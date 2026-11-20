С 1 декабря ипотека снизит цены на квартиры. Что будет со ставками по кредитам перед Новым годом Оглавление Какие ставки по ипотеке ожидаются к концу 2026 года Что будет с ценами на квартиры в декабре Доступность ипотеки снижается, что давит на стоимость жилья. При этом именно в декабре ожидается предновогоднее снижение цен на квартиры за счёт акций и спецпредложений. Что будет со ставками по ипотеке и стоит ли покупать жильё в декабре? Перед Новым годом квартиры станут доступнее. Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Какие ставки по ипотеке ожидаются к концу 2026 года

Предположим, квартира сегодня стоит 8 млн рублей, а через полгода подорожает на 5% — до 8,4 млн рублей. Одновременно ипотечная ставка снизится с 18,5% до 16,9%. При покупке сейчас с первоначальным взносом 1,6 млн рублей и ипотекой на 20 лет ежемесячный платёж составит около 101 241 рубля. Такие подсчёты сделала аналитик по динамическому ценообразованию компании BM Group development Ирина Павлова.

— Если подождать полгода, первоначальный взнос увеличится до 1,68 млн рублей, а платёж при новой ставке составит около 98 058 рублей. Таким образом, даже с учётом подорожания квартиры ежемесячный платёж станет меньше примерно на 3 200 рублей. При сравнении всех выплат по кредиту и первоначального взноса экономия в пользу ожидания составит около 685 тысяч рублей, — добавила Ирина Павлова.

Однако, по её словам, есть ещё один важный фактор — специальные предложения застройщиков. При снижении ключевой ставки спрос может восстановиться, а необходимость в таких щедрых предложениях сократится. Покупатели получат более доступную ипотеку, но могут потерять возможность приобрести квартиру со значительной скидкой. Например, если сегодня застройщик предлагает квартиру за 8 млн рублей со скидкой 10%, её реальная стоимость составляет 7,2 млн рублей. Если через полгода скидка исчезнет, а цена вырастет на 5%, квартира будет стоить уже 8,4 млн рублей. Разница составит 1,2 млн рублей. Поэтому снижение ипотечной ставки в будущем не обязательно компенсирует потерю сегодняшней скидки.

Текущие параметры «Семейной ипотеки» стали фактически заградительными, из-за чего многие покупатели заняли выжидательную позицию. На фоне охлаждения спроса на первичном рынке интерес заёмщиков постепенно смещается в сторону вторичного жилья. В условиях снижения продаж застройщики вынуждены стимулировать спрос и предлагать дисконты в размере 20–30%. Об этом рассказала руководитель отдела ипотеки агрегатора новостроек RedCat Елена Кудрявцева.

— Выходить на сделку до конца года целесообразно именно при наличии таких скидок — в первую очередь тем покупателям, которые смогут в течение первого года обслуживания кредита сократить остаток долга до 50% от стоимости квартиры. Для семей с одним ребёнком до семи лет выполнение этого условия позволит снизить ставку по программе с 12% до 6%, — отметила Елена Кудрявцева.

При ключевой ставке ЦБ в районе 14% средние рыночные ставки держатся около 18–19%. Существенного снижения до конца декабря банки не ожидают — более заметное удешевление кредитов прогнозируется только в 2027 году.

— В декабре мы не ожидаем резкого изменения ключевой ставки. При таком сценарии колебания ставок по рыночной ипотеке, по нашей оценке, останутся в пределах инфляции. Условия семейной ипотеки пока сохраняются. Власти также обсуждают досрочное завершение ИТ-ипотеки, но официальную дату окончания программы пока не объявили, — отметил руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин.

Рыночная ипотека постепенно восстанавливает позиции, хотя для большинства покупателей она по-прежнему остаётся дорогой. По данным ДОМ.РФ, за январь–сентябрь 2026 года на рыночные программы пришлось 53% выданных ипотечных кредитов, но только 37% их денежного объёма.

— Более заметное восстановление спроса мы связываем с дальнейшим снижением ставок. По нашим оценкам, рыночная ипотека может стать относительно доступной альтернативой аренде при ставках порядка 8–10% годовых. В ближайшие месяцы продолжится адаптация рынка к изменившимся условиям семейной ипотеки. Мы не ожидаем резкого оттока покупателей, однако часть семей будет пересматривать бюджет покупки, выбирать квартиры меньшей площади или более доступные локации. Девелоперы, в свою очередь, продолжат развивать программы субсидирования ставок, рассрочки и индивидуальные ипотечные предложения, — рассказал директор блока продаж жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников.

В кредитовании ожидается дальнейшее ужесточение и усложнение условий. Траншевые и субсидированные ипотеки уже находятся в «ежовых рукавицах» серьёзных ограничений. Этот момент отметила директор по маркетингу и продажам LEGENDA Ксения Садкова.

— Регулятор посматривает и на рассрочки: обсуждается внесение информации о платежах по ним в кредитную историю. Кроме того, с середины 2027 года ЦБ обяжет банки принимать только подтверждённый доход исключительно по выписке из СФР или справке 2-НДФЛ. Политика регулятора направлена на ужесточение, а не на послабление, поэтому главная задача для потенциального заёмщика — успеть воспользоваться доступными программами, пока они есть, — добавила Ксения Садкова.

Если решать жилищный вопрос нужно срочно, то конец года — традиционно удачное время, потому что застройщики закрывают годовые планы и готовы давать реальные скидки или бонусы вроде кладовой и машиноместа. Однако важно проверять историю цены квартиры, иначе «скидка» может оказаться маркетинговой уловкой на фоне изначально завышенного прайса. Если, например, покупатель квартиры попадает под «Семейную ипотеку», ему доступна комфортная ставка и есть вариант подходящей для семьи квартиры по выгодной цене, то тянуть в надежде на лучшие условия не стоит: условия по льготной ипотеке с 1 октября уже изменились, и нет никаких гарантий, что не будет дальнейшего ужесточения. Такое мнение высказала учредитель и директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.

Что будет с ценами на квартиры в декабре

Декабрь может быть удачным моментом для покупки жилья в ипотеку, особенно если покупатель уже определился с объектом и бюджетом. У девелоперов в конце года есть мотивация быстрее реализовать отдельные лоты, поэтому на рынке чаще появляются точечные предложения по последним квартирам в очередях или объектам с близким сроком сдачи. Об этом рассказала коммерческий директор компании Унистрой Гэльнур Валеева.

Банки при этом могут предложить более гибкие условия: обсуждать ставку, первоначальный взнос, сроки рассмотрения заявки или дополнительные опции. Это даёт покупателю больше возможностей для переговоров, чем в периоды высокого спроса.

При этом после Нового года жильё вряд ли станет заметно доступнее: стройка и финансирование проектов по-прежнему остаются дорогими, поэтому наиболее вероятен сценарий умеренного роста, а не снижения цен.

— Ключевая ставка Банка России с 23 октября составляет 14%, а следующее решение ожидается 18 декабря. Это означает, что до конца года резкого разворота в стоимости денег ждать не стоит: рынок живёт в условиях дорогого финансирования и осторожной кредитной политики, — добавила Гэльнур Валеева.

Лучше не ждать серьёзных скидок, а выбирать подходящие вам финансовые условия, например программы беспроцентных рассрочек, траншевую ипотеку или квартиры со сроком сдачи в 2027 году. Тогда вы сможете относительно недолго платить ипотеку, а потом сдать квартиру и перекрывать ипотеку арендными платежами. Такую рекомендацию дала директор по продажам G3 Group Ольга Ващенко.

Авторы Нина Важдаева