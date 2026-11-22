225 лет Далю: как сын датчанина и немки оставил нам «Курочку Рябу» и 200 тысяч слов Оглавление Краткая биография Владимира Даля Кем Даль был по образованию: морской офицер и врач Как врач стал чиновником Как Даль собирал слова — и при чем здесь его профессии Около 200 тысяч слов: как появился словарь Даля Чем словарь Даля отличается от современных Не только словарь: пословицы и сказки Даль и Пушкин: дружба и взаимопомощь Почему труд Даля читают до сих пор Частые вопросы 22 ноября 2026 года — 225 лет со дня рождения Владимира Даля. Как морской офицер, врач и чиновник собрал около 200 тысяч слов и создал знаменитый словарь. Он был моряком, врачом, а прославился словарём русского языка — 225 лет Владимиру Далю. Обложка © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

22 ноября 2026 года исполняется 225 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Парадокс его биографии заключается в том, что он, составивший обширный труд по русскому языку, был датчанином и немцем по происхождению, получил морское и медицинское образование, служил врачом и государственным чиновником. Подробнее — далее.

Краткая биография Владимира Даля

Владимир Иванович Даль родился 22 ноября 1801 года в посёлке Луганский завод (современный Луганск). Его отец, Йохан Кристиан Даль, был датчанином, который принял российское подданство и взял себе новое имя – Иван Матвеевич Даль. Он служил придворным библиотекарем при правлении Екатерины II, а позднее получил докторскую степень по медицине. Мама, Ульяна Фрейтаг — немка.

В 1815 году Даль поступил в Петербургский Морской кадетский корпус, который окончил в 1819-м, учился вместе с будущим адмиралом Павлом Нахимовым. После нескольких лет службы на флоте он решил сменить профессию и в 1826 году стал студентом медицинского факультета Дерптского университета. Получив медицинское образование в 1829 году, молодой специалист отправился работать в армию.

В 1833 году Даль поступил на государственную службу в Оренбурге. Позднее работал в Министерстве внутренних дел и управлял Нижегородской удельной конторой. Параллельно продолжал литературную и исследовательскую деятельность.

Среди наиболее известных трудов Даля — «Пословицы русского народа», опубликованные в 1862 году, и четырёхтомный «Толковый словарь живого великорусского языка», первое издание которого выходило с 1863 по 1866 год. Умер исследователь 4 октября 1872 года.

Кем Даль был по образованию: морской офицер и врач

В 1819 году Даль окончил Морской кадетский корпус и получил чин мичмана. Его направили служить на Черноморский флот, в Николаев. Позднее он продолжил службу на Балтике. Морская карьера, однако, не стала делом всей его жизни.

В 1826 году он оставил военную службу и поступил на медицинский факультет Дерптского университета. Учебу завершил в 1829 году, защитив докторскую диссертацию, посвященную успешной трепанации черепа и скрытым изъязвлениям почек.

После получения медицинской квалификации Владимира Ивановича направили в действующую армию. В период русско-турецкой войны 1828–1829 годов он работал в полевом госпитале, занимался хирургией и лечением раненых. Впоследствии Даль участвовал и в польской кампании 1830–1831 годов.

Как врач стал чиновником

Почему врач Даль захотел собирать слова. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В начале 1830-х годов Даль продолжал медицинскую службу, работал в Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале. Однако вскоре его профессиональная траектория снова изменилась.

В 1833 году Владимира Ивановича назначили чиновником особых поручений при оренбургском военном губернаторе. Служебные обязанности предполагали поездки по региону, знакомство с местными жителями, их обычаями и хозяйством.

Оренбургский край был особенно интересен с точки зрения языкового разнообразия. Здесь жили русские, башкиры, татары, казахи, представители других народов. В общении с ними Даль сталкивался с различными говорами, профессиональной лексикой, местными названиями предметов и явлений.

Он интересовался не только языком, но и этнографией, географией, природой. Собирал сведения о флоре и фауне региона, изучал народный быт, записывал местные песни. В 1838 году его избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук по естественному отделению — в том числе за исследования природы Оренбургского края. Помимо русского, Даль знал, по некоторым данным, 12 языков, собирал в Оренбурге тюркские рукописи, и даже считается одним из первых в России тюркологов.

В 1841 году Даль перебрался в Петербург, где работал при Министерстве внутренних дел. С 1849-го по 1859 год он управлял Нижегородской удельной конторой. В 1859 году поселился в Москве.

Как Даль собирал слова — и при чем здесь его профессии

По собственным воспоминаниям Даля, интерес к систематическому собиранию слов возник у него ещё во время морской службы, в 1819 году.

Тогда молодой офицер услышал от ямщика незнакомое слово («замолаживать») и заинтересовался его значением. Оно обозначало затягивание неба тучами, наступление пасмурной погоды. Даль записал услышанное выражение и объяснение к нему.

Со временем это увлечение стало главным интеллектуальным проектом его жизни. По свидетельствам очевидцев, даже умирая, Даль просил дочь записать слово, услышанное от прислуги.

Около 200 тысяч слов: как появился словарь Даля

Главным делом жизни Владимира Даля стал «Толковый словарь живого великорусского языка». Это не просто собрание определений, а масштабная попытка зафиксировать богатство русской речи XIX века.

Работа над словарём продолжалась почти полвека. Если отсчитывать её от первых систематических записей 1819 года до выхода последнего тома в 1866-м, получается 47 лет. При этом собиратель продолжал совершенствовать и дополнять материалы и после появления первых печатных выпусков.

В общей сложности, в сборнике Даля насчитывается около 200 тысяч слов — на 83 тысячи больше, чем в только что выпущенном тогда Академическом словаре. Издание состояло из четырех томов и выходило в Москве в 1863–1866 годах.

В 1861 году за первые выпуски словаря Даль получил Константиновскую медаль Императорского географического общества. Позднее его работу отметили Ломоносовской премией Академии наук, а самого автора удостоили звания почётного академика.

Чем словарь Даля отличается от современных

Сколько слов в словаре Даля. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная особенность труда заключается в том, что составитель стремился показать язык в реальном употреблении. Словарь не ограничивался сухими определениями, в нём представлены областная и разговорная лексика, профессиональные выражения, просторечия, устаревшие формы и слова, характерные для отдельных территорий.

Даль использовал гнездовой принцип расположения материала. Это означает, что слова объединялись по родству и смысловым связям, а не просто выстраивались в привычном для современных читателей алфавитном порядке. Например, статья могла включать не только основное толкование, но и производные формы, местные варианты, устойчивые сочетания. Читатель получал представление о том, как слово использовалось в повседневной жизни.

Важную роль играли и пояснения происхождения слов. Правда, этимологические предположения Даля не всегда соответствовали позднейшим научным выводам.

Не только словарь: пословицы и сказки

В 1832 году Даль выпустил книгу «Русские сказки» под псевдонимом Казак Луганский. В дальнейшем под этим именем выходили и другие его произведения. Знаменитую «Курочку Рябу» записал впервые именно он.

Другим важным направлением стала работа над сборником «Пословицы русского народа». Это произведение вышло в 1862 году и включало более 30 тысяч пословиц, поговорок, прибауток и загадок — почти в 6 раз больше, чем в известном тогда сборнике Княжевича.

Приведённые в книге выражения не следует считать авторскими афоризмами самого Даля. Он выступал прежде всего собирателем и систематизатором народной мудрости.

В сборнике можно встретить, например, такие пословицы:

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». «Семь раз отмерь, один раз отрежь». «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Даль и Пушкин: дружба и взаимопомощь

Даль и Пушкин познакомились в начале 1830-х годов. Их объединял интерес к русской культуре, народной речи и литературе. В сентябре 1833 года Даль сопровождал Пушкина во время поездки по местам, связанным с восстанием Емельяна Пугачева. Поэт собирал материалы для «Истории Пугачевского бунта», а Даль хорошо знал местность и мог помочь ему с поиском сведений.

Впоследствии их отношения переросли в дружбу. Даль ценил талант Пушкина, а поэт интересовался его знаниями о народном языке и фольклоре. Пушкина особенно веселило услышанное от приятеля народное слово «выползина» (сброшенная змеиная кожа), которым он называл свои облегающие сюртуки. В январе 1837 года, когда Пушкин получил смертельное ранение на дуэли, Владимир Даль находился рядом с ним в последние дни жизни.

По свидетельству близких, Пушкин передал Далю на память золотой перстень с изумрудом. Этот эпизод стал одним из наиболее известных в истории их отношений.

Подробности о последних часах поэта и роли Даля – в материале «46 часов у смертного одра. Как Даль пытался спасти умирающего Пушкина».

Почему труд Даля читают до сих пор

Словарь Даля сохранил огромный пласт разговорной и региональной лексики, которая могла бы исчезнуть вместе с поколениями людей, использовавших её в повседневной речи. Для историков, филологов, этнографов и литературоведов словарь остается важным источником сведений о языке и культуре своего времени.

Приведённые им примеры показывают, что язык существует не только в книгах и официальных документах. Он формируется в повседневном общении, в работе, семейной жизни, народных традициях и местных обычаях. То есть Даль сумел увидеть в живой речи самостоятельную ценность.

Частые вопросы

Почему словарь Даля интересен до сих пор. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда исполняется 225 лет со дня рождения Владимира Даля?

Юбилей Даля отмечается 22 ноября 2026 года. Он родился 22 ноября 1801 года.

Был ли Владимир Даль филологом?

По специальности — нет. Он окончил Морской кадетский корпус, а затем получил медицинское образование. Однако на протяжении десятилетий занимался лексикографией, изучением народной речи и сбором языкового материала. Поэтому его справедливо называют лексикографом и исследователем русского языка.

Сколько слов в словаре Даля?

В «Толковый словарь живого великорусского языка» вошло около 200 тысяч слов. Это собранная и систематизированная лексика, а не слова, придуманные автором.

Сколько лет Даль собирал словарь?

От первых записей, относящихся к 1819 году, до выхода последнего тома первого издания в 1866 году прошло около 47 лет. При этом сбор и обработка материала продолжались на протяжении всей его жизни.

Даль написал пословицы или собрал их?

Он выступил собирателем и систематизатором народных выражений. В книге «Пословицы русского народа», опубликованной в 1862 году, было представлено более 30 тысяч пословиц, поговорок, прибауток и загадок.

Авторы Альмир Хабибуллин