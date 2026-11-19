Новости СВО 19 ноября: ВС РФ зачищают Коренёк и вошли в Николайполье, разбит КНП 72-й бригады ВСУ, США готовят встречу по Украине в Берлине Оглавление Сумская область 19 ноября: бои у Коренька и Краснополья Харьковская область 19 ноября: уничтожены КНП 72-й бригады и операторы БПЛА ДНР 19 ноября: наступление у Дружковки Карта СВО на 19 ноября: бои у Николайполье Уиткофф и Кушнер встретятся с украинскими переговорщиками Армия России наступает в ДНР, ВСУ стягивают наёмников к Харькову, Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с украинской делегацией в Берлине — дайджест на 19 ноября. 5689 5689 Армия России уничтожает позиции ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 19 ноября: бои у Коренька и Краснополья

Армия России продвигается в Сумской области на нескольких участках. Противника ликвидируют в Сумском районе, около села Коренёк и вблизи Краснополья.

— Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Сумы, Шостка, Краснополье, Коренёк, Эсмань, Ястребиное, Битица, Конотоп, Ульяновка, Токари, Путивль, Вакаловщина, Ястребщина, Вольная Слобода и Фотовиж, — рассказали в группировке «Север».

Украинские подразделения за сутки потеряли в Сумской области свыше 120 человек, станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА, в том числе «Баба-Яга», и НРТК.

— Основные усилия «северян» сосредоточены на расширении созданной полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также обеспечении безопасности российских приграничных регионов, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Харьковская область 19 ноября: уничтожены КНП 72-й бригады и операторы БПЛА

В Харьковской области ВС РФ пробиваются с боями к Шевченково Первое, Приколотному и Бугаевке. Не прекращаются бои у Токарёвки и Новой Казачьей. Противник стягивает дополнительные силы в район Харькова.

— В Дергачах командование 23-го ОШП НГУ совместно с полицией принудительно выселяет местных жителей из домов и принуждает их к эвакуации методами давления и запугивания. Цель — высвобождение жилых помещений для колумбийских и эквадорских наемников, прибывающих из Харькова, — сообщили в «Севере».

В районе Кутузовки разбит заглублённый командно-наблюдательный пункт 72-й бригады ВСУ. Ликвидированы офицеры и сержанты. У села Хотомля уничтожен пункт временной дислокации украинских операторов БПЛА.

— Российский дрон вычислил их местоположение, а другой дрон разнёс его в щепки. Отработали бойцы 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской армии, — поделились подробностями ликвидации противника авторы канала «Северный ветер».

Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» накрыли пункты управления БПЛА, боевую технику и личный состав ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 19 ноября: наступление у Дружковки

Бойцы ВС РФ бьют врага на Краснолиманском направлении. Российскими войсками контролируется часть Красного Лимана.

— По сообщениям с мест, российские подразделения удерживают отдельные позиции на востоке Лимана; севернее города продолжаются встречные бои, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Армия России имеет успех в районе Дружковки. Появляются сообщения, что штурмовики вошли в Николайполье. Населённый пункт находится южнее Дружковки. Наступают подразделения и восточнее этого города.

— На Константиновском направлении идут бои в районе Николайполья. Есть продвижение на участке между Майским и Николаевкой, — пишет «WarGonzo».

Карта СВО на 19 ноября: бои у Николайполье

ВС РФ вошли в Николайполье. Фото © Telegram / divgen

Уиткофф и Кушнер встретятся с украинскими переговорщиками

По данным агентства Reuters, в Берлине состоятся переговоры между спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером с одной стороны и представителями Украины — с другой. Планируется, что во встрече примут участие европейские чиновники.

Вероятными темами для обсуждения называют подготовку к новому раунду переговоров с Россией, гарантии безопасности и план восстановления экономики Украины. При этом, как пишет Bloomberg, Киеву уже было предложено вывести войска с Донбасса.

— Американские дипломаты оказывают давление на российских и украинских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения по правилам НАТО, военным активам и размещению войск по всей Европе в рамках переговоров о прекращении войны. США даже поинтересовались у Киева, готов ли тот уступить России регион Донбасса в обмен на членство в военном альянсе НАТО, — говорится в публикации Bloomberg.

Авторы Даниил Черных