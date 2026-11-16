Если в кране нет воды — виновата Россия: от пыточных и насекомых до снежных бурь Оглавление Франция в огне, а виноват Кремль: отчёт Каллас Мерц ищет «руку Москвы», а Volkswagen сокращает штат Пыточные, насекомые и билеты: топ абсурда от Запада «Вопиющее вмешательство» в Болгарии Птицы и комары вместо дронов: датский конфуз с Россией Бусификация и пытки: почему Украина кивает на Москву Чтобы не случилось плохого, у Запада всегда виноваты Россия и русские. Их методички не менялись с XIX в. Теперь нас обвиняют в разжигании беспорядков во Франции и дестабилизации в Германии. Life.ru собрал подборку самых абсурдных обвинений в адрес России. Дроны-насекомые и 9 минут паники: Как Запад пытается раздуть «российскую угрозу» из ничего. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM, © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten, © ТАСС / FIRAS ABDULLAH / EPA

Франция в огне, а виноват Кремль: отчёт Каллас

Дипломатическая служба ЕС, та самая, которую возглавляет Кая Каллас, выпустила отчет о том, как плохая «Россия» разжигает беспорядки в «хорошей» Франции. Сей труд можно разбирать на мемы…

— Россия пыталась возложить вину за беспорядки на неконтролируемую миграцию и радикальный исламизм, а также на правительство, утратившее контроль, — заключили неназванные европейские «специалисты по дезинформации».

Беспорядки во Франции. Фото © ТАСС / FIRAS ABDULLAH / EPA

Анализ этих «спецов» показал, что некая тайная российская сеть под кодовым названием «Операция Перегрузка» распространяет видеоролики, которые, «воздействуя на французскую аудиторию», «провоцируют ложные выводы». Например, о том, что неадаптированные мигранты склонны к совершению преступлений, массовые беспорядки прогнозировались из-за недальновидной миграционной политики, уровень жизни в странах ЕС падает из-за их оголтелой поддержки Украины. Всё это, по мнению евроаналитиков, выдуманная русскими ложь. По подсчетам французского МИДа, только в соцсети X посты о беспорядках с пророссийских аккаунтов собрали почти три миллиона просмотров за неделю.

— Россия в преддверии французских выборов, разжигая страх и раскол, стремится изобразить руководство Франции как слабое и все более авторитарное, — делают выводы «спецы».

То есть, по их мнению, руководство Франции в лице Эммануэля Макрона с его женушкой сильное и демократическое — а если, кто-то считает по-другому, Россия опутала.

— Русские публикует видеоролики, которые выглядят как новостные репортажи, но на самом деле это ИИ клонирует голоса экспертов, подделывает газетные заголовки и манипулирует изображениями, — на голубом глазу утверждают «спецы».

Непонятно только, зачем это всё нужно: жутких видео из Франции и так навалом, бери — не хочу.

Мерц ищет «руку Москвы», а Volkswagen сокращает штат

А ещё злые русские день и нощно портят жизнь немцам.

— Мы видим, что Россия каждый день стремится дестабилизировать и Германию, — бездоказательно заявил канцлер Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

«Подробности» за него выдумало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Псевдожурналисты натянули сову на глобус, «доказав», что страшная ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получает щедрое финансирование от нашего государства. Однако, если вчитаться в «расследование», окажется, что Россия единожды оплатила авиабилеты в Москву двум бывшем членам партии. Не густо!

Истерика Мерца понятна. Ультраправые стали намного популярнее провластного «Христианско-демократического союза». Это со всей очевидностью показали сентябрьские выборы в регионе Саксония-Анхальт, где АдГ набрала 43,8% голосов, а ХДС 17,2%.

Если приглядеться, то «Альтернатива для Германии» никак не может быть пророссийской. Её сопредседатель Алис Вайдель открытая лесбиянка, которая живет с другой женщиной и воспитывает приемных детей. Получается, ультраправость партии сильно преувеличена.

— Моя главная забота сейчас — не наша экономика, не ЕС, не Америка и не Китай, а влияние России на немецкое общество, — не унимается Мерц.

Такое заявление он сделал на фоне масштабных сокращений в Volkswagen, Schaeffler, Bosch, Porsche, BMW и десятки других легендарных немецких концернов.

Пыточные, насекомые и билеты: топ абсурда от Запада

«Вопиющее вмешательство» в Болгарии

Прошлой осенью самолёт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пролетая Пловдив, якобы лишился GPS, битый час кружил над аэропортом и сел по бумажным картам. Газета Financial Times молниеносно сообщила со ссылкой на болгарские власти о «вопиющем вмешательстве России». Такого же мнения придерживался Брюссель. Но в итоге, оказалось, что сигнал GPS не терялся, а посадку самолета задержали всего на девять минут — это общедоступные данные сервиса Flightradar24. Более того, никакие бумажные карты в принципе не могли понадобиться — на этот случай самолет имел электронную резервную систему.

— Обычная неполадка. Нет необходимости расследовать ситуацию, — в конце концов обрезал премьер Болгарии Росен Желязков.

Птицы и комары вместо дронов: датский конфуз с Россией

В сентябре 2025-го аэропорт Копенгагена закрыли на четыре часа из-за якобы замеченных дронов.

— Речь о самой серьёзной атаки на критическую инфраструктуру Дании. Кто стоит за инцидентом, установить нельзя, но угрозу для Европы представляет прежде всего одна страна — и это Россия, — сходу обвинила премьер Метте Фредериксен.

Аэропорт Копенгагена. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robson90

Через девять месяцев датская полиция закрыла дело. Вердикт таков: дроны могли как быть, так и не быть — их никто не видел. В одном из случаев за БПЛА был принят коммерческий самолет. В другом радары засекли птиц и насекомых.

Забавное вышло исследование у нидерландской газеты Trouw. Её сотрудники проверили около 60 сообщений о российских дронах, подтвердились лишь четыре.

Швеция не отстаёт в абсурде от своих скандинавских соседей. Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Москва может использовать снежную бурю для раскола Запада. «Россия может использовать в своих целях снежную бурю, обрушившуюся на Швецию», — заявил Томас Нильссон.

Бусификация и пытки: почему Украина кивает на Москву

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чемпион, конечно, Украина, которая живет в парадигме «во всем виноваты русские» уже 35 лет. Именно такой сценарий был экстренно развернут, когда мир узнал о наличии тайных пыточных Азова* по всей Украине. Напомним, в начале ноября 2026 года киевляне брали приступом место передержки бусифицированных и дезертиров. Бедолаг пытали с целью вымогания денег у родственников. Таких центров много. Ничего нового в этой истории для России не было. Странно, что удивились украинцы. Внезапность их прозрения вызывает вопросы. Судя по всему, всё это вылилось наружу только из-за подковерных политических игр на Украине. Сейчас смешно смотреть, как ВСУ пытаются перевести стрелки на Россию.

— Я думаю, что это достаточно хорошо спланированная стратегическая российская операция, — заявил Иван Тимочко, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

— Это Россия очерняет наших военных, — косит под дурачка Денис Прокопенко, командир 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов»*.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Авторы Пётр Егоров