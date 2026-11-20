«Болезненный» ответ за Крымский мост: 404 дрона и «Искандеры» обрушили мосты Киева и энергосистему Оглавление Киев и область: удары по мостам и заводам Энергетическая инфраструктура: Украина осталась без света Поезд дальше не идёт: ВС РФ остановили перевозки на Украине Склады, стоянки и ВПК: от Чернигова до Львова В ночь на 20 ноября 2026 года Россия с помощью БПЛА, «Искандеров» и «Цирконов» нанесла ответный удар за атаку на Крымский мост. Горят заводы, разрушены подстанции, мосты и железнодорожная инфраструктура. Подробнее — в материале Life.ru. Подольский, Дарницкий, Южный: «Искандеры» разнесли мосты Киева, а «Герани» добили энергетику Украины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После многочисленных атак на гражданскую инфраструктуру России, в том числе Крымский мост, ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. Президент России Владимир Путин предупреждал о неминуемом ответе.

— Хочу, чтобы все об этом знали — полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста, — заявил Путин во время пресс-конференции на саммите АТЭС.

По данным Воздушных сил Украины, в атаке со стороны России участвовали 404 БПЛА, в том числе 123 реактивных, 84 крылатых ракеты, а также баллистические «Искандер-М» и противокорабельные «Циркон». Противник признал, что всё сбить не удалось и сообщает о прилётах в 23 локациях.

Примечательно, что сигнал о воздушной тревоге получили жители не только Украины, но и Польши. Из-за неизвестного объекта в польском воздушном пространстве работу приостановил Жешув-Ясёнка. Дошло до того, что был эвакуирован персонал диспетчерской вышки. Именно через этот хаб украинские войска получают грузы.

— Проверяем, было ли это одно или два пересечения нашей границы. И, конечно, мы также проверяем, чьи именно это были объекты, — сказал подполковник ВС Польши Яцек Горышевский в беседе с Polsat News.

Киев и область: удары по мостам и заводам

Армия России поразила три моста в Киеве. Инфографика © Life.ru.

В столице Украины поражены три моста, используемых для транзита вооружения и техники. Военный корреспондент Евгений Поддубный утверждает, что удары были по Подольско‑Воскресенскому, Дарницкому и Южному. Также после атаки в некоторых районах Киева пропал свет.

— Из-за ударов по энергосистеме в нескольких районах остановлены троллейбусы. Без света остались Печерский, Соломенский, Голосеевский, Днепровский и Дарницкий районы, в остальных — экстренные отключения. Начались перебои с водоснабжением, по некоторым данным повреждена одна из очистных станций на правом берегу Днепра, однако скорее всего, это связано с перебоями электросетей, — пишет «Рыбарь».

Прилёты были и по предприятиям, задействованным в производстве БПЛА и ракет. В Броварах уничтожен завод, выпускающий компоненты твёрдого топлива для FP-9. В Петровском разбито место сборки ракет FP-7 «Фламинго».

После массированного удара в регионах Украины проблемы с электричеством. Видео © Telegram / SHOT

Энергетическая инфраструктура: Украина осталась без света

Армия России большое внимание уделила вражеским энергетическим объектам. В Днепропетровской области атакована подстанция ПС-330 «Терны-Первомайская», а в Черниговской ПС-110 «Мены. В Ивано-Франковской области удар пришёлся по тепловой электростанции «Бурштынская». Электроподстанция ПС-750 «Западноукраинская» во Львовской области также прочувствовала на себе мощь российского оружия.

— По данным «Укрэнерго», из-за повреждений перебои с электричеством зафиксированы во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Также полностью обесточен Кривой Рог: здесь работу прекратили котельные, насосные станции водоканала и тяговые подстанции, — отмечает военкор Евгений Поддубный.

Поезд дальше не идёт: ВС РФ остановили перевозки на Украине

По данным Министерства обороны Российской Федерации, три локомотива поражены у станции «Днепропетровск» и ещё один у «Коростени». Массированный удар сказался в целом на железнодорожных перевозках. Многие поезда встали из-за разрушений.

— «Укрзализныця» признала повреждения инфраструктуры на ряде участков. До сотни поездов дальнего следования опаздывают, дольше всех — Хелм–Днепропетровск, больше восьми часов, — сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Склады, стоянки и ВПК: от Чернигова до Львова

В Николаевской области уничтожен склад с украинскими ракетами. В МО РФ отметили, что их использовали для ударов по гражданским объектам на российской территории. Военный эксперт Даниил Безсонов рассказал об ударе по Чернигову. В этом городе ударили по хранилищу военной техники.

Во Львове после массированного удара на улицах находят остатки ракет от ЗРК «Patriot». Американское ПВО не спасло завод «ЛДАРЗ». Он выпускал ракеты FP-5 «Фламинго» и FP-5, а также БПЛА разной дальности.

Авторы Даниил Черных