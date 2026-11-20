Трон, который взорвал Польшу: зачем Навроцкий тайно подарил Трампу янтарное кресло Оглавление Скандал из-за янтарного трона: кто раздувает огонь Сколько стоит янтарный трон для Трампа Почему Польша прогибается под Трампа В Польше набирает обороты скандал из-за того, что президент Кароль Навроцкий подарил Дональду Трампу дорогущий эксклюзивный стул из янтаря. Просто польские власти давно мечтают об американских военных базах у Варшавы. Президент Польши Навроцкий тайно подарил Трампу трон: что это было. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / TERESA SUAREZ / ЕРА, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, © Telegram / skabeeva

Скандал из-за янтарного трона: кто раздувает огонь

В Польше взорвалась инфобомба: президент страны Кароль Навроцкий втихаря подарил Дональду Трампу на день рождения янтарный трон. Это случилось ещё в июне в Вашингтоне (лидер США родился 14 июня), но всплыло лишь сейчас, в контексте встречи американского лидера с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

Если приглядеться, раздувают огонь не внутренние польские политики, а евросоюзные.

— Как вы думаете, почему Навроцкий стеснялся рассказать публике, что подарил этот янтарный трон президенту Трампу на день рождения? Мегаломания? Что еще приходит на ум? — недоумевает депутат Европарламента от Польши Кшиштоф Брейза. Он направил запрос в президентскую канцелярию, чтобы выяснить целесообразность такого роскошного подарка и его стоимость. Ответа пока не последовало.

— Навроцкий передал президенту США… янтарный трон. Втайне, так что даже МИД не знал. Не хватает только, чтобы вассал встал на колени и затем лично пододвинул сиденье. Дипломатия на коленях, буквально, — бушует другая польская евродепутат Камила Гасюк-Пихович.

Парламентарии Сейма, даже оппозиционные, воздержались от критики. Но есть исключения. Например, до прямых оскорблений дошёл Томаш Треля из партии «Левых», которая ориентируется на ЕС.

— Это подлизывания Трампу, — выдал он.

Ситуация кажется очередным конфликтом европейских и американских интересов в Польше, вроде недавнего кризиса вокруг Конституционного трибунала между проевропейским правительством Дональда Туска и проамериканским президентом Навроцким.

Сам факт о янтарном троне первым слил польский коммерческий канал TVN24, который принадлежит американской медиакомпании Warner Bros. Между ней и президентом США сложные отношения. Ранее Трамп сильно давил на Warner Bros, чтобы те приняли предложение о поглощении от дружественного ему Paramount, а не ультралиберального Netflix.

На янтарное кресло, которое подарили Трампу, нанесен богатый декор в виде символики США. Фото © Telegram / skabeeva

Сколько стоит янтарный трон для Трампа

Автором кресла является известный в узких кругах польский мастер по янтарю Люциан Мырта из Сопота. Его отлично знают богатые коллекционеры со всего мира. Профильные издания пишут о нём, что он создал шедевры, сравнимые с утраченной янтарной комнатой Петра I. На самом деле Мэрта сделал целую серию из янтарных кресел, отличающихся между собой лишь рисунками на спинке и ручках. Второе досталось Трампу. А вот самое первое — с бельведером на спинке — было подарено для демонстрации в музее прошлому президенту Польши Анджею Дуде по случаю столетия независимости государства. Возможно, были кресла и с Эйфелевой башней для Макрона и Биг Беном для короля Карла Третьего…

Мастер Мырта лишь отмахивается, мол, делал по большому поручению и почти бесплатно «за возмещение расходов». Канал TVN24, ссылаясь источники, говорит о десятках тысяч долларов.

Люциан не выставляет свои творения в свободную продажу, он работает только под заказ. Цены узнают лично, придя к нему в галерею и переговорив с его представителями. Но кое-что прикинуть можно. Так, в 2017 году небольшая янтарная картина Мырты выставлялась на аукционе за 122 тысяч злотых. Это два с половиной миллиона рублей. Кресло из ограниченной серии будет стоить в разы больше.

Чем известен художник Люциан Мырта — работы из янтаря. Фото © rynekisztuka

Почему Польша прогибается под Трампа

Сейчас циркулируют слухи, что Трамп должен был получить этот подарок ещё в первый свой срок от Анджея Дуды. Если так, то элиты Польши давно и всерьёз настроены умаслить лидера Америки.

Не секрет, что Польшу часто называют американским троянским конем в Евросоюзе. До сих пор множатся конспирологические версии о гибели президента Леха Качиньского, который совсем уж переориентировался на Вашингтон и открыто боролся с Брюсселем.

Но в последнее время Соединенным Штатам не до Польши. Возможно, поляки просто хотят обратить на себя внимание. Им-то очень много нужно от американцев.

Польские власти сияют от радости — сильно продвинулись переговоры по строительству новой базы на 5 тысяч военных. Строительство, порядка 300 млрд в рублях, Варшава готова оплатить сама.

— В настоящее время проводится пересмотр военного присутствия США в Европе. Мы начали нашу встречу именно с этой темы — вопроса о создании постоянной военной базы США в Польше. Хотя решение Вашингтоном ещё не принято, Пентагон дал «зелёный свет». Постоянное присутствие американских войск в Польше — наш абсолютный приоритет, и мы не отступим от этого вопроса, — заявляет министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Президент Навроцкий уже предложил назвать новую базу «Форт Трампа».

Ещё Пентагон дал положительную реакцию на поставку в Польшу крылатых ракеты Tomahawk с дальностью до 1600 км, но опять же решение ещё не принято, нужно одобрение Конгресса. Ничего пока не стоит и соглашение Польши с США о совместном производстве вооружений.

Авторы Пётр Егоров