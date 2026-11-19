170 млрд, «Звезда смерти» и портсигар отечественный: Зеленский побирается у еврокошельков Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Зеленский, смеявшийся над «экономикой попрошайничества», сам устроил альпийское нищенство с требованиями на 170 млрд. 11669 11669 Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Специфическая особенность Зеленского — он сначала что-то высмеивает, а потом сам этим становится. Причём в максимально гротескной и уродливой форме.

Помните, какие у него проникновенные речи были про жадных и тупых украинцах, коррумпированных и не думающих о последствиях? А каким он сам стал?

Так вот, был у него номер о том, что «Экономическая модель Украины — попрошайничество». Очень смешной, надо признать (сейчас только ещё смешнее его смотреть). Что Украина, как актриса фильмов для взрослых, готова принимать с любой стороны и в любых количествах.

И после атаки на Крымский мост, на которую были потрачены значительные запасы дронов и почти все резервы британских и французских ракет, Зеленский занялся привычным делом — попрошайничеством.

Он выступил перед «европейскими партнёрами» на каком-то очередном шабаше (там было что-то с символикой НАТО, но я не уверен). И потребовал «Дайте! Дайте мне всё!».

Отдайте Зеленскому свои запасы ракет «Пэтриот», а он обязательно вернёт. Кому же верить, если не князю Киевскому?(с). Когда-нибудь, потом, я тебя поцелую, обязательно, если захочешь.

Отдайте Зеленскому ещё 40 самолётов F-16. Ведь предыдущие себя так прекрасно проявили на Украине (кто-нибудь видел хотя бы раз, чтобы да?).

Всё, что вы прислали на прошлой неделе — мы уже съели. Пришлите, скорее, нам гроши — и мне, и жене, и Антоше.

60 миллиардов до конца этого года и ещё 170 на следующий. Продлевать будете? А придётся! Не украли, а честно отработали — я и Рютте. И ещё Сикорский, но тот уже давно это делает.

Дроны, ракеты, ПВО — стационарное и переносное. Всё отдавайте! Мужчина, вы зачем часы на руке пытаетесь спрятать? Я всё вижу, снимайте! Украине нужны ваши часы!

Альпийское нищенство — святое дело. Я что, тут просто так распинаюсь про «сисьфайр»? Давай деньги!

После того, как мы ввели налог на воздух, европейцы стали реже дышать. Это безобразие!

Деньги — зло. Отдайте зло мне!

Вы почему пытаетесь бежать из зала? Это бесполезно! Я мальчик с феноменальной памятью, я вас всех запомнил и обязательно найду!

Мероприятие давно закончилось, но Зеленского было не остановить. Он всё требовал и требовал — «Звезду смерти», три штуки. Две армии клонов. Портсигар отечественный. Партию волшебного белого порошка (от Урфина Джюса, на создание деревянных солдат, а не то, что вы все подумали). Ключи от комнаты, где деньги лежат. Лампу Аладдина. Бороду Хаттабыча. Цветик-семицветик. Золотой ключик. Дырку от бублика. Сам бублик тоже. Спайс не отпускал.

Воодушевление зависимого понятно. Он зависим.

А на самом деле что случилось? Как это повлияло на боеспособность российской армии или на состояние российской экономики? Как это переломит ситуацию на фронте?

Как это спасёт маленьких украинцев от холода и темноты? Как это починит вынесенную инфраструктуру? Как это наполнит украинский бюджет?

«Мы ещё можем нагадить по мелочам, дайте денег!» может подействовать только на клинических имбецилов (если на европейцев подействует, то они — клинические имбецилы).

Безысходность таких перемог в том, что они никак не меняют ситуацию. Победить Россию невозможно.

Авторы Александр Роджерс