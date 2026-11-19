С 1 декабря ставки по вкладам в банках начнут меняться. Что нужно учесть клиентам перед Новым годом Оглавление Что изменится в банках перед Новым годом Почему банки начали повышать ставки по вкладам Как будут меняться ставки по вкладам с 1 декабря Банки начали повышать ставки по ряду вкладов. Ожидается, что с 1 декабря доходность депозитов может ещё вырасти. Правда, тут есть нюансы. Как будут меняться ставки по вкладам перед заседанием Центробанка по ключевой ставке? Экономисты рассказали как будут меняться ставки по вкладам с 1 декабря. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Что изменится в банках перед Новым годом

В преддверии Нового года банки традиционно активнее конкурируют за средства вкладчиков. Это связано с сезонным стремлением увеличить объём привлечённых средств, поэтому в декабре можно ожидать появления специальных предложений и точечного повышения ставок по отдельным депозитам. Так охарактеризовал ситуацию на рынке руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе Сравни Евгений Чейченец.

— До конца года ставки по коротким вкладам на 3–6 месяцев могут закрепиться в диапазоне 13,5–14% годовых. По годовым депозитам доходность, вероятнее всего, будет находиться в пределах 12–13%. При этом отдельные банки могут предлагать более высокие ставки по промовкладам для новых клиентов или при выполнении дополнительных условий, — добавил Евгений Чейченец.

При этом, по его оценкам, массового существенного повышения ставок ждать не стоит. Скорее всего, банки будут точечно менять условия по отдельным продуктам, ориентируясь на собственную потребность в привлечении средств и решение ЦБ по ключевой ставке в декабре.

— Оснований ожидать одновременного пересмотра условий всеми банками с 1 декабря пока нет. При этом рост доходности уже фиксируется: по данным Банка России, средняя максимальная ставка в десяти крупнейших по объёму привлечённых вкладов банках увеличилась с 13,09% в третьей декаде октября до 13,31% в первой декаде ноября. Это показатель максимальных ставок, доступных без дополнительных условий, а не средней доходности всех депозитов, — отметил председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Эльдар Мансимов.

Почему банки начали повышать ставки по вкладам

Повышение ставок отдельными банками можно объяснить конкуренцией за средства населения и пересмотром ожиданий относительно дальнейшей политики ЦБ. Перед Новым годом банки также используют специальные предложения, чтобы привлечь новых вкладчиков и дополнительные деньги. Поэтому в декабре можно ожидать появления более выгодных продуктов, однако повышение может распространяться только на определённые сроки, суммы или категории клиентов. Рекламная ставка при этом способна заметно отличаться от доходности, доступной большинству вкладчиков. На эти моменты обратил внимание Эльдар Мансимов.

Ключевой ориентир — заседание Банка России 18 декабря. На октябрьском заседании регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и отметил повышенное ценовое давление и высокие инфляционные ожидания. Это даёт основания ожидать осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и поддерживает относительно высокую доходность сбережений. При этом решение на декабрьском заседании заранее не определено: оно будет зависеть от поступающих данных.

Как будут меняться ставки по вкладам с 1 декабря

До заседания ЦБ банки могут менять депозитные ставки, заранее учитывая вероятные действия регулятора. Если инфляция и инфляционные ожидания будут оставаться повышенными, вероятность сохранения высоких ставок по вкладам возрастёт. Убедительное замедление роста цен, напротив, усилит ожидания снижения ключевой ставки и может ограничить дальнейшее повышение депозитной доходности. Значение будет иметь и потребность каждого банка в привлечении средств: даже при одинаковой ключевой ставке предложения участников рынка могут двигаться в разных направлениях. Такое мнение высказал Эльдар Мансимов.

Таким образом, по его словам, наиболее вероятный сценарий перед декабрьским заседанием — усиление конкуренции за вкладчиков через отдельные акции и надбавки. Масштаб дальнейшего изменения ставок будет зависеть от решения ЦБ и его сигнала о будущей политике. При сравнении предложений важно учитывать срок действия повышенного процента, требования к новым деньгам, ограничения по сумме и дополнительные расходы: именно эти условия определяют фактическую выгоду вклада.

— До заседания Банка России 18 декабря, скорее всего, увидим отдельные предновогодние предложения: один банк повысит ставку на несколько месяцев, другой — на год или только для новых денег. Но это не значит, что условия станут выгоднее по всем вкладам сразу. Рост уже заметен, но пока он умеренный. По данным Банка России, в первой декаде ноября средняя из максимальных ставок по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму депозитов населения банках выросла с 13,09% до 13,31% годовых по сравнению с последней декадой октября, — отметил независимый экономист Виктор Мангазеев.

Ключевая ставка, по его словам, сейчас составляет 14%. На декабрьском заседании для вкладчиков будет важно не только само решение, но и то, что ЦБ скажет о дальнейших шагах. Если регулятор сохранит ставку и не даст нового сигнала, я бы не ожидал резкого движения по всему рынку. Если же ЦБ даст понять, что снижение может начаться раньше, банки могут уменьшить ставки по новым вкладам, особенно по длинным, ещё до следующего решения регулятора.

— Я бы не откладывал открытие вклада до 1 декабря или заседания ЦБ. Если срок и доходность уже устраивают, ставку можно зафиксировать. А если появится акция, лучше сравнить, сколько банк заплатит в рублях за весь срок. Высокая ставка в рекламе сама по себе мало что говорит, если она действует только часть срока или доступна на ограниченную сумму, — добавил Виктор Мангазеев.

В декабре важно будет не только само решение по ключевой ставке, но и то, что регулятор скажет о дальнейших шагах. Если банки увидят сигнал, что снижение ключевой ставки приближается, они могут уменьшить проценты по новым длинным вкладам, не дожидаясь следующего решения ЦБ. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Я бы выбирал вклад в зависимости от того, когда понадобятся деньги. Короткий вклад даёт больше свободы, но после его окончания ставка может оказаться ниже. Длинный вклад с фиксированной ставкой позволяет заранее знать доход, если не закрывать его досрочно. Если деньги могут понадобиться весной, я бы не размещал их на полтора года только ради более привлекательного предложения, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева