Отцы получат социальные выплаты на ребёнка. Сколько они составят и как оформить пособия Оглавление Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет Единовременное пособие при рождении ребёнка Материнский (отцовский) капитал Единое пособие на детей до 17 лет Ежегодная семейная выплата Другие меры социальной поддержки для отцов Куда обращаться, чтобы получить социальные выплаты Не все выплаты на детей положены только матерям. Есть достаточно много ситуаций, в которых пособия на ребёнка могут получать отцы. Какие выплаты положены папам и сколько они составят? Отцы получат социальные выплаты на детей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Самая востребованная отцами выплата — это пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Согласно статье 256 Трудового кодекса РФ, отпуск по уходу за ребёнком может быть предоставлен не только матери, но и отцу, бабушке, дедушке или другому родственнику, фактически осуществляющему уход. Заявление подаётся работодателю, который передаёт сведения в СФР. Об этом рассказал управляющий партнёр юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

— Размер пособия составляет 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года. С 1 февраля 2026 года минимальный размер для работающих — 10 837,20 рубля, максимальный — 83 021,18 рубля в месяц. Неработающие отцы также имеют право на пособие в минимальном размере — 10 669,64 рубля. Период ухода засчитывается в страховой стаж: за год ухода за первым ребёнком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и последующими — 5,4. Важно: отец может досрочно выйти на работу (в том числе на полный день) и сохранить право на пособие до достижения ребёнком 1,5 лет, — добавил Юрий Митин.

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Пособие назначается одному из родителей. С 1 февраля 2026 года его размер составляет 28 450,45 рубля; при рождении двоих и более детей — на каждого. Если мать не работает или не может обратиться за выплатой, пособие получает работающий отец. Обратиться за деньгами можно в течение шести месяцев после рождения малыша.

Материнский (отцовский) капитал

Право на материнский капитал возникает у отца только в двух случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ. Первый — это переход права от матери: если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, совершила в отношении ребёнка умышленное преступление либо её право прекращено по иным основаниям. При этом не имеет значения, успела ли мать оформить сертификат.

Второй — отец является единственным усыновителем ребёнка (первого — если решение суда вступило в силу с 1 января 2020 года; второго и последующих — с 1 января 2007 года).

— Оформляется выплата в заявительном порядке через клиентскую службу СФР, МФЦ или портал госуслуг. Размер маткапитала на первенца в 2026 году составляет 728 921,90 рубля. Распорядиться деньгами можно по стандартным направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячная выплата, социальная адаптация детей-инвалидов, накопительная пенсия отца, — пояснил Юрий Митин.

Единое пособие на детей до 17 лет

Отцы имеют право на единое пособие наравне с матерями при соответствии семьи критериям нуждаемости. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В 2026 году среднедушевой доход семьи за расчётный период не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом доход каждого трудоспособного члена семьи за расчётный период должен быть не менее 8 МРОТ (216 744 рубля). Оформить выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР.

Ежегодная семейная выплата

Это новая мера поддержки, доступная обоим родителям с 2026 года. Им возвращают разницу между НДФЛ, уплаченным по ставке 13%, и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Условия получения этой меры соцподдержки такие: наличие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), официальное трудоустройство и уплата НДФЛ, среднедушевой доход семьи не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, отсутствие задолженности по алиментам. Средний размер выплаты в 2026 году составил 30,7 тысячи рублей.

Другие меры социальной поддержки для отцов

Юрий Митин рассказал, что отец может получить больничный по уходу за заболевшим ребёнком. Оплачивается он отцу на тех же условиях, что и матери. Но есть ограничение: если мать находится в отпуске по уходу за ребёнком, больничный отцу не оплатят, пока она не прервёт свой отпуск.

Также можно получить доплату к пенсии за иждивенцев: отцам-пенсионерам, воспитывающим несовершеннолетних детей, полагается доплата в размере трети фиксированной выплаты на каждого иждивенца (3 194,90 рубля в 2026 году).

Среди льгот можно назвать и пять дней отпуска при рождении ребёнка: работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ).

— Кроме того, отцы детей-инвалидов имеют право на досрочную пенсию. У них есть право выйти на пенсию в 55 лет при воспитании ребёнка-инвалида до 8 лет, наличии 20 лет страхового стажа и 30 ИПК, — добавил Юрий Митин.

Куда обращаться, чтобы получить социальные выплаты

К работодателю нужно обратиться для оформления отпуска по уходу за ребёнком, пособия по уходу, единовременного пособия при рождении (если отец трудоустроен).

— В СФР (клиентскую службу), МФЦ или на портал госуслуг нужно обращаться для оформления материнского капитала, единого пособия, ежегодной семейной выплаты, пособия по уходу (если отец не работает), — добавил Юрий Митин.

Авторы Нина Важдаева