Появился риск повышения ключевой ставки с 18 декабря. Какого решения Центробанка ждут экономисты и что изменится на рынке Оглавление Почему Центробанк может повысить ключевую ставку Почему Центробанк может оставить ключевую ставку без изменения 18 декабря Что будет, если Центробанк повысит ключевую ставку В Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки на заседании 18 декабря. Насколько вероятен такой сценарий, до какой отметки может подняться ставка и на что это повлияет? Экономисты рассказали на сколько Центробанк может повысить ключевую ставку. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Почему Центробанк может повысить ключевую ставку

Повышение ключевой ставки остаётся возможным, но пока не является наиболее вероятным сценарием. С июня 2025 года по июль 2026 года Банк России последовательно снизил ставку с 21% до 14%, после чего взял паузу. Основным сценарием на ближайшем заседании 18 декабря остаётся сохранение ставки на текущем уровне. Главный риск связан с устойчивым инфляционным давлением: высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также ограничения производственных мощностей могут препятствовать замедлению роста цен. Если ситуация не улучшится, регулятор может рассмотреть умеренное повышение ставки на 0,25–0,5 процентного пункта, до 14,25–14,5%. Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

При этом он обратил внимание, что само предупреждение о возможности повышения ставки уже служит сигналом рынку о готовности Банка России сдерживать инфляционные риски. Умеренное повышение несколько увеличит стоимость кредитования и поддержит привлекательность сбережений, однако его непосредственное влияние на экономику, вероятно, будет ограниченным. Гораздо важнее дальнейшая траектория денежно-кредитной политики: как долго ставка останется на повышенном уровне. Поэтому регулятор, скорее всего, продолжит действовать осторожно, ориентируясь на устойчивую динамику цен. Его базовый сценарий по-прежнему предполагает постепенное снижение ставки по мере ослабления инфляционного давления.

Основания для осторожности есть: устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, ускорился до 5–6% в пересчёте на год с поправкой на сезонность. Это выше цели в 4%. Решающее значение будет иметь то, насколько широко подорожание распространяется по экономике и закрепляется в ожиданиях населения и бизнеса. Если инфляционное давление сохранится или усилится, вероятность повышения ставки заметно вырастет. Такое мнение высказал независимый экономист Виктор Мангазеев.

— При таком сценарии я бы рассматривал повышение на 0,5–1 процентный пункт, до 14,5–15% годовых, как возможный первый шаг. Это оценка сценария, а не объявленный план ЦБ. Более резкое повышение потребовало бы существенного ухудшения инфляционной картины или дополнительного внешнего шока. Заранее говорить о конкретном размере повышения без новых данных было бы преждевременно, — добавил Виктор Мангазеев.

Также стоит обратить внимание на то, что за последний месяц в России подросли ставки по длинным ОФЗ — это может говорить о том, что рынок закладывает риск повышения ключевой ставки. Вслед за этим банки уже начали понемногу повышать ставки по вкладам. На эти моменты обратили внимание в финансовом маркетплейсе «Сравни».

— Пока причин торопиться со снижением ключевой ставки немного. Устойчивый рост цен ЦБ оценивает в 5–6% в пересчёте на год. Это не инфляция за последние 12 месяцев, а оценка текущего темпа без части временных колебаний. Один скачок цен за неделю вряд ли изменит решение. Другое дело, если несколько месяцев подряд будет дорожать всё больше товаров и услуг, а население и бизнес начнут ждать ещё более быстрого роста цен. В таком случае вероятность повышения заметно вырастет, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Почему Центробанк может оставить ключевую ставку без изменения 18 декабря

Для повышения ставки потребуется более существенное и устойчивое ухудшение инфляционной ситуации. Одного временного ускорения цен будет недостаточно: регулятору важно оценить, насколько оно закрепляется в инфляционных ожиданиях населения и бизнеса и переносится на стоимость широкого круга товаров и услуг. Такое мнение высказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

— Сохранение паузы в плавном смягчении денежно-кредитной политики ожидаем до начала следующего года. Это позволяет эффективно бороться с инфляцией, сохраняя сильные позиции рубля и заметную доходность рублёвых инструментов для граждан и инвесторов. При этом вероятность ужесточения денежно-кредитной политики действительно возросла. 5 ноября 2026 года диапазон средней ключевой ставки на 2027–2028 годы был пересмотрен вверх: до 12,5–13,5 и 9,0–10,0% соответственно (по сравнению с 10,5–12,5% на 2027 год и 8,0–9,0% на 2028 год в июльском прогнозе), — добавила Гузель Проценко.

Что будет, если Центробанк повысит ключевую ставку

Повышение ключевой ставки — это прежде всего риск более дорогих новых кредитов, в том числе рыночной ипотеки. Платёж по уже выданному кредиту с фиксированной ставкой из-за решения ЦБ не изменится. По новым вкладам банки могут поднять проценты, но не обязательно сразу и не на все сроки. А для бизнеса разница особенно ощутима, когда нужно занять на текущие расходы или заменить старый кредит новым. Если обслуживание долга обходится дороже, проще отложить покупку оборудования или расширение штата. Об этом рассказал Денис Астафьев.

По его словам, более высокая ставка может поддержать рубль и со временем притормозить рост цен. Но она действует прежде всего через спрос: люди и компании меньше занимают и осторожнее тратят. Если цены растут ещё и потому, что не хватает работников или мощностей, сама ставка этого не исправит. Поэтому для экономики важно не только, поднимет ли ЦБ ставку на полпункта или на пункт, но и как долго придётся жить с дорогими кредитами.

Авторы Нина Важдаева