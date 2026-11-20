Новости СВО 20 ноября: ВС РФ выбивают ВСУ из Хотени и Груновки, ФАБ снесла КП 116-й бригады ТрО, ответ за Крымский мост будет «болезненным» Оглавление Сумская область 20 ноября: уничтожен КП 116-й бригады ТрО Харьковская область 20 ноября: бои у Алисовки и Токарёвки, разгром логистики ВСУ ДНР 20 ноября: ВС РФ продвигаются к Дружковке, бои у Красного Лимана Карта СВО на 20 ноября: бои у Коренька Ответ за Крымский мост: перемирия не будет Армия России наступает у Дружковки и Красного Лимана, «Грады» и «Ураганы» бьют логистику ВСУ на Харьковщине, Россия готовит ответ за Крымский мост — дайджест на 20 ноября. ВС РФ наступают в ДНР и зачищают населённые пункты от ВСУ в приграничье. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 20 ноября: уничтожен КП 116-й бригады ТрО

Армия России расширяет зону безопасности на границе с Белгородской, Брянской и Курской областями. Группировка «Север» ведёт бои у населённых пунктов Хотень, Груновка и продвигается к селу Коренёк. В Краснопольском районе уничтожены позиции 157-й бригады ВСУ, а в Сумском разбит командный пункт подразделений Территориальной обороны.

— В районе Стецковки подтверждено точное попадание ФАБа по КП батальона 116-й ОБр ТрО. Есть потери среди офицеров управления и отдела планирования операций, — сообщили в «Севере».

За сутки украинские подразделения потеряли более 70 человек. ВС РФ уничтожили вражеские миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 20 ноября: бои у Алисовки и Токарёвки, разгром логистики ВСУ

ВС РФ наступают в Харьковской области на нескольких направлениях. Бойцы группировки «Север» сражаются у Алисовки, Новой Казачьей, Токарёвки, а также Бугаевки и Шевченково Первого.

— На всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточённые бои. «Северяне» продавливают оборону ВСУ на участках наступления, активно применяя тяжёлую реактивную артиллерию. Противник активных действий не предпринимал и оказывает ожесточённое сопротивление в обороне, — рассказали авторы канала «Северный ветер».

Российские войска активно работают по логистике противника, выбивая средства доставки продовольствия и боеприпасов.

— Главная цель — вражеские наземные роботы, которые осуществляют снабжение позиций противника. Благодаря слаженной работе расчетов 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской армии ГВ «Север» противник недополучил тонны провизии и боеприпасов, — отметили в «Севере».

ДНР 20 ноября: ВС РФ продвигаются к Дружковке, бои у Красного Лимана

Расчёты РСЗО «Град» и «Ураган» группировки «Север» уничтожили пункты управления БПЛА и позиции ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России выбивает противника с позиций у Красного Лимана, а также продвигается к Славянску.

— На Краснолиманском направлении идут боестолкновения на подступах к Красному Лиману. На участке Озёрное – Диброва – Ямполь без существенных изменений, продолжаются бои. Идут сражения западнее Рай-Александровки, — пишет «WarGonzo».

Также идёт наступление на Дружковку. ВС РФ не просто занимают новые рубежи, но и отбивают атаки украинских войск.

— По сообщениям с мест, у Райского идут локальные контратаки российских сил; основные атаки ВСУ там отбиты, — описал обстановку под Дружковкой военный корреспондент Евгений Лисицын.

Карта СВО на 20 ноября: бои у Коренька

Армия России расширяет зону безопасности в Сумской области. Фото © Divgen.ru

Ответ за Крымский мост: перемирия не будет

В ходе переговоров президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина затрагивался вопрос Украины. Американский лидер заявил, что и Вашингтон, и Пекин желают урегулирования конфликта, но он понимает позицию главы российского государства по некоторым вопросам.

— Путин был крайне возмущен Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал, — заявил Трамп.

Накануне Владимир Путин сообщил, что обсуждал с Советом безопасности РФ шаги по частичному прекращению огня, но после атаки на Крымский мост об остановке боевых действий речи не может быть.

— Я с коллегами из Совета безопасности этот вопрос обсуждал, просил всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем, — сказал Путин.

Президент России предупредил, что ответ за мост, соединяющий Крым с большой землёй, будет «гораздо более болезненным».

Авторы Даниил Черных