipedia / Dmitry Terekhov

Отмыв бюджета или безысходность?

Самый логичный вывод, который напрашивается при взгляде на эту историю: B94 — это не про оборону, а про распил бюджета. Как говорят американские аналитики, у США сегодня нет объективной необходимости в новой ядерной бомбе. Во-первых, на вооружении уже стоит проникающая B61-11, а, во-вторых, эффективность такого оружия сейчас близка к околонулевой — до целей попросту не добраться. Причём Пентагон не торопится внятно объяснять назначение и преимущества проекта.

— Можно бесконечно придумывать новые задачи для ядерного оружия и новые требования к нему. Но этот процесс по сути не имеет конца, если только он не опирается на какую-то более широкую стратегию. <...> И если администрация хочет обосновать необходимость этого вида оружия (новой проникающей ядерной бомбы. — Прим. Life.ru), она должна представить нам чёткую стратегию, а также предоставить достаточно информации, чтобы мы могли предметно обсудить её военный потенциал, — заявил эксперт аналитического Фонда Карнеги Джеймс Актон.

Актон также напомнил, что ещё в 2005 году Национальная академия наук США пришла к неутешительному выводу насчёт проникающих авиабомб. Надёжно уничтожить таким зарядом цели, расположенные глубже примерно 700 метров, практически невозможно. А стратегические командные пункты могут располагаться и в двух километрах под землёй. Именно такой построили недавно в Китае.

Есть и другая проблема — доставка. Чтобы сбросить бомбу, самолёту придётся войти в зону действия ПВО. В аналитическом центре CSIS отмечали, что в возможном конфликте с Россией или Китаем американской авиации будет крайне сложно добиться превосходства в воздухе. Более того, там прямо указывали на уязвимость самой концепции применения бомбардировщиков со свободнопадающими бомбами:

— Всё это основано на предположении, что такие бомбардировщики смогут бесконечно проникать в запрещённое воздушное пространство и сбрасывать гравитационные бомбы на цели, несмотря на устойчивые инвестиции противников в технологии ПВО, — сказано в докладе.

А без тотального превосходства в воздухе даже самая мощная бомба останется всего лишь бесполезным грузом на борту. В сухом остатке получается, что B94 — это далеко не прорыв, а что-то вроде признания собственного бессилия. Тот случай, когда гиперзвук не летит, ПВО не пробить, а деньги осваивать как-то надо.

Авторы Илья Пушкарев